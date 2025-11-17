Долги возвращаются быстрее побед: что стоит за конфликтами хоккейного клуба Салават Юлаев с кредиторами

Хоккейный клуб "Салават Юлаев" снова оказался в центре внимания: вокруг команды продолжают разворачиваться судебные споры с крупными кредиторами. Несмотря на спортивные задачи и ожидания болельщиков, клуб вынужден решать накопившиеся финансовые обязательства — и делает это в том числе через мировые соглашения. Последний конфликт с девелопером завершился все-таки на мирных условиях, хотя сумма требований была внушительной.
ООО "СЗ СК Уфа" пыталось взыскать с клуба 109 млн рублей по договору займа. Дело слушалось в Арбитражном суде Московской области, и заседания неоднократно переносились: суд возвращал сторонам проект мирового соглашения, требуя уточнить условия. В итоге стороны достигли компромисса, и предложенный вариант был утверждён.
Компания-застройщик фигурировала в деле как кредитор, а сумма в 109 млн рублей стала очередным серьезным обязательством, которое клубу пришлось урегулировать, пишет "Постньюс".
Примечательно, что это не первый случай, когда "Салават Юлаев" закрывает долги именно так.
Этот эпизод связан с предыдущим соглашением клуба с Благотворительным фондом "Урал", в рамках которого клуб брал на себя обязательства по уплате 100 млн рублей. Тогда мировое соглашение подписали, но долг не погасили, и фонд получил исполнительный лист. Сейчас взыскание идет уже в принудительном порядке.
|Кредитор
|Сумма долга
|Итог
|Особенность
|ООО "СЗ СК Уфа"
|109 млн руб.
|Подписано мировое соглашение
|Суд неоднократно уточнял проект
|Фонд "Урал"
|100 млн руб.
|Исполнительный лист, принудительное взыскание
|Клуб не выполнил условия мирового соглашения
Почему клуб заключает мировые соглашения?
Чтобы урегулировать конфликт быстрее и избежать дополнительных судебных расходов, сохраняя контроль над графиком выплат.
Опасны ли долги для спортивной деятельности?
Только если клуб столкнется с блокировками счетов или ограничениями из-за исполнительных листов.
Что происходит, если условия мирового соглашения нарушены?
Кредитор получает право на принудительное взыскание через исполнительную службу, как в случае с фондом "Урал".
Миф: если подписано мировое соглашение, долг автоматически считается погашенным.
Правда: соглашение — это только договоренность. Погашение происходит после исполнения всех условий.
Миф: споры с кредиторами означают, что клуб банкротится.
Правда: наличие судебных споров не свидетельствует о банкротстве, но указывает на необходимость финансового оздоровления.
