Матч Украина — Исландия обернулся скандалом: обсуждают не счёт, а отсутствие реакции УЕФА

Отсутствие реакции УЕФА на баннер украинских фанатов раскритиковала Журова
2:38
Спорт

Неожиданная акция украинских болельщиков на отборочном матче ЧМ-2026 обострила обсуждение того, как УЕФА реагирует на политические провокации. Своё мнение по этому поводу выразила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Светлана Журова
Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Светлана Журова

Спор вокруг дисциплинарной реакции

Инцидент произошёл во время встречи Украины и Исландии в Варшаве, где был вывешен баннер с изображением горящего Кремля и фигурой человека в форме ВСУ. Акцию сопроводили лозунгом, который наблюдатели трактовали как призыв к разрушению российской столицы. Несмотря на резонанс, европейская футбольная структура не стала инициировать разбирательство, что вызвало вопросы у российских представителей.

Журова выразила недоумение по поводу отсутствия реакции и подчеркнула, что подобные действия обычно ведут к санкциям. Она указала на разные стандарты, которые, по её словам, прослеживаются в подходе УЕФА к болельщикам из разных стран, сообщает Газета.Ru.

По мнению депутата, ситуация может потребовать ответа со стороны РФС или других заинтересованных структур, так как подобные эпизоды создают ощущение несбалансированности дисциплинарной политики.

"Странно, что они не реагируют. Допускаю, что с нашей стороны будет реакция, РФС каким-либо образом ответит. Или не мы, а какая-то другая сторона, которую это может возмутить. Потому что это в целом совершенно неприемлемо", — сказала Журова.

Матч и его последствия

Украинская команда одержала победу со счётом 2:0 и вышла в плей-офф квалификации, однако спортивный результат быстро отошёл на второй план. Сам факт появления баннера стал частью более широкого международного контекста, поскольку игра проходила на нейтральной территории в Польше. Это усилило внимание к происшедшему и вызвало обсуждение, выходящее за рамки спортивной темы.

Эксперты отмечают, что подобные инциденты неизбежно находят отклик среди политических и общественных структур, особенно когда затрагиваются чувствительные образы и символы. На этом фоне остаётся открытым вопрос о том, последуют ли официальные меры и какие последствия инцидент может иметь для дальнейшего хода квалификационного турнира. Пока же главный акцент сделан на том, почему действия болельщиков остались без реакции со стороны европейской футбольной ассоциации.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
