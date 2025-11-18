Фанатов лишили голоса: баннер благодарности не пустили на арену, а матч обернулся поражением

Фанатам не разрешили пронести баннер для Кудашова — канал болельщиков

Неожиданная деталь перед матчем КХЛ привлекла внимание болельщиков: подготовленный фанатами "Динамо" баннер поддержки так и не оказался на трибунах.

Фото: commons.wikimedia.org by Олег Бхамбри (Вольтметро), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ХК "Динамо"

Об этом сообщил Telegram-канал фанатов бело-голубых, указав, что клуб воспротивился появлению плаката, посвящённого бывшему главному тренеру Алексею Кудашову.

Болельщики и несогласованный баннер

Фанаты рассказали, что заранее подготовили обращение в знак благодарности тренеру, покинувшему команду. По их словам, руководство клуба решило, что баннер не должен присутствовать на матче против "Спартака". В сообщении отмечалось, что болельщики намерены выразить поддержку Кудашову уже после игры, собирая всех желающих у арены.

"На сегодняшний матч нами был подготовлен баннер со словами благодарности для Алексея Николаевича. Но клуб решил, что ему не место на матче. Мы считаем иначе и собираем всех желающих принять участие и передать наши пожелания сразу после матча", — говорится в сообщении.

Эта ситуация добавила напряжения вокруг встречи, которая сама по себе была принципиальной. "Спартак" одержал победу над "Динамо" со счётом 4:2, усилив эмоциональный фон происходящего как на льду, так и за его пределами.

Контекст спортивных ограничений

История с болельщиками разворачивается на фоне продолжающейся международной изоляции российского хоккея. Весной 2022 года Международная федерация хоккея отстранила российских игроков от соревнований, включая турниры, где выступление было возможно даже в нейтральном статусе. Также организация забрала право проведения домашнего молодежного чемпионата мира-2023.

Позднее IIHF несколько раз продлевала ограничения: в 2023 году — на сезон-2023/24, а 4 февраля — ещё на ряд турниров, включая чемпионаты мира 2025 и 2026 годов. Под эти решения попало и молодежное мировое первенство-2026, что дополнительно усложнило положение российских команд на международной арене.