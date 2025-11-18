Футбол выходит из тени санкций: Россия готовит собственный чемпионат мира для проигнорированных сборных

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:23
Спорт

Неожиданная инициатива может изменить расстановку сил в мировом футболе: Россия рассматривает проведение собственного международного турнира вместо участия в привычных соревнованиях ФИФА. Об этом сообщает Sport24, ссылаясь на данные 365Scores.

Nike Total 90 Aerow II ball
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Nike Total 90 Aerow II ball

План альтернативного чемпионата

Российский футбольный союз намерен организовать турнир в 2026 году, пригласив сборные, которые не сумели пройти отбор на мировой чемпионат в США, Канаде и Мексике. Идея заключается в создании полноценной международной площадки, где команды смогут конкурировать вне системы ФИФА.

Такой формат, по замыслу РФС, должен привлечь внимание стран, оказавшихся в схожем положении. Турнир способен стать альтернативой существующей структуре отбора и дать участникам возможность получить международную игровую практику.

Давление на международные структуры

Одной из целей инициаторов является попытка повлиять на Конгресс ФИФА. Российская сторона рассчитывает, что проведение параллельного соревнования создаст дополнительный повод для пересмотра санкций, действующих в отношении национальных и клубных команд.

РФС стремится восстановить право участия сборной в квалификации чемпионата мира-2030. Организация считает, что регулярная спортивная активность и демонстрация готовности к международным соревнованиям могут усилить позицию России на переговорах.

Последствия прежних решений ФИФА и УЕФА

Ограничения, введённые в феврале 2022 года, полностью отстранили российские команды от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Национальная сборная лишилась шанса сыграть в квалификации чемпионата мира-2022, а клубы были исключены из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Ситуация продолжила развиваться в том же направлении: российские футболисты не участвовали в чемпионате Европы-2024 и не были допущены к жеребьёвке мирового первенства 2026 года. Это существенно ограничило международное присутствие российских команд и потребовало поиска новых возможностей для развития.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
