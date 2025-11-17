Долги возвращаются быстрее побед: что стоит за конфликтами хоккейного клуба Салават Юлаев с кредиторами

Хоккейный клуб Салават Юлаев погасил спор с девелопером мировым соглашением

Хоккейный клуб "Салават Юлаев" снова оказался в центре внимания: вокруг команды продолжают разворачиваться судебные споры с крупными кредиторами. Несмотря на спортивные задачи и ожидания болельщиков, клуб вынужден решать накопившиеся финансовые обязательства — и делает это в том числе через мировые соглашения. Последний конфликт с девелопером завершился все-таки на мирных условиях, хотя сумма требований была внушительной.

Фото: alxr-gol.livejournal by Александр Головко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Матч Амур - Салават Юлаев

Основные обстоятельства и ход спора

ООО "СЗ СК Уфа" пыталось взыскать с клуба 109 млн рублей по договору займа. Дело слушалось в Арбитражном суде Московской области, и заседания неоднократно переносились: суд возвращал сторонам проект мирового соглашения, требуя уточнить условия. В итоге стороны достигли компромисса, и предложенный вариант был утверждён.

Компания-застройщик фигурировала в деле как кредитор, а сумма в 109 млн рублей стала очередным серьезным обязательством, которое клубу пришлось урегулировать, пишет "Постньюс".

Примечательно, что это не первый случай, когда "Салават Юлаев" закрывает долги именно так.

Этот эпизод связан с предыдущим соглашением клуба с Благотворительным фондом "Урал", в рамках которого клуб брал на себя обязательства по уплате 100 млн рублей. Тогда мировое соглашение подписали, но долг не погасили, и фонд получил исполнительный лист. Сейчас взыскание идет уже в принудительном порядке.

Сравнение финансовых конфликтов клуба

Кредитор Сумма долга Итог Особенность ООО "СЗ СК Уфа" 109 млн руб. Подписано мировое соглашение Суд неоднократно уточнял проект Фонд "Урал" 100 млн руб. Исполнительный лист, принудительное взыскание Клуб не выполнил условия мирового соглашения

