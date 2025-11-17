Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скаты используют электричество для защиты от акул — эколог Яннис Папастаматиу
Мороженое не лечит, но уменьшает отёк и першение горла — Mayo Clinic
Ксения Собчак не мыслит семейную жизнь без юмора и иронии
Снижение веса к зимним праздникам: диетологи перечислили ключевые принципы
Смесь золы и шелухи помогает защитить картофель от вредителей — агрономы
Увеличение нитратов в плодах при загущённых посадках — агрономы
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Материя обретает новую форму жизни — физики
Манеры как основу дорогого образа женщины выделили психологи

Финиш матча стал приговором для Исландии: Украина обеспечила себе шанс на ЧМ-2026

Исландия уступила Украине в квалификации к ЧМ со счётом 0:2
2:21
Спорт

Квалификационный матч между сборными Украины и Исландии получился упорным и напряжённым, хотя интрига держалась почти до самого финального свистка.

Футбольный мяч
Фото: flickr.com by Хейден Шифф, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Футбольный мяч

Как сообщает издание «Чемпионат», команды сыграли в Варшаве на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского», где украинская сборная фактически принимала соперника в статусе хозяев.

Ход встречи и ключевые моменты

Игра долго развивалась без голов, и только в концовке матча украинская команда смогла добиться преимущества. Первый мяч забил полузащитник Александр Зубков, отличившийся на 83-й минуте после затяжной атаки. До этого команды обменивались острыми моментами, но защитники и вратари справлялись с угрозами. У Исландии был шанс изменить ход встречи, однако её атакам не хватало точности в завершающей стадии.

В компенсированное время на поле вышел хавбек Алексей Гуцуляк и сумел удвоить счёт. Его удар на 90+3-й минуте окончательно снял вопросы о победителе. Украинская сборная уверенно удержала преимущество до финального свистка и записала на свой счёт вторые подряд три очка в этой стадии отбора.

Турнирная ситуация и итог группы

Победа позволила Украине набрать 10 очков и занять второе место в группе D, что принесло команде путёвку в стыковые матчи. Сборная стабильно набирала очки на протяжении всей кампании, что помогло закрепиться в верхней части таблицы. В сравнении с ближайшими конкурентами украинцы показали более устойчивую игру на результат и эффективныe действия в концовках матчей.

Исландия, завершив этап с семью очками, стала третьей. Команда оставалась конкурентоспособной, но не набрала достаточного количества очков в ключевых встречах. Лидером группы стала Франция, заработавшая 16 очков и обеспечившая себе прямую путёвку на чемпионат мира 2026 года. Доминирование французской сборной в группе не вызывало вопросов, она уверенно проводила матчи и опережала соперников по всем игровым показателям.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пилатес для лица улучшает контуры и упругость кожи — эксперты
Красота и стиль
Пилатес для лица улучшает контуры и упругость кожи — эксперты
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Красота и стиль
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Недвижимость
Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Популярное
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания

Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.

Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Огуречная революция 2026: новые пучковые гибриды обещают рекордные урожаи и меньше хлопот
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Кошка vs Мебель: как выиграть войну за 7 дней и сохранить интерьер как новый
Как вырастить много зелёного лука в обычном пакете: простой метод для быстрого результата
Тайны кошачьей души: эти 3 породы способны на безграничную преданность
Тайны кошачьей души: эти 3 породы способны на безграничную преданность
Последние материалы
В Загребе рождественская магия оживает на каждой улице — European Best Destinations
Суп с плавленым сыром имеет нежную сливочную текстуру
Крышка двигателя продлевает срок службы электроники — инженер Марк Эллиот
Кушанашвили заявил, что хуже Козловского играет лишь Петров
Непереносимость лактозы выявили у 75 процентов взрослых — исследователи
Эксперты: визит врача на дом нарушает чувство безопасности кошки
Дельфины впервые замечены в дружбе с косатками у берегов Канады — биологи
Ночные пробуждения ухудшают восстановление спортсменов — тренеры
Айе-айи используют тонкий палец для добычи личинок — биологи
Не климат, а бедность и болезни приведут к гибели человечества — Билл Гейтс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.