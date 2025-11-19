Уход Карпина стал громом среди ясного неба: теперь все гадают, не повернёт ли он к Спартаку

Карпину не стоило покидать Динамо, отметил Андрей Червиченко

Неожиданный уход Валерия Карпина из "Динамо" вызвал бурные обсуждения среди специалистов и болельщиков, хотя многие предполагали, что напряжение вокруг тренера рано или поздно приведёт к резким решениям.

Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Валерий Карпин

Об этом в беседе с корреспондентом "Чемпионата" рассказал бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко.

Возможные причины решения

Червиченко отметил, что не считает уход Карпина логичным, однако признал: постоянное давление со стороны клуба могло подтолкнуть его к импульсивному шагу. По словам бывшего руководителя, тренер не обсуждал ситуацию подробно с коллегами, что лишь усиливает впечатление о спонтанности решения.

Он предположил, что разногласия могли возникнуть на фоне обсуждения зимних трансферов. Руководство и тренерский штаб, вероятно, по-разному оценивали необходимость усиления состава или конкретные кандидатуры игроков. Такая ситуация нередко приводит к конфликтам, особенно когда результаты команды далеки от ожидаемых.

"Мне кажется, Карпину не нужно было уходить из "Динамо”. Но не сказать, что я сильно удивлён… Скорее всего, ему и про результаты не самые удачные напомнили", — сказал Червиченко.

Фактор результатов и внутренние разногласия

Бывший президент "Спартака" отметил, что Карпину могли напомнить о не самых удачных матчах, что усилило эмоциональное давление. В подобных условиях резкое заявление об уходе могло стать реакцией на накопившиеся претензии.

Червиченко подчеркнул, что сочетание спорных решений, разногласий по трансферам и общей нервозности внутри клуба легко приводит к резким переменам. В таких ситуациях исход зависит от того, насколько стороны готовы искать компромисс — а его, судя по итогам, найдено не было.