Хлор, скользкие бортики и строгие правила: что нужно взять в бассейн, чтобы не попасть в неприятности

Необходимый комплект для плавания — уточнили инструкторы
7:46
Спорт

Собираясь всерьёз заняться плаванием, каждый сталкивается с вопросом: что обязательно взять с собой в бассейн, чтобы чувствовать себя уверенно и комфортно? Правильная подготовка не только сэкономит время и нервы, но и сделает каждое посещение действительно приятным и полезным. Разберём подробно, что необходимо для успешных тренировок в бассейне.

Плавание в бассейне
Фото: flickr.com by JD Lasica, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Плавание в бассейне

Медицинская справка: обязательно ли она нужна?

Для посещения большинства бассейнов потребуется медицинская справка, подтверждающая отсутствие инфекций и пригодность по состоянию здоровья. Получить такой документ можно у участкового врача в поликлинике — достаточно сообщить, что справка предназначена для посещения бассейна. Иногда медсправка не требуется, но лучше уточнить правила заранее.

Купальник или плавки: как выбрать подходящее

Без специальной формы ни один бассейн не примет — это вопрос как гигиены, так и удобства. Мужчинам стоит решить, какая модель плавок подходит для тренировок:

  • Слипы — минимализм и свобода движений, оптимальны для серьёзных занятий.
  • Боксеры — также удобны и плотно сидят, не мешая заплывам.
  • Бермуды — подходят для отдыха, но не для регулярных тренировок: из-за объёма и массы ограничивают подвижность.

Главное — правильно подобрать размер. Плавки должны сидеть плотно, а лучше, если предусмотрен дополнительный шнурок. Женщинам для бассейна подойдёт сплошной купальник: он хорошо держит форму, не сползает и не скручивается. Идеальная ткань — с содержанием не менее 10% лайкры. Декор, рюши, стразы и прочие украшения — лишние элементы для тренировок. Если хочется подчеркнуть фигуру, выбирайте купальник с контрастными вставками, визуально вытягивающими силуэт.

Шапочка для плавания: обязательная защита волос

Шапочка нужна почти в любом бассейне — это правило гигиены и забота о системе фильтрации воды.

  • Силиконовые шапочки долговечны, не пропускают воду, отлично подходят для регулярных тренировок.
  • Тканевые — самые комфортные, но менее прочные и чаще намокают.
  • Латексные — лёгкие, плотно прилегают, но могут тянуть волосы и не всегда удобны.

Есть также комбинированные варианты — ткань снаружи, силикон внутри. Все взрослые шапочки идут одного размера. Выбирайте ту, которая лучше всего подходит под форму головы и ваши привычки.

Очки: зачем они нужны и как выбрать

Многие новички уверены, что очки для плавания не так уж обязательны. Но стоит хоть раз поплавать без них, чтобы убедиться в обратном: брызги и хлорка в воде делают пребывание в бассейне не слишком комфортным, а видимость под водой сильно страдает. Сейчас можно выбрать очки с мягкой неопреновой оправой — они не оставляют следов под глазами. Для аллергиков подойдут варианты с гипоаллергенными материалами. Перед покупкой обязательно примеряйте — очки должны плотно прилегать, но не давить.

Средства гигиены: не забывайте о себе и других

Перед входом в бассейн придётся показать, что вы взяли с собой мыло и мочалку — в некоторых спортивных комплексах это обязательное требование. Перед заплывом обязательно примите душ, чтобы не занести в воду пыль и микробы, а после — смойте остатки хлорки. Большое полотенце поможет насухо вытереться, а дома не забудьте его постирать и хорошо просушить.
Для защиты ног от грибка используйте специальные нескользкие шлёпанцы: ходить босиком по бортикам и раздевалке крайне не рекомендуется.

Ошибки → Последствия → Альтернатива

  • Ошибка: забыли медицинскую справку
    Последствие: не пустят в бассейн, потеря времени
    Альтернатива: оформить справку заранее, хранить в сумке для бассейна
  • Ошибка: выбрали неудобный купальник или плавки
    Последствие: натирания, дискомфорт, невозможность полноценно тренироваться
    Альтернатива: заранее примерить экипировку, убедиться в правильном размере и посадке
  • Ошибка: пренебрегли гигиеной и средствами защиты
    Последствие: риск заражения, неприятный запах, конфликт с администрацией
    Альтернатива: иметь с собой мыло, мочалку, чистое полотенце и шлёпанцы
  • Ошибка: отказались от шапочки или очков
    Последствие: волосы в воде, раздражение глаз, быстрое утомление
    Альтернатива: подобрать подходящую шапочку и очки по размеру и комфорту

Сравнение: экипировка новичка и профессионала

Элемент Новичок Профессионал
Купальник/плавки Обычные Специальные спортивные
Очки Простые Антифог, с UV-фильтром
Шапочка Тканевая Силиконовая или комбинированная
Полотенце Большое хлопковое Микрофибра
Шлёпанцы Любые Нескользящие

А что если хочется сэкономить на экипировке?

Не обязательно сразу покупать все новое. Во многих бассейнах можно взять некоторые вещи напрокат, а начальные тренировки вполне допустимо проводить в обычных плавках или недорогом купальнике без лишних украшений. Главное — соблюдать чистоту и комфорт. Если плавание станет вашим постоянным хобби, приобретите более профессиональную экипировку по мере необходимости.

Плюсы и минусы покупок для бассейна

Плюсы Минусы
Комфорт и безопасность Дополнительные расходы
Продуманная экипировка служит дольше Требуется время на подбор
Соблюдение требований бассейна Не все элементы нужны сразу

FAQ

Какую медицинскую справку требуют в бассейне?

Как правило, нужна справка о допуске к занятиям плаванием, подтверждающая отсутствие инфекционных заболеваний. Её выдают в поликлинике.

Можно ли заниматься без шапочки?

В большинстве бассейнов это запрещено правилами: шапочка защищает волосы и систему фильтрации воды.

Как часто нужно менять очки для плавания?

Обычно — когда они начинают пропускать воду или ухудшается видимость из-за царапин.

Мифы и правда

Миф Правда
Достаточно обычных плавок Для регулярных занятий лучше выбрать спортивные
Без шапочки можно обойтись В большинстве бассейнов это запрещено
Гигиена не так важна, если вода хлорируется Несоблюдение правил ведет к инфекциям и конфликтам

Интересные факты

  • Многие профессиональные пловцы используют не одну, а две шапочки для лучшей гидродинамики.
  • Современные очки для бассейна бывают даже с диоптриями.
  • Часто бассейны предоставляют бесплатные шапочки для забывчивых посетителей, но они не всегда удобны.

Исторический контекст

Первые городские бассейны появились в начале XX века, и с тех пор правила посещения и набор обязательных вещей практически не изменились. С годами гигиенические нормы только усиливались, а ассортимент экипировки становился всё разнообразнее и удобнее.

Для комфортных и безопасных занятий в бассейне важно взять с собой все необходимое: медицинскую справку, подходящие плавки или купальник, шапочку, очки, а также полотенце, мыло, мочалку и шлепанцы. Эти вещи обеспечат гигиену, удобство и безопасность, а подготовка заранее поможет сосредоточиться на плавании без лишних проблем. 

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
