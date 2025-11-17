Когда мозг просыпается раньше времени: как бессонница влияет на тренировки и рост мышц

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:48
Спорт

Ночной сон играет ключевую роль в восстановлении после тренировок. Даже если процесс засыпания проходит без трудностей, у многих возникают регулярные пробуждения в одно и то же время, после которых сложно снова уснуть. В таком случае утром может ощущаться снижение энергии, разбитость и нехватка концентрации.

Бессонница: почему мы не спим
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бессонница: почему мы не спим

Что такое бессонница поддержания

Подобный тип нарушений относится к бессоннице поддержания — состоянию, при котором нарушается непрерывность сна. Короткие пробуждения естественны, но проблемой становится длительное бодрствование между циклами сна. Чаще всего это связано с мысленной активностью: оценкой ситуации, попытками считать часы до подъёма, стремлением «уснуть быстрее» или обращением к телефону.

Основные факторы, влияющие на ночные пробуждения

Причины могут быть разными: стресс, эмоциональная нагрузка, особенности режима тренировок, реакция на кофеин, температура в комнате, а в некоторых случаях — влияние лекарств. На устойчивость сна также влияет поведение днём: продолжительные дневные сны, чрезмерно ранний отход ко сну, стремление провести больше времени в кровати «для восстановления». С возрастом сон становится более поверхностным, а периоды гормональных изменений у женщин могут усиливать ночные пробуждения.

Сравнение стратегий восстановления

Подход Как работает Для кого подходит Ограничения
Вечерняя релаксация Снижает возбуждение нервной системы Люди с активным графиком Требует регулярности
Жёсткий режим подъёма Стабилизирует циркадные ритмы Спортсмены, офисные работники Сложно после тяжёлой ночи
Ограничение времени в постели Повышает "сонный голод" При хронических пробуждениях Первые дни могут быть сложными
Исключение стимулов Снижает глубинное возбуждение Люди с тревожностью Нужны дополнительные привычки
Поздний дневной сон Часть восстановления При тяжёлых тренировках Увеличивает риск ночных пробуждений

Как улучшить сон: пошаговое руководство

Создайте вечерний "буфер"

  • уберите яркий свет;
  • выключите экраны за час до сна;
  • примите тёплый душ;
  • используйте дыхание с удлинённым выдохом;
  • замените насыщенные разговоры тихими ритуалами (чай, чтение, прогулка).

Обустройте спальню

Подойдёт всё, что уменьшает стимуляцию нервной системы:

  • прохладная температура;
  • плотные шторы;
  • удобный матрас и подушка с поддержкой шеи;
  • беруши или белый шум, если рядом храпящий партнёр;
  • отсутствие источников света.

Пересмотрите кофеин и питание

  • Кофе и энергетики — только в первой половине дня;
  • перед сном — лёгкий белково-углеводный перекус;
  • избегайте тяжёлой и острой еды вечером.

Сместите нагрузки

Интенсив не позднее, чем за 3-4 часа до отхода ко сну. В позднее время — только растяжка, йога, работа на мобильность.

Используйте правило "20 минут"

Если не удается заснуть — встать, уйти в другую комнату и заняться спокойной, монотонной деятельностью.

Это помогает мозгу вернуть ассоциацию "кровать = сон", а не "кровать = борьба с собой".

Разгружайте голову заранее

Днём фиксируйте задачи, наброски дел, тревожные мысли. Так мозг перестаёт обрабатывать их ночью.

Ведите дневник сна

Записывайте:

  • время отхода и подъёма;
  • длительность сна;
  • тренировки;
  • кофеин;
  • субъективную оценку дня.

Через пару недель станет ясно, какие действия усиливают, а какие ухудшают сон.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Кофеин после обеда
    → дольше сохраняется возбуждение нервной системы
    → заменить на какао, травяной чай, безкофеиновый кофе.

  2. Поздний силовой тренинг
    → ночные пробуждения из-за остающегося возбуждения
    → вынести тяжёлые нагрузки на день, а вечером оставить лёгкую технику.

  3. Попытка заставить себя уснуть
    → усиливает тревогу и разрушает ассоциацию кровати со сном
    → применить правило "20 минут".

  4. Слишком ранний отход ко сну
    → недостаточный сонный голод, учащённые пробуждения
    → ложиться не раньше появления естественной сонливости.

  5. Дремота после 17:00
    → ночной сон становится короче
    → дремать до 14:00 и не более 20 минут.

А что если проблема — в нагрузках

Бывает, что снижение качества сна совпадает с:

  1. ростом тренировочного объёма;
  2. подготовкой к соревнованиям;
  3. сменой часовых поясов;
  4. эмоциональным перегревом перед стартом.

В таких случаях стоит:

  1. уменьшить интенсивность на 10-20 %;
  2. добавить восстановительные процедуры — тепло, баню, массаж;
  3. сместить углеводный ужин ближе к вечеру;
  4. вставать строго в одно и то же время.

Плюсы и минусы распространённых методов

Метод Плюсы Минусы
Травяные сборы Расслабляют, улучшают засыпание Не помогают при серьёзной бессоннице
Мелатонин Удобен при смене часовых поясов Может смещать ритм и ухудшать ночные пробуждения
Медитация Снижает тревожность Требует практики
Тепловые процедуры Помогают расслабиться Не работают при сильной когнитивной активации
Сон в выходные "до отвала" Временно улучшает самочувствие Разрушает режим и усиливает бессонницу

FAQ

Как выбрать подушку

Оптимально — средней жёсткости, с поддержкой шейного отдела. Высота подбирается под положение сна: для бокового чуть выше, для спины — ниже.

Сколько стоит работа со специалистом по сну

В среднем от 3000 до 8000 рублей за консультацию и 10-25 тысяч за курс когнитивно-поведенческой терапии бессонницы.

Что лучше вечером — прогулка или растяжка

Для снижения активации нервной системы больше подходит растяжка и дыхание, но лёгкая прогулка тоже работает, если она спокойная.

Мифы и правда

Миф: если проснулся ночью — нужно лежать в постели, пока не уснёшь.
Правда: это только укрепляет бессонницу. Лучше выйти из спальни.

Миф: спортсменам нужен максимальный сон любой ценой.
Правда: важна стабильность и качество, а не длинная "лежанка".

Миф: если заснул быстро, значит, проблемы со сном нет.
Правда: сон может быть фрагментированным и не восстанавливающим.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
