Сцена осталась, а конкуренции нет: фигурное катание в России переживает эпоху закрытой кастрюли

Роднина назвала российские соревнования мелкими после отстранения

Неожиданная откровенность трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной вновь обозначила атмосферу в российском фигурном катании после международной изоляции. Об этом рассказало Sport24, приводя её слова о снижении интереса к отечественным стартам.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ирина Роднина

Почему исчез интерес к российским соревнованиям

Роднина объяснила, что без участия в международных турнирах фигурное катание в России утратило для неё спортивную остроту. По её словам, настоящая конкуренция возможна только тогда, когда есть соперничество на мировом уровне, а внутренние старты в нынешних условиях не дают ощущения полноты процесса.

Она отметила, что формат шоу и ледовых проектов не способен заменить полноценную спортивную борьбу. Восприятие спортивной дисциплины без международных турниров, по её мнению, превращается в закрытый круг, где участники соревнуются лишь между собой.

"Когда нет соревнований, мне неинтересно следить за нашим фигурным катанием. Спорт интересен соревнованиями, а не шоу и "Ледниковыми периодами”. Для меня наши соревнования мелковаты", — приводит слова 76-летней Родниной Sport24.

Последствия отстранения для фигурного катания

С 2022 года российские фигуристы не допускаются к международным стартам — аналогично большинству спортсменов из России, на которых распространяются рекомендации Международного олимпийского комитета. Это решение сильно сузило возможности для развития и внешней конкуренции.

Отсутствие доступа к мировому уровню привело к снижению динамики внутри вида спорта: спортсмены продолжают выступать, но лишены возможности сравнивать себя с сильнейшими фигуристами планеты. Роднина подчеркнула, что в таких условиях национальные турниры неизбежно кажутся ограниченными.