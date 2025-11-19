Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кухонные островки станут главным запросом покупателей 2026 — риелторы
Заливное из сёмги на новогодний стол украшается морковью, миндалём и укропом
У детей евстахиевы трубы чаще воспаляются при простуде — оториноларинголог
Том Круз публично флиртовал с Сидни Суини – Variety
Фото места ДТП помогут подтвердить обстоятельства аварии — автоэксперт
Сидераты борются с сорняками и обогащают почву — специалисты
Перья и кожа питоху содержат смертельно опасный токсин
Юрий Куклачёв опроверг слухи о завершении своей карьеры
Маласана улучшает кровоток в области таза при регулярной практике

Уход Карпина стал громом среди ясного неба: теперь все гадают, не повернёт ли он к Спартаку

Карпину не стоило покидать Динамо, отметил Андрей Червиченко
1:56
Спорт

Неожиданный уход Валерия Карпина из "Динамо" вызвал бурные обсуждения среди специалистов и болельщиков, хотя многие предполагали, что напряжение вокруг тренера рано или поздно приведёт к резким решениям.

Валерий Карпин
Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Валерий Карпин

Об этом в беседе с корреспондентом "Чемпионата" рассказал бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко.

Возможные причины решения

Червиченко отметил, что не считает уход Карпина логичным, однако признал: постоянное давление со стороны клуба могло подтолкнуть его к импульсивному шагу. По словам бывшего руководителя, тренер не обсуждал ситуацию подробно с коллегами, что лишь усиливает впечатление о спонтанности решения.

Он предположил, что разногласия могли возникнуть на фоне обсуждения зимних трансферов. Руководство и тренерский штаб, вероятно, по-разному оценивали необходимость усиления состава или конкретные кандидатуры игроков. Такая ситуация нередко приводит к конфликтам, особенно когда результаты команды далеки от ожидаемых.

"Мне кажется, Карпину не нужно было уходить из "Динамо”. Но не сказать, что я сильно удивлён… Скорее всего, ему и про результаты не самые удачные напомнили", — сказал Червиченко.

Фактор результатов и внутренние разногласия

Бывший президент "Спартака" отметил, что Карпину могли напомнить о не самых удачных матчах, что усилило эмоциональное давление. В подобных условиях резкое заявление об уходе могло стать реакцией на накопившиеся претензии.

Червиченко подчеркнул, что сочетание спорных решений, разногласий по трансферам и общей нервозности внутри клуба легко приводит к резким переменам. В таких ситуациях исход зависит от того, насколько стороны готовы искать компромисс — а его, судя по итогам, найдено не было.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Авто
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Карта напряжений выявила локальные разрывы земли — Оливер Хайдбах
Наука и техника
Карта напряжений выявила локальные разрывы земли — Оливер Хайдбах
Питательные вещества джинуры прокумбенс и их роль в рационе — выводы ботаников
Садоводство, цветоводство
Питательные вещества джинуры прокумбенс и их роль в рационе — выводы ботаников
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Нефть Urals подешевела сильнее всех, а спрос исчезает: санкции США против российских гигантов
Нефть Urals подешевела сильнее всех, а спрос исчезает: санкции США против российских гигантов
Последние материалы
Кухонные островки станут главным запросом покупателей 2026 — риелторы
Заливное из сёмги на новогодний стол украшается морковью, миндалём и укропом
У детей евстахиевы трубы чаще воспаляются при простуде — оториноларинголог
Том Круз публично флиртовал с Сидни Суини – Variety
Фото места ДТП помогут подтвердить обстоятельства аварии — автоэксперт
Сидераты борются с сорняками и обогащают почву — специалисты
Перья и кожа питоху содержат смертельно опасный токсин
Юрий Куклачёв опроверг слухи о завершении своей карьеры
Карпину не стоило покидать Динамо, отметил Андрей Червиченко
Маласана улучшает кровоток в области таза при регулярной практике
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.