Менструация — не помеха, а навигатор: как жить и тренироваться в потоке цикла

Менструальный цикл влияет не только на настроение и самочувствие, но и на то, как наш организм реагирует на физическую нагрузку, питание и отдых. Сегодня всё больше женщин отслеживают свои циклы с помощью приложений и замечают, что эффективность тренировок, уровень энергии и даже аппетит напрямую зависят от гормональных колебаний. Если учитывать эти изменения и подстраивать свой режим под каждую фазу, можно чувствовать себя лучше и тренироваться эффективнее.
Первый день менструации считается началом нового цикла. В это время уровень гормонов резко снижается, поэтому может наблюдаться слабость и упадок сил.
"Нехватка железа может влиять на уровень энергии и вызывать тягу к еде", — сказала нутриционист Лаура Саутерн.
Чтобы поддержать организм, важно восполнять запасы железа. В меню стоит добавить бобовые, красное мясо, зелёные овощи, орехи и семечки.
"Нужно сочетать белки, полезные жиры и сложные углеводы, такие как цельнозерновые продукты, бобовые и овощи", — пояснила нутриционист Сана Хан.
Если мучают спазмы, она советует избегать сырых овощей и сладостей — они усиливают газообразование. Лучше заменить кофе на травяные чаи: кофеин обезвоживает организм и может усугубить состояние.
Головные боли, боль в мышцах и суставах, раздражительность — частые спутники этих дней. Это не значит, что нужно полностью отказаться от физической активности, но стоит снизить интенсивность.
Лёгкая кардио-нагрузка, плавание, йога и короткие аэробные тренировки помогают сохранить тонус без стресса для организма.
"Уровень эстрогена во время менструации минимален, и некоторые женщины чувствуют себя сильнее при силовых нагрузках", — отметила медицинский директор Bupa Health Clinics Петра Симич.
Она советует не стремиться к рекордам, а работать с лёгкими весами, соблюдая технику, чтобы избежать травм.
После окончания менструации гормоны начинают расти, подготавливая организм к овуляции. Настроение улучшается, появляется лёгкость и прилив энергии.
"Это хорошее время цикла, когда организм чувствует себя бодрым и сильным", — пояснила гинеколог Прадня Писал.
Для поддержки гормонального баланса полезно укрепить пищеварение. В рацион стоит добавить ферментированные продукты (йогурт, кимчи, квашеную капусту, комбучу) и продукты с омега-3: жирную рыбу, орехи, семена.
Больше овощей — особенно горьких зелёных (рукола, шпинат), которые помогают выработке пищеварительных ферментов и очищают печень.
Исследования показали, что в этот период тренировки на силу дают лучший результат: мышцы быстрее растут, повышается выносливость. Однако есть и риск — из-за высокого уровня эстрогена увеличивается вероятность травм связок и сухожилий.
Чтобы защититься, важно тщательно разогреваться и избегать перерастяжения. Это время идеально подходит для освоения новых упражнений, но не для экстремальных нагрузок.
В середине цикла уровень эстрогена достигает пика, а повышение лютеинизирующего гормона запускает выход яйцеклетки. Энергии становится больше, концентрация — выше, настроение — стабильно.
"В этот период организм получает естественный прилив энергии, но важно не забывать о полноценном сне", — отметила Сана Хан.
Она рекомендует делать ставку на лёгкие, но питательные блюда — салаты, смузи, цельнозерновые продукты с витамином B и свежие овощи.
Это лучшая фаза для активных занятий: можно ставить рекорды, увеличивать дистанции и работать над силой. Эстроген повышает болевой порог, поэтому нагрузки переносятся легче. Однако важно не забывать об отдыхе, чтобы избежать перенапряжения.
После овуляции уровень прогестерона растёт, температура тела немного повышается. В это время могут появляться признаки ПМС — вздутие, усталость, раздражительность и тяга к сладкому.
"К концу цикла уровень кортизола может повышаться, вызывая желание есть сладкое", — отметила Лаура Саутерн.
Лучше избегать сахара и переработанных продуктов — они только усиливают перепады настроения и вызывают отёки. Стоит сократить соль, чтобы снизить задержку жидкости.
Полезно добавить в меню клетчатку — она помогает дольше сохранять чувство сытости и уменьшает тягу к еде. Отличные варианты — цельные злаки, фрукты, овощи, травяные чаи с фенхелем и куркумой.
Продукты с полезными жирами (лосось, оливковое масло, авокадо, орехи) помогают уменьшить воспаление и стабилизировать гормональный фон.
Во второй половине цикла организму труднее выдерживать высокую интенсивность, поэтому стоит делать акцент на восстановлении и расслаблении.
Йога, пилатес и прогулки помогут снизить уровень стресса и облегчить симптомы ПМС. Поскольку в этот период повышается температура тела и может возникать обезвоживание, важно пить больше воды.
Если занимаешься силовыми видами спорта, стоит помнить, что из-за колебаний веса результаты могут отличаться от привычных — не стоит судить о прогрессе по этим дням.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Тренироваться на максимуме в дни менструации
|Риск перегрузки и воспаления
|Плавание, растяжка и лёгкое кардио
|Полностью исключать углеводы
|Упадок сил и раздражительность
|Цельнозерновые продукты и овощи для стабильной энергии
|Игнорировать усталость в лютеиновой фазе
|Снижение выносливости и гормональный сбой
|Добавить дни отдыха и мягкие тренировки
|Пить много кофе при ПМС
|Обезвоживание и усиление спазмов
|Заменить кофе на травяные чаи с фенхелем или мятой
|Пропускать приёмы пищи из-за плохого самочувствия
|Головокружение и скачки сахара в крови
|Есть небольшими порциями, добавив белок и сложные углеводы
Миф 1: во время менструации нельзя тренироваться.
Правда: лёгкая активность улучшает самочувствие и снижает боль.
Миф 2: гормональные колебания мешают наращивать мышцы.
Правда: при грамотном подборе нагрузки рост мышц ускоряется.
Миф 3: питание во время цикла не влияет на состояние кожи.
Правда: рацион напрямую связан с балансом гормонов и воспалением.
Женщины чаще получают травмы связок именно в середине цикла.
Магний из орехов и семян действительно помогает уменьшить спазмы.
Овуляция повышает болевой порог — тренировки переносятся легче.
Осознанное отношение к циклу — это не ограничение, а инструмент, который помогает понимать своё тело. Когда питание и физическая активность идут в одном ритме с гормональными изменениями, самочувствие становится стабильнее, энергия — устойчивее, а настроение — предсказуемее. Такой подход делает женское здоровье не сложным графиком, а гармонией, к которой стоит стремиться.
