Отказ от неустойки ставит точку в истории с Динамо: Карпин уходит, забрав только заработанное

Условия расторжения контракта Карпина с "Динамо" уточнил журналист Карпов

Отказ Валерия Карпина от положенной по контракту неустойки стал одной из самых обсуждаемых деталей его ухода из московского "Динамо".

Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Бекетова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Валерий Карпин

Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, а информацию также подтверждают источники "Чемпионата".

Финансовая сторона ухода

По данным, которые приводят знакомые с ситуацией собеседники, Карпин мог рассчитывать на половину зарплаты до окончания срока контракта. Такие условия обычно прописываются для защиты тренера в случае досрочного расторжения соглашения, однако специалист решил ограничиться выплатой только за фактически отработанное время. Решение стало неожиданным, учитывая масштаб обязательств клуба и то, как часто подобные суммы становятся предметом споров между тренерами и руководством.

Собеседники отмечают, что отказ от компенсации объясняется личной позицией Карпина, который предпочёл завершить сотрудничество без дополнительных финансовых требований. В клубе это расценили как способ закрыть вопрос максимально корректно и не усложнять перестройку команды по ходу сезона.

"Карпин получит лишь то, что фактически заработал", — отмечается в сообщении телеграм-канала.

Итоги работы в клубе

Первый круг РПЛ нынешнего сезона команда под его руководством завершила на десятом месте, набрав 17 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" достигло 16 баллов, что усилило давление на тренерский штаб. Несмотря на турнирные трудности, клуб сумел пройти в ¼ финала Пути РПЛ в Кубке России, однако общая динамика сезона вызывала всё больше вопросов.

Среди специалистов обсуждается, что совмещение постов могло повлиять на результат. С лета Карпин одновременно работал главным тренером сборной России и московского "Динамо", что требовало постоянного переключения между задачами разного уровня. В итоге решение об уходе из клуба стало логическим продолжением длительного периода, когда результаты не соответствовали амбициям руководства и ожиданиям болельщиков.