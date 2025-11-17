Карпин покидает Динамо на фоне падения в таблице: клуб рискует повторить сезон вылета

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Уход Карпина из "Динамо" оценил экс-нападающий Булыкин
2:48
Спорт

Неожиданная развязка в "Динамо" вновь привлекла внимание к фигуре Валерия Карпина, который объявил об уходе из клуба после неоднозначного старта сезона. Стало известно, что думает об этом шаге бывший нападающий бело-голубых и экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин.

Валерий Карпин
Фото: soccer.ru by Артём Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Валерий Карпин

Оценка решения Карпина

Смена тренера стала логичным итогом затяжного периода нестабильных результатов. Булыкин напомнил, что совмещение должностей всегда вызывает сомнения внутри профессионального сообщества. Он подчеркнул, что текущее положение дел не способствовало продолжению работы в двух направлениях, поскольку ни клуб, ни национальная команда не демонстрировали прежней эффективности.

По словам бывшего игрока, Карпин долгое время находился под давлением ожиданий, которые формировались как внутри коллектива, так и в публичной среде. В интервью, которое приводит Газета.Ru, прозвучала мысль о том, что решение тренера стало попыткой вернуть управляемость собственным задачам.

"Насколько уход Карпина пойдет "Динамо" на пользу, мы увидим… Я думаю, оно взвешено", — отметил Булыкин.

Положение "Динамо" в текущем сезоне

Клуб вступил в сезон с амбициями, но завершение первого круга выявило существенные проблемы. Бело-голубые расположились на десятой позиции, набрав всего 17 очков — меньше, чем в кампании, завершившейся вылетом из РПЛ. Москва ещё помнила два предыдущих года, когда команда входила в тройку лидеров и сохраняла шанс на чемпионство до последних туров.

Контраст между прежними достижениями и нынешней турнирной таблицей стал предметом пристального анализа руководства. Внутри клуба всё чаще звучали разговоры о том, что игровая модель перестала приносить результат, а коллектив утратил прежнюю динамику.

Сборная и рекордная серия

Работа Карпина в национальной сборной долгое время воспринималась как пример стабильности. Команда сохраняла беспроигрышную серию почти четыре года и провела 20 матчей без поражений — рекорд для отечественного футбола. Эта статистика формировала доверие к тренеру, но последнее поражение от сборной Чили в Сочи (0:2) завершило успешный цикл и усилило дискуссию о перегруженности специалиста.

Результаты сборной и "Динамо" начали рассматриваться в единой связке, что, по мнению наблюдателей, привело к неизбежному выбору. Карпин, стремясь сохранить качество работы, сконцентрировался на одном направлении, освободив клубный пост в самый напряжённый момент сезона.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
