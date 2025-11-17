Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Станкович уходит, а в Спартаке назревает реванш: Юран намекает на готовность вернуть команде характер

Юран заявил о желании возглавить Спартак после отставки Станковича
2:29
Спорт

Увольнение Деяна Станковича из "Спартака" стало событием, которое многие ожидали, но не все были готовы обсуждать публично.

Сергей Юран
Фото: commons.wikimedia.org by Артур Стабулниекс, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сергей Юран

Как сообщает издание "РБ Спорт", бывший главный тренер "Серик Беледиеспор" и "Пари НН" Сергей Юран не только высказал своё отношение к уходу специалиста, но и заявил о готовности возглавить московский клуб.

Оценка ухода Станковича

Юран отметил, что отставка сербского тренера была предсказуемой на фоне отсутствия результата. По его словам, прошлый сезон не дал нужного прогресса, а в новом клуб предоставил Станковичу широкие возможности, включая трансферные решения, но итог снова оказался неудовлетворительным. Бывший наставник подчеркнул, что в "Спартаке" уровень требований неизменно высок и включает борьбу за чемпионат и Кубок.

Он также выразил мнение, что иностранные специалисты редко понимают, что именно представляет собой "Спартак" в культурном и эмоциональном смысле. По словам тренера, только российский наставник или человек, игравший за красно-белых, способен прочувствовать значение клубного ромбика и отношение болельщиков. Игрокам-иностранцам, по его словам, нужно объяснять, что речь идёт не просто об игре за зарплату, а об обязательстве отдаваться на поле полностью.

Готовность Юрана возглавить команду

В интервью он заявил о готовности принять руководство клубом.

"Конечно же я хотел бы поработать в "Спартаке" и добиться результата", — заявил тренер Сергей Юран.

Юран подчеркнул, что его мотивирует не просто факт прихода в команду, а стремление привести её к победам. Он осознаёт давление, с которым сталкиваются тренеры красно-белых, и считает, что способен справиться с ним. По словам специалиста, сложные условия лишь усиливают желание работать в таком клубе.

Контекст заявления

Комментарий Юрана прозвучал на фоне объявленного 11 ноября ухода Деяна Станковича. Для "Спартака" очередная смена тренера стала продолжением сложного периода, когда ожидания болельщиков и руководство клуба требуют быстрых результатов. Заявление российского специалиста вписывается в более широкую дискуссию о том, кто способен вернуть команде стабильность и соответствовать её историческому статусу.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
