Тренировки встают по будильнику: как время суток крадёт или умножает результаты спорта

Выбор оптимального времи для тренировок с учётом биоритмов — исследователи
8:08
Спорт

Найти подходящее время для тренировки — задача не такая простая, как кажется. Организм по-разному реагирует на физическую активность в зависимости от биоритмов, нагрузки и привычек. Одни с лёгкостью выходят на пробежку на рассвете, другие достигают максимальной продуктивности только к вечеру. Чтобы заниматься с удовольствием и получать реальные результаты, важно учитывать эти особенности и выбирать часы, которые работают на вас, а не против.

Девушка с питьевой бутылкой
Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с питьевой бутылкой

Как биоритмы влияют на эффективность занятий

Наше тело живёт по внутренним циклам: температура, уровень гормонов, скорость обменных процессов — всё это меняется в течение суток. Отсюда и разница в том, насколько комфортно и продуктивно ощущается тренировка в разное время. Для одних утро — идеально для лёгких нагрузок, для других ближе к вечеру легче выполнять силовые упражнения. Это не жёсткое правило, но закономерности существуют.

Утренние занятия: бодрость, ритм и мягкий старт дня

Тем, кто легко поднимается по будильнику и ощущает прилив сил, утренние занятия подходят идеально. Лёгкая гимнастика, растяжка или йога мягко включают организм в рабочий режим, ускоряют обмен веществ и помогают настроиться на день. При этом подвижность суставов после сна ниже, а температура тела чуть ниже обычной — именно поэтому интенсивные нагрузки утром могут даваться сложнее.

Кардиотренировки в промежутке с 7:00 до 10:00 особенно полезны при похудении: уровень кортизола в это время естественно повышен, а запасы гликогена ещё не выросли. Организм активнее расходует жир, что делает утро подходящим моментом для энергичного шага, лёгкого бега или работы на эллипсе.

Если вы практикуете схемы интервального голодания вроде 16:8 или 14:10, утреннее кардио отлично впишется в режим и усилит процесс сжигания жира.

Дневная активность: пик энергии и "горячий" метаболизм

С 15:00 до 17:00 температура тела достигает максимума. Мышцы работают быстрее, а сердечно-сосудистая система выдерживает нагрузку легче. В это время хорошо делать аэробные тренировки:

• аэробику;
• пилатес;
• танцевальные занятия;
• велотренажёр;
• комбинированный фитнес.

Интенсивность такой тренировки можно повысить, но чрезмерное увлечение силовыми упражнениями днём может привести к упадку сил ближе к вечеру.

Время силы: силовые и интервальные тренировки

Примерно к 17:00 начинается естественный подъём уровня тестостерона — гормона, влияющего на рост мышечной массы. Этот эффект держится до 18:00-19:00, что делает вечер оптимальным периодом для силового тренинга, высокоинтенсивных интервальных занятий (HIIT) и тренажёрного зала.

Вечерние мягкие практики для расслабления

После 19:00 температура тела постепенно снижается, организм начинает готовиться к отдыху. В это время лучше выбирать спокойные и расслабляющие занятия:

• йогу;
• стретчинг;
• бодифлекс.

Они помогают снять напряжение после рабочего дня, улучшить качество сна и аккуратно проработать глубокие мышцы. А вот интенсивные тренировки могут привести к перевозбуждению и бессоннице — завершать любую активность желательно минимум за 30-40 минут до отхода ко сну.

На что указывают исследования

Американские специалисты отмечают связь между телосложением и временем тренировок:

• эндоморфам выгоднее заниматься утром, чтобы включать обмен веществ;
• эктоморфам комфортнее заниматься ближе к вечеру ради набора массы.

Учёные из Вильямсбурга, исследуя людей без спортивного опыта, указывали на преимущества вечерних занятий: мышцы сокращаются быстрее, а силовые показатели оказываются выше. Но главное правило остаётся неизменным: хуже неправильно выбранного времени бывают только полностью пропущенные тренировки.

Советы шаг за шагом: как подобрать время тренировки

  1. Определите свой хронотип — "совы" лучше тренируются вечером, "жаворонки" — утром.

  2. Сопоставьте график с целями: для похудения подойдёт утреннее кардио, для набора массы — вечерние силовые.

  3. Используйте фитнес-трекер: он покажет пики активности и поможет выбрать подходящее окно.

  4. Следите за питанием: спортивные батончики, изотоники и протеин помогают адаптировать нагрузку под любое время суток.

  5. Начинайте с коротких тренингов, постепенно увеличивая интенсивность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Слишком интенсивная тренировка поздно вечером → бессонница → заменить на стретчинг или дыхательные практики.
• Кардио натощак при низком давлении → головокружение → перекусить бананом или выпить тёплый чай с мёдом.
• Силовые рано утром → повышенный риск травм → перенести нагрузку на вечер и оставить утром лёгкую зарядку.

А что если график нестабильный

Если рабочий день меняется от недели к неделе, ориентируйтесь не на часы, а на состояние тела. Хороший вариант — короткие тренировки по 10-20 минут дома: резинки-лиги, коврик, утяжелители — доступные инструменты для поддержания формы. Такие мини-занятия легко вписать в любой режим.

Плюсы и минусы разных периодов

Период Плюсы Минусы
Утро Активный старт дня, ускорение обмена веществ Низкая температура тела, сложность для "сов"
День Пиковая энергия, хорошая выносливость Не всегда есть возможность вырваться с работы
Вечер Высокая сила, комфортная нагрузка Риск перевозбуждения перед сном
Поздний вечер Расслабление Ограниченная интенсивность

FAQ

Как выбрать лучший тип тренировки утром?
Используйте мягкие форматы: зарядка, йога, короткое кардио в среднем темпе.

Что лучше: кардио или силовые вечером?
Если цель — рост мышц, выбирайте силовые. Если вы хотите снять напряжение — лучше аэробика в мягком режиме или растяжка.

Мифы и правда

Миф: тренироваться нужно строго утром.
Правда: пик эффективности индивидуален — для многих вершина продуктивности приходится на вечер.

Миф: поздние тренировки вредны.
Правда: вредна только высокая интенсивность прямо перед сном; мягкие упражнения наоборот улучшают сон.

Миф: кардио натощак обязательно для похудения.
Правда: дефицит калорий важнее времени тренировки, хотя утреннее кардио может усилить эффект.

Сон и психология

Качество сна напрямую связано с режимом занятий. Слишком поздняя нагрузка может повышать уровень адреналина, а умеренная вечерняя активность снижает стресс и способствует стабильному засыпанию. Психологически регулярные тренировки помогают укрепить самодисциплину, улучшают настроение и уменьшают тревожность.

Интересные фкты

  1. Температура тела вечером выше на 0,5-1 °C, чем утром — отсюда лучшая работоспособность мышц.

  2. Спокойные практики после 19:00 помогают снизить уровень кортизола и улучшить восстановление.

Исторический контекст

  • Современные спортивные методики XX века стали учитывать биоритмы и гормональный фон, что позволило сформировать рекомендации по распределению нагрузок в течение суток.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
