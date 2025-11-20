Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Главный фитнес-секрет сезона: пресс формируют не лёжа, а на ногах — тело сильнее и выносливее

Укрепление глубоких мышц стоя признано эффективным тренерами
1:20
Спорт

Стремление укрепить пресс и повысить выносливость — классика для тех, кто заботится о своём теле. Но если традиционные скручивания и подъёмы корпуса надоели или противопоказаны, есть рабочая альтернатива: прокачка глубоких мышц кора в положении стоя. По словам персональных тренеров, именно такие упражнения не только укрепляют мышцы, но и делают тело функционально сильным и устойчивым к травмам.

Спортивный инвентарь
Фото: unsplash.com by Elena Kloppenburg is licensed under Free to use under the Unsplash License
Спортивный инвентарь

Почему упражнения стоя — это новый стандарт для мышц кора

Работа корпуса в положении стоя максимально приближена к повседневной жизни: глубокие мышцы стабилизируют позвоночник, держат осанку, отвечают за баланс, защищают поясницу и таз. Чем активнее прокачаны не только прямые, но и поперечные мышцы живота, диафрагма, спина и ягодицы, тем выше ваша общая устойчивость и сила. Именно эти группы мышц включаются во всех движениях стоя — от подъёма тяжёлых сумок до вращения корпуса.

Топ-4 упражнения стоя для глубоких мышц кора

Вот четыре упражнения, которые подойдут даже для домашней тренировки. Всё, что нужно — минимальный набор инвентаря: эластичная лента, гантель или гиря.

1. Паллоф-пресс

Классика анти-ротационной нагрузки. Позволяет научить корпус сопротивляться скручиваниям, что критично для тенниса, бокса и любых контактных видов спорта.

Как делать:

  • Прикрепите резиновую ленту к точке на уровне груди.

  • Встаньте боком к точке крепления, возьмите ленту двумя руками и вытяните её перед собой.

  • Не разворачивайтесь к креплению, корпус стабилен.

  • Медленно выжмите руки вперёд, затем верните к груди.
    Рекомендация: 3-4 подхода по 8-12 повторений на каждую сторону.

2. Медвежьи объятия стоя

Вариант упражнения с гирей или тяжёлой гантелью, при котором вес плотно прижимается к груди. При вращениях корпуса работают косые мышцы живота, а нагрузка почти не падает на поясницу.

Как делать:

  • Встаньте, ноги на ширине плеч.

  • Обхватите гирю обеими руками, держите её у груди.

  • Плавно вращайте корпус влево и вправо, сохраняя напряжение в мышцах талии.

  • Колени немного согнуты, живот в тонусе.
    Рекомендация: 3-4 подхода по 20 повторений (по 10 на каждую сторону).
    Если хочется добавить динамики — вытяните руки с лентой и вращайте корпус.

3. Прогулка фермера над головой

Ходьба с гантелью или гирей, поднятой над головой — это вызов не только для плеч, но и для всего корпуса. При односторонней нагрузке активно включаются косые мышцы, поясница и мышцы таза. Такой формат развивает координацию и равновесие.

Как делать:

  • Возьмите гантель или гирю и поднимите над головой, удерживая руку рядом с ухом.

  • Сохраняйте вертикальное положение корпуса.

  • Пройдите заданное расстояние или работайте по времени.

  • После завершения подхода смените руку.
    Рекомендация: чередуйте стороны, следите за контролем веса — не позволяйте весу "вести" вас.

4. Мельница с гантелью или гирей

Это упражнение активно прорабатывает косые мышцы, спину и бёдра, одновременно развивает стабильность плеч и гибкость.

Как делать:

  • Широко расставьте ноги, носки чуть наружу.

  • Возьмите лёгкую гантель или гирю, поднимите левую руку с весом над головой.

  • Плавно наклоняйтесь в тазобедренном суставе, скользя правой рукой вдоль правой ноги вниз к щиколотке, сохраняя взгляд на верхней руке.

  • Остановитесь на нижней точке и с помощью мышц кора вернитесь в исходное положение.
    Рекомендация: 6-8 повторений на каждую сторону, 3-4 подхода.

Почему это работает

Все эти упражнения — не просто альтернатива привычным скручиваниям и "велосипедам". Они задействуют глубокие мышцы живота и спины, работают с равновесием, учат тело контролировать движение и противостоять неожиданным нагрузкам. Такой формат тренировки облегчает выполнение бытовых и спортивных задач, снижает риск травм и делает пресс не только рельефнее, но и реально сильнее.

Ошибка → последствие → альтернатива

  1. Фокус только на скручиваниях лёжа → слабая стабильность и риск травм → добавить упражнения стоя, чтобы развивать функциональный корсет.

  2. Использование только тяжёлого веса → потеря техники, изоляция отдельных мышц → начинать с лёгкого инвентаря и прогрессировать.

  3. Быстрые, рывковые движения → снижение эффективности, риск ошибок → выполнять движения медленно и под контролем.

А что если нет оборудования

Можно использовать бутылку с водой вместо гантели, а обычный ремень или полотенце вместо эспандера. Главное — включить воображение и контролировать технику.

Плюсы и минусы тренировки кора стоя

Плюсы Минусы
Улучшает баланс и координацию Требует концентрации и контроля
Задействует глубокие мышцы корпуса Иногда сложно без инвентаря
Делает тренировку ближе к реальной жизни Не подходит при травмах плеч и спины

FAQ

Как часто делать упражнения стоя на корпус?

2-3 раза в неделю для поддержания и развития силы кора.

Нужно ли комбинировать с классическими упражнениями на пресс?

Да, комплексный подход всегда эффективнее. Стоячие упражнения дополняют базовые нагрузки.

Подходят ли эти упражнения новичкам?

Да, если выбирать лёгкий вес и контролировать технику. При проблемах с опорно-двигательным аппаратом — консультация с тренером.

Мифы и правда

Миф: только скручивания формируют пресс
Правда: упражнения стоя включают больше мышц и делают корпус сильнее

Миф: такие упражнения не дадут рельеф
Правда: глубокие мышцы делают пресс не только видимым, но и функциональным

Миф: функциональная тренировка — только для спортсменов
Правда: она полезна всем, кто хочет быть здоровым и активным

Интересные факты

  1. Паллоф-пресс признан одним из самых эффективных упражнений для глубоких мышц живота.

  2. Вариации "мельницы" пришли из тяжёлой атлетики и активно используются в йоге.

  3. Ходьба с весом над головой используется в тренировках военных и спортсменов для развития устойчивости.

Исторический контекст

  1. Концепция функциональных упражнений развивалась с 80-х годов.

  2. Многие элементы упражнений стоя пришли из боевых искусств, йоги и тяжёлой атлетики.

  3. Сегодня упражнения для кора стоя входят в программы реабилитации и физподготовки элитных спортсменов.

Качать пресс лёжа — не единственный путь к сильному и рельефному корпусу. Упражнения стоя развивают глубокие мышцы, баланс и функциональность, делая тело сильнее и защищённее от травм.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
