Болельщики ждали праздника, а получили тревогу: сборная России завершает год под давлением критики

Причины недовольства игрой сборной России объяснил комментатор Орлов

Ноябрьские игры сборной России против Перу и Чили вновь выдвинули на первый план разговоры о качестве игры национальной команды. Об этом сообщил "Чемпионат", передав впечатления спортивного журналиста и комментатора Геннадия Орлова.

Футбольный мяч на поле

Оценка матчей и реакции команды

Орлов назвал происходящее тревожным, напоминая, что встречи сборной всегда остаются показателем уровня футбольной страны. Он говорил о том, что результат с Перу (1:1) и поражение от Чили (0:2) не соответствуют ожиданиям болельщиков, которые заполняли стадионы десятками тысяч. Зрители, по его словам, пришли увидеть сильную игру, но не получили убедительного подтверждения мастерства игроков.

Журналист отмечал, что комментарии футболистов после поражения показались ему отстранёнными и не отражающими ответственности перед болельщиками. Он обратил внимание на то, что команда не реализовала свои моменты, а ошибки в обороне усугубили общее впечатление от встреч. В его оценке звучала мысль о том, что серьезный результат невозможен без внутреннего требования к себе и более глубокого понимания статуса национальной команды.

"Матч сборной России — это честь футбольной страны… Тренер, тебе не стыдно за поражение 0:2? Да и в предыдущем матче только ничья была. Да, там вратарь ошибся — ну так забейте больше!" — заявил Орлов.

Спорные решения тренерского штаба

Отдельно Орлов остановился на ситуации с вызовом игроков. Он подчеркнул, что Михайл Глушенков мог бы выйти на поле в Санкт-Петербурге, где болельщики рассчитывали увидеть его в форме сборной. Орлов напомнил, что футболист входит в число сильнейших в стране, и его отсутствие на поле вызвало недоумение у зрителей.

Похожим образом он оценил и решение не выпускать Батракова с первых минут в Сочи, хотя возможность сыграть связкой двух лидеров выглядела логичной. Орлов говорил, что такие решения тренера создают ощущение экспериментов, которые плохо отражаются на общем качестве игры и стабильности состава. По его словам, в случае повторения таких неудач может возникнуть вопрос о продолжении работы тренерского штаба.

Сравнение с предыдущими соперниками

Журналист также затронул тему статистики, которую нередко приводят в трансляциях. Он утверждал, что победная серия команды не даёт полноты картины, если учитывать уровень соперников. В качестве примера он упомянул сборную Сербии, игра которой, по его словам, находится в кризисе и не может служить объективным ориентиром.

В итоговой оценке Орлова прослеживалась обеспокоенность состоянием системы национальных сборных. Он говорил о том, что ряд решений и результаты последних встреч формируют впечатление неполноценности структур, которые должны обеспечивать развитие команды и соответствие международному уровню.