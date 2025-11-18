Жир на животе с возрастом появляется чаще: что меняется в организме и как вернуть плоский живот

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
8:17
Спорт

Каждый из нас хочет выглядеть в лучшем виде, независимо от возраста. Одной из самых распространённых проблем является лишний жир на животе. Его можно удалить в любом возрасте, если приложить немного усилий и правильно подходить к делу. С возрастом процесс сжигания жира может замедляться, но это не значит, что достичь плоского живота невозможно. Нужно понимать, как работают метаболизм, гормоны и упражнения в разные периоды жизни. Давайте разберемся, как можно избавиться от живота в зависимости от того, сколько вам лет.

Плоский живот
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Плоский живот

Когда вам за 20

В возрасте 20 лет обмен веществ всё ещё на высокой отметке. Это благоприятный период для поддержания формы, но небольшие изменения могут привести к накоплению жира, особенно на животе. После подростковости метаболизм начинает замедляться, и если раньше вы могли съесть что угодно, не набирая в весе, то теперь вам предстоит контролировать потребление пищи. В то время как гормоны, такие как эстроген, способствуют накоплению жира на бедрах и ягодицах, уровень гормона роста всё ещё высок, что помогает расщеплять жир и направлять его к мышцам.

"Ваш метаболизм начинает снижаться на 1-2%, как только вы пересекаете отметку в 20 лет", — пояснил доктор медицинских наук, эндокринолог Скотт Айзекс.

В 20 лет вы всё ещё имеете все возможности для поддержания формы, однако сидячий образ жизни и регулярные вечеринки с пивом и пиццей могут оставить вам небольшой послевузовский животик. Офисная работа, малоподвижный образ жизни и неправильное питание могут начать сказываться на фигуре.

Решение. Прежде всего, стоит обратить внимание на питание. Умеренное количество углеводов с акцентом на цельнозерновые продукты, бобовые, овощи и фрукты поможет поддерживать уровень инсулина на нужном уровне, что поможет вам избавиться от лишнего жира. Также важно включить в тренировочный процесс не только кардионагрузки, но и силовые тренировки. Холли Перкинс, специалист по физической подготовке, рекомендует сочетать интервальные тренировки и силовые занятия. Это поможет ускорить обмен веществ, увеличить секрецию гормона роста и ускорить сжигание жира.

Когда вам за 30

В этом возрасте многие женщины становятся матерями, что приносит свои изменения в тело. Беременность может спровоцировать растяжение мышц живота, особенно прямых мышц, которые поддерживают внутренние органы. Это состояние, известное как диастаз, встречается у многих женщин после родов. Мышцы часто восстанавливаются самостоятельно, но для этого потребуется время и усилия. В возрасте за 30 у вас ещё сохраняется нормальный обмен веществ, однако это время, когда уровень эстрогена начинает снижаться, особенно к 35 годам.

"Мышцы обычно возвращаются на место сами собой. В крайнем случае для восстановления мышцы может потребоваться операция", — объясняет доктор медицинских наук., клинический профессор акушерства, гинекологии и репродуктологии в Yale School of Medicine Мэри Джейн Минкин.

Что касается жира на животе, то его можно убрать с помощью комплексного подхода. Силовые тренировки и кардио помогают не только убрать жировые отложения, но и восстановить тонус мышц.

Тренер Сара Хейли предлагает программу высокой интенсивности, которая поможет избавиться от лишнего жира и укрепить растянутые мышцы. Такие упражнения, как бег на месте с высоким подниманием колен, выпады с поднятием ноги и "мертвый жук" помогут вернуть форму. Для восстановления важно следить за качеством сна, так как недосып способствует увеличению кортизола, который стимулирует накопление жира в области живота.

Решение. Чтобы вернуть форму после родов или избавиться от жира на животе в 30 лет, важно придерживаться сбалансированного питания и тренироваться с умом. Программа с высокой интенсивностью — отличный вариант для экономии времени и эффективного снижения жира.

Когда вам за 40

С возрастом в организме происходят значительные гормональные изменения. К 40 годам уровень эстрогена начинает снижаться, что сказывается на накоплении жира в области живота. Исследования показывают, что после 40 лет женщины могут терять до 8% мышечной массы, если не занимаются физической активностью. Это может привести к замедлению метаболизма и увеличению жировых отложений.

"После 40 лет уровень эстрогена снижается, и рецепторы в брюшной полости начинают проявлять большую силу, поэтому вы начинаете набирать вес преимущественно в этой зоне", — заявила доктор медицинских наук, автор книги "Fight Fat After Forty" Памела Пик

В этом возрасте также снижается уровень гормона роста, который помогает сжигать жир и наращивать мышцы. Программа интенсивных аэробных упражнений и силовых тренировок поможет стимулировать выработку гормона роста, а также предотвратить потерю мышечной массы.

Решение. Включение силовых тренировок и аэробных упражнений с высокой интенсивностью в программу тренировок поможет стимулировать выработку гормона роста, ускорить обмен веществ и предотвратить потерю мышечной массы. Также важен достаточный белок в рационе для поддержания и роста мышц. Не забывайте о тренировках 3 раза в неделю по 30 минут для достижения результатов.

Как правильно тренироваться для плоского живота

Чтобы избавиться от жира на животе, независимо от возраста, вам нужно сочетать кардио- и силовые тренировки. Кардио помогает ускорить сжигание жира, а силовые тренировки — нарастить мышечную массу, которая сжигает больше калорий даже в покое.

  1. Силовые тренировки (например, с использованием гантелей или веса тела) помогут укрепить мышцы живота и повысить общий метаболизм.

  2. Интервальные тренировки с высокой интенсивностью способствуют выделению гормона роста, который помогает ускорить сжигание жира.

  3. Кардионагрузки умеренной интенсивности (бег, плавание или велотренажер) улучшат обмен веществ и помогут избавиться от жира.

Мифы и правда о плоском животе

Миф 1: Скручивания — это лучший способ добиться плоского живота.

Правда: Скручивания не помогают избавиться от жира в области живота. Для сжигания жира нужно сочетание кардио и силовых тренировок, а не только изолированные упражнения.

Миф 2: Если не есть после 18:00, живот станет плоским.

Правда: Важно не время приема пищи, а общий баланс калорий и уровень активности. Если вы потребляете больше калорий, чем тратите, жировые отложения будут оставаться.

Миф 3: Плоский живот — это только для молодых.

Правда: С правильным подходом к питанию и тренировкам можно достичь плоского живота в любом возрасте.

Интересные факты

  1. Гормон роста способствует сжиганию жира и укреплению мышц. Чем выше его уровень, тем легче избавиться от жира на животе.

  2. Силовые тренировки увеличивают количество мышечной массы, а мышцы сжигают больше калорий даже в покое.

  3. Недавние исследования показали, что снижение уровня эстрогена у женщин после 40 лет способствует накоплению жира в области живота.

Исторический контекст

В начале 20 века женщины в возрасте 40+ были склонны к более традиционным формам, где наличие жира на животе не считалось проблемой. Сегодня же благодаря развитию фитнеса и медицины появляется всё больше программ и рекомендаций по поддержанию формы в любом возрасте.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
