Финиш матча стал приговором для Исландии: Украина обеспечила себе шанс на ЧМ-2026

Исландия уступила Украине в квалификации к ЧМ со счётом 0:2

Квалификационный матч между сборными Украины и Исландии получился упорным и напряжённым, хотя интрига держалась почти до самого финального свистка.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Футбольный мяч

Как сообщает издание «Чемпионат», команды сыграли в Варшаве на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского», где украинская сборная фактически принимала соперника в статусе хозяев.

Ход встречи и ключевые моменты

Игра долго развивалась без голов, и только в концовке матча украинская команда смогла добиться преимущества. Первый мяч забил полузащитник Александр Зубков, отличившийся на 83-й минуте после затяжной атаки. До этого команды обменивались острыми моментами, но защитники и вратари справлялись с угрозами. У Исландии был шанс изменить ход встречи, однако её атакам не хватало точности в завершающей стадии.

В компенсированное время на поле вышел хавбек Алексей Гуцуляк и сумел удвоить счёт. Его удар на 90+3-й минуте окончательно снял вопросы о победителе. Украинская сборная уверенно удержала преимущество до финального свистка и записала на свой счёт вторые подряд три очка в этой стадии отбора.

Турнирная ситуация и итог группы

Победа позволила Украине набрать 10 очков и занять второе место в группе D, что принесло команде путёвку в стыковые матчи. Сборная стабильно набирала очки на протяжении всей кампании, что помогло закрепиться в верхней части таблицы. В сравнении с ближайшими конкурентами украинцы показали более устойчивую игру на результат и эффективныe действия в концовках матчей.

Исландия, завершив этап с семью очками, стала третьей. Команда оставалась конкурентоспособной, но не набрала достаточного количества очков в ключевых встречах. Лидером группы стала Франция, заработавшая 16 очков и обеспечившая себе прямую путёвку на чемпионат мира 2026 года. Доминирование французской сборной в группе не вызывало вопросов, она уверенно проводила матчи и опережала соперников по всем игровым показателям.