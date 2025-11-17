Станкович уходит, а в Спартаке назревает реванш: Юран намекает на готовность вернуть команде характер

Увольнение Деяна Станковича из "Спартака" стало событием, которое многие ожидали, но не все были готовы обсуждать публично.
Как сообщает издание "РБ Спорт", бывший главный тренер "Серик Беледиеспор" и "Пари НН" Сергей Юран не только высказал своё отношение к уходу специалиста, но и заявил о готовности возглавить московский клуб.
Юран отметил, что отставка сербского тренера была предсказуемой на фоне отсутствия результата. По его словам, прошлый сезон не дал нужного прогресса, а в новом клуб предоставил Станковичу широкие возможности, включая трансферные решения, но итог снова оказался неудовлетворительным. Бывший наставник подчеркнул, что в "Спартаке" уровень требований неизменно высок и включает борьбу за чемпионат и Кубок.
Он также выразил мнение, что иностранные специалисты редко понимают, что именно представляет собой "Спартак" в культурном и эмоциональном смысле. По словам тренера, только российский наставник или человек, игравший за красно-белых, способен прочувствовать значение клубного ромбика и отношение болельщиков. Игрокам-иностранцам, по его словам, нужно объяснять, что речь идёт не просто об игре за зарплату, а об обязательстве отдаваться на поле полностью.
В интервью он заявил о готовности принять руководство клубом.
"Конечно же я хотел бы поработать в "Спартаке" и добиться результата", — заявил тренер Сергей Юран.
Юран подчеркнул, что его мотивирует не просто факт прихода в команду, а стремление привести её к победам. Он осознаёт давление, с которым сталкиваются тренеры красно-белых, и считает, что способен справиться с ним. По словам специалиста, сложные условия лишь усиливают желание работать в таком клубе.
Комментарий Юрана прозвучал на фоне объявленного 11 ноября ухода Деяна Станковича. Для "Спартака" очередная смена тренера стала продолжением сложного периода, когда ожидания болельщиков и руководство клуба требуют быстрых результатов. Заявление российского специалиста вписывается в более широкую дискуссию о том, кто способен вернуть команде стабильность и соответствовать её историческому статусу.
