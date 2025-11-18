Ваши гены говорят нет набору веса: почему природа не даёт вам стать тяжелее

Генетика влияет на невозможность набрать вес у худых людей — учёные

Некоторые люди испытывают трудности не с тем, чтобы сбросить вес, а с тем, чтобы набрать его. Несмотря на то что они едят много, их телосложение остается крайне худым. Учёные изучают, почему таким людям так сложно увеличивать вес, и как генетика и метаболизм могут влиять на их физическое состояние. Понимание этих механизмов может привести к новым методам лечения как для людей с недостаточным весом, так и для тех, кто страдает от ожирения.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с подтянутым телом

Загадка худобы: что скрывается за естественной худобой

Многие из нас сталкиваются с проблемами, связанными с весом. Для одних это борьба за похудение, а для других — за набор веса. Люди с конституциональной худобой, или те, кто худы от природы, составляют 1,9% мирового населения. Эти люди могут выглядеть болезненно худыми, несмотря на нормальное питание и отсутствие чрезмерных физических нагрузок. Они едят столько же, сколько и их сверстники, но их индекс массы тела (ИМТ) часто оказывается ниже 18,5, а иногда даже ниже 14.

Исследования показывают, что худоба у таких людей имеет генетическую основу, которая мешает набору веса. Это состояние стало объектом недавних научных изысканий, ведь оно бросает вызов основным теориям о метаболизме и энергетическом балансе.

Почему одни люди не набирают вес

Изучая поведение людей, которые не могут набрать вес, учёные пришли к выводу, что генетика играет ключевую роль. Исследования показывают, что, несмотря на нормальное количество потребляемых калорий, худые от природы люди обладают метаболическими особенностями, которые препятствуют их способности накапливать жир.

Одно из самых ярких исследований было проведено с участием однояйцевых близнецов, которым было предложено дополнительное потребление калорий. После трёх месяцев эксперимента результат был удивительным: близнецы набрали разные количества жира, что снова указывает на роль генетики в наборе массы.

Хотя учёные долгое время исследовали людей с избыточным весом, всё больше внимания стали уделять и тем, кто страдает от слишком низкой массы тела. Это исследование может помочь не только людям с конституциональной худобой, но и тем, кто пытается похудеть, поскольку худоба у людей, по-видимому, является зеркальной моделью ожирения.

Почему худые люди не толстеют

Интересный факт: некоторые худые люди едят больше, чем они способны усвоить, но вес при этом не меняется. Оказавшись в этом положении, они могут быть завидными фигурами для многих, кто с трудом контролирует вес. Эти люди могут потреблять на 300 и более калорий в день больше, чем их организм использует. И, тем не менее, они не набирают лишнего веса.

Несмотря на то что они едят много, худые люди часто сталкиваются с социальной стигмой, как и те, кто страдает от ожирения. Например, худые женщины могут чувствовать себя менее привлекательными из-за отсутствия "соблазнительных изгибов", а мужчины — из-за того, что их телосложение не соответствует принятому в обществе стандарту мужественности.

Как организм использует калории у худых людей

Исследования показали, что худые от природы люди могут иметь больше жира в теле, чем принято думать. Однако, несмотря на низкий вес, у них часто не хватает мышечной массы. Это может быть одной из причин, по которой их метаболизм сжигает меньше калорий, чем у других людей. Согласно исследованиям, их мышечные волокна могут быть на 20% тоньше, а костная масса снижена, что также может влиять на то, как их организм реагирует на калории.

Несмотря на эти особенности, у худых людей с нормальным количеством жира в теле все равно возникает трудность с набором веса, что, возможно, связано с их метаболической активностью.

Влияние экстремальной худобы на здоровье

Экстремальная худоба может оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье. Например, снижение мышечной массы затрудняет выполнение повседневных задач. Кроме того, у женщин с низким весом возрастает риск остеопороза — заболевания, при котором кости становятся хрупкими и подверженными ломкости. У людей с низким весом также могут быть проблемы с иммунной системой, поскольку недостаток жировой ткани может снижать защитные функции организма.

Возможности новых методов лечения

Изучение генетических и метаболических механизмов, стоящих за худобой, может привести к созданию новых методов лечения как для людей с недостаточным весом, так и для тех, кто страдает от ожирения. Некоторые исследования уже показали, что у худых людей может быть больше "бурого жира", который сжигает калории и вырабатывает тепло, а также повышенная метаболическая активность в жировой ткани. Открытие таких особенностей может привести к новым терапевтическим подходам, которые позволят регулировать массу тела и улучшить здоровье.

Генетические факторы и их роль

Одним из интересных открытий является то, что конституциональная худоба имеет ярко выраженную генетическую составляющую. Исследования показывают, что у 74% очень худых людей есть родственники с аналогичным телосложением. Исследователи идентифицировали гены, такие как FTO, MC4R и FAIM2, которые могут влиять на метаболизм и выработку энергии. Один из таких генов — ALK, который, если его удалить у животных, приводит к устойчивости к набору жира, даже при высококалорийной диете.

Это открытие предполагает, что худые от природы люди могут иметь уникальные паттерны активности генов, которые влияют на их способность удерживать массу.

Понимание генетических механизмов как ключ к решению проблем веса

Исследования в этой области продолжаются, и понимание генетических и метаболических особенностей может быть полезным не только для людей, страдающих от худобы, но и для тех, кто борется с лишним весом. Разработка новых методов лечения, основанных на этих данных, может помочь создать персонализированные программы для каждого человека, в зависимости от его метаболизма и генетических особенностей.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Генетические исследования могут привести к созданию новых методов лечения для людей с ожирением и худобой. Экстремальная худоба может привести к проблемам со здоровьем, таким как остеопороз и низкая мышечная масса. Понимание метаболических механизмов позволяет более точно контролировать массу тела. Социальная стигма, связанная с низким весом, может стать источником стресса для некоторых людей.

FAQ

Можно ли избавиться от природной худобы?

Природная худоба обусловлена генетическими и метаболическими особенностями, поэтому ее сложно изменить, но подходы, направленные на коррекцию метаболизма, могут помочь людям набрать вес.

Как генетика влияет на худобу?

Генетические особенности, такие как активность определённых генов, могут влиять на то, как организм усваивает калории и регулирует массу тела.

Какие риски для здоровья связаны с экстремальной худобой?

Люди с низким весом могут столкнуться с проблемами, такими как остеопороз, слабая иммунная система и сложности с повседневными задачами из-за низкой мышечной массы.

Мифы и правда о худых людях

Миф 1: Худые люди всегда страдают от расстройств пищевого поведения

Правда: Не все худые люди страдают от расстройств пищевого поведения, таких как анорексия или булимия. Многие из них едят нормально, но имеют особенности метаболизма, которые не позволяют им набирать вес.

Миф 2: Худые люди не могут быть здоровыми

Правда: Хотя экстремальная худоба может быть связана с определёнными рисками, такие люди могут быть вполне здоровыми. У них может быть низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, и даже они могут иметь нормальные уровни жира в теле.

Миф 3: Худые люди не имеют жира в организме

Правда: Худые люди могут иметь нормальное количество жира, но с меньшей мышечной массой. Это зависит от их метаболизма, который сжигает калории быстрее, чем у людей с нормальным весом, что препятствует накоплению жира.

Интересные факты

В 1933 году в научной литературе впервые описали людей, которые не могли набрать вес, несмотря на высокое потребление пищи. Исследования близнецов показали, что генетика играет ключевую роль в наборе веса. Один из близнецов набрал 13,6 кг, а другой — всего 10, несмотря на одинаковое питание. У худых людей может быть больше "бурого жира" — ткани, которая сжигает калории и вырабатывает тепло. Это открытие может привести к новым методам лечения как для худых, так и для людей с ожирением. Оказавшиеся худыми по природе люди часто сталкиваются с социальной стигмой, даже если они едят нормально и не имеют расстройств пищевого поведения.

Исторический контекст

Проблемы с весом начали привлекать внимание ученых еще в начале 20 века. В 1930-х годах врачи начали фиксировать случаи экстремальной худобы, которая не была связана с заболеваниями или расстройствами питания. Эти люди, по сути, не могли набрать вес, несмотря на высокий калорийный рацион. Однако настоящий прорыв в изучении этой проблемы произошел лишь в 1990-е годы, когда исследования близнецов показали значительное влияние генетики на регуляцию массы тела.

С тех пор тема конституциональной худобы стала более актуальной. Учёные начали обращать внимание на связь между метаболизмом, генетическими факторами и особенностями распределения жировой ткани, что открывает новые горизонты как для лечения худобы, так и ожирения.