Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китай выделил США более 200 млрд долларов за 23 года
Том Круз прокомментировал развод Николь Кидман и Кита Урбана
Проблемы с яркостью фар могут быть из-за низкого напряжения, сообщил автосервис
Квартиру в Уфе выставили на торги за 3,8 млн рублей: mkset.ru
Сковорода с толстым дном улучшает прожарку роти
Цифровой детокс перед сном улучшил непрерывность сна — исследователи
Ольга Орлова хочет похудеть к Новому году на 6-7 килограммов
Папоротники могут стать источником отравлений – ученые
Чеснок отпугивает мышей у стеллажей с запасами — практики-садоводы

Фанатов лишили голоса: баннер благодарности не пустили на арену, а матч обернулся поражением

Фанатам не разрешили пронести баннер для Кудашова — канал болельщиков
2:22
Спорт

Неожиданная деталь перед матчем КХЛ привлекла внимание болельщиков: подготовленный фанатами "Динамо" баннер поддержки так и не оказался на трибунах.

ХК "Динамо"
Фото: commons.wikimedia.org by Олег Бхамбри (Вольтметро), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ХК "Динамо"

Об этом сообщил Telegram-канал фанатов бело-голубых, указав, что клуб воспротивился появлению плаката, посвящённого бывшему главному тренеру Алексею Кудашову.

Болельщики и несогласованный баннер

Фанаты рассказали, что заранее подготовили обращение в знак благодарности тренеру, покинувшему команду. По их словам, руководство клуба решило, что баннер не должен присутствовать на матче против "Спартака". В сообщении отмечалось, что болельщики намерены выразить поддержку Кудашову уже после игры, собирая всех желающих у арены.

"На сегодняшний матч нами был подготовлен баннер со словами благодарности для Алексея Николаевича. Но клуб решил, что ему не место на матче. Мы считаем иначе и собираем всех желающих принять участие и передать наши пожелания сразу после матча", — говорится в сообщении.

Эта ситуация добавила напряжения вокруг встречи, которая сама по себе была принципиальной. "Спартак" одержал победу над "Динамо" со счётом 4:2, усилив эмоциональный фон происходящего как на льду, так и за его пределами.

Контекст спортивных ограничений

История с болельщиками разворачивается на фоне продолжающейся международной изоляции российского хоккея. Весной 2022 года Международная федерация хоккея отстранила российских игроков от соревнований, включая турниры, где выступление было возможно даже в нейтральном статусе. Также организация забрала право проведения домашнего молодежного чемпионата мира-2023.

Позднее IIHF несколько раз продлевала ограничения: в 2023 году — на сезон-2023/24, а 4 февраля — ещё на ряд турниров, включая чемпионаты мира 2025 и 2026 годов. Под эти решения попало и молодежное мировое первенство-2026, что дополнительно усложнило положение российских команд на международной арене.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Карта напряжений выявила локальные разрывы земли — Оливер Хайдбах
Наука и техника
Карта напряжений выявила локальные разрывы земли — Оливер Хайдбах
Александра Пахмутова начала писать музыку с раннего детства
Шоу-бизнес
Александра Пахмутова начала писать музыку с раннего детства
Увеличение участка возможно через прирезку, выкуп или уточнение границ — юристы
Недвижимость
Увеличение участка возможно через прирезку, выкуп или уточнение границ — юристы
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Нефть Urals подешевела сильнее всех, а спрос исчезает: санкции США против российских гигантов
Нефть Urals подешевела сильнее всех, а спрос исчезает: санкции США против российских гигантов
Последние материалы
Жители хранят вещи в подъезде по согласию соседей — юристы
Расширение медцентров подтвердил представитель туруправления Хайнаня
Крахмалистый картофель делает запеканку нежнее и воздушнее
Эксперты показали влияние круиза на расход — автосервисы
Финансовые навыки нужно развивать с детства — депутат Толмачев
Михаил Муромов заявил об отсутствии конфликтов с Аллой Пугачёвой
Условия выращивания арабского жасмина в доме — ботаники
Рост продаж жиросжигателей в России и их риски подтвердили врачи
Учёные СФУ создали обувь для реабилитации после инсульта
Онлайн-манипуляции легко воздействуют на детей — эксперт Власов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.