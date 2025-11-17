Вместе и потолстели: как уют семейных ужинов превращает любовь в калорийную привычку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Женитьба — событие, к которому большинство людей готовится с трепетом. Это символ новой жизни, заботы, любви и стабильности. Но вместе с обручальными кольцами нередко появляются и лишние килограммы. Почему брак влияет на фигуру, и как избежать этого "сюрприза" — рассказываем подробно.

Что говорят исследования о наборе веса в браке

Научные данные подтверждают, что у женатых мужчин риск ожирения значительно выше, чем у холостяков.

Исследование, представленное на Европейском конгрессе по ожирению (ECO 2025) в Малаге, показало: женатые мужчины страдают ожирением более чем в три раза чаще. У женщин показатели мягче, но тенденция та же.

Польское исследование Национального института кардиологии с участием 2405 взрослых выявило, что вероятность избыточного веса увеличивается на 62% у мужчин и на 39% у женщин. Разница объясняется социальной стигмой и самовосприятием. Мужчины после свадьбы чаще перестают следить за внешностью, а женщины, напротив, продолжают бороться за "идеальный образ".

"Женщинам может быть сложнее смириться с жизнью с ожирением, и поэтому они чаще пытаются снизить свой вес", — отметил ведущий исследователь, доктор Алиция Циха-Миколайчик.

Почему мужчины расслабляются после свадьбы

После женитьбы мотивация "произвести впечатление" снижается, тренировки становятся реже, а порции на тарелке — больше. В паре один партнер зачастую берет на себя заботу о здоровье, а другой начинает полагаться на это. Добавьте к этому более частые совместные ужины, сладости, вино по вечерам — и получаем закономерный результат.

Брак и возраст: как меняется риск набора веса

С возрастом метаболизм замедляется, и риск ожирения растет. Каждый год прибавляет в среднем 3-4% к вероятности избыточного веса. Исследования из Китая, Польши и Австралии сходятся в одном: именно первые годы после свадьбы становятся решающими. Мужчины чаще набирают вес в течение первых пяти лет брака, а женщины — при долгих, устойчивых отношениях.

Брак и физическое здоровье: двойная связь

Ученые предлагают рассматривать брак с точки зрения экономики и человеческого капитала. Экономическая модель Беккера описывает брак как союз, приносящий "пользу" через любовь, уют и совместное бытование. Но в обмен на эмоциональное равновесие человек может снизить инвестиции в здоровье — ведь стимул к "самопрезентации" уменьшается.

Теория Гроссмана рассматривает здоровье как капитал, требующий вложений. Если человек расслабляется, этот капитал снижается — а значит, ухудшается и физическое состояние. В браке часто включается механизм "обязательств": совместные трапезы, праздники, кулинарные эксперименты и домашние ужины становятся важной частью жизни, а вместе с ними растет и калорийность рациона.

Почему любовь делает нас полнее

Исследователи подчеркивают, что брак меняет не только режим питания, но и психологическое состояние. Когда человек чувствует поддержку и безопасность, уровень стресса снижается. А вместе с ним повышается аппетит. Любовь расслабляет — и в прямом, и в переносном смысле.

Женщины, живущие в паре, чаще потребляют больше калорий, чем им требуется. По словам исследователей, многие начинают есть столько же, сколько их партнеры, не учитывая различия в метаболизме. Мужчины же, напротив, чаще отказываются от тренировок, считая, что уже "нашли свою половину".

Совместное проживание меняет бытовые привычки. Когда человек живет один, он может пропустить обед или перекусить на бегу. В браке ужин превращается в важный ритуал — время общения, обсуждения дня, проявления заботы. К этому добавляются десерты, алкоголь и фастфуд по выходным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Отказ от физической активности после свадьбы → Снижение тонуса, набор веса, ухудшение снаСовместные прогулки, йога, фитнес для пары.

  2. Ежедневные калорийные ужины и частые перекусы → Постепенный рост массы тела → План питания с учетом калорийности и порций.

  3. Оправдание лишнего веса "семейным комфортом" → Ухудшение метаболизма и самочувствия → Контроль рациона, использование современных препаратов на основе семаглутида и тирзепатида по рекомендации врача.

А что если всё наоборот

Брак способен стать не только фактором набора веса, но и стимулом к здоровому образу жизни. Совместные тренировки, поддержка партнера, общие цели — мощный инструмент мотивации. Исследования показывают: пары, которые занимаются спортом вместе, теряют вес быстрее и реже возвращаются к старым привычкам.

Плюсы и минусы брака для здоровья

Плюсы Минусы
Эмоциональная стабильность Потеря мотивации к спорту
Совместная забота о здоровье Калорийные ужины
Поддержка партнера Снижение физической активности
Меньше стресса Избыточный аппетит

FAQ

Как сохранить форму после свадьбы?

Регулярные тренировки, сбалансированный рацион и контроль калорийности помогут избежать нежелательных изменений.

Стоит ли садиться на диету в браке?

Не обязательно, если питание разнообразное и умеренное. Важно избегать привычки "доедать за партнера".

Что помогает контролировать вес?

Физическая активность, достаточный сон, контроль стресса и консультация врача. Современные препараты с семаглутидом и тирзепатидом также эффективны.

Мифы и правда

Миф 1: Любовь обязательно делает людей толще.

Правда: Всё зависит от привычек. Те, кто вместе следит за здоровьем, не набирают вес.

Миф 2: Мужчины полнеют сильнее из-за генетики.

Правда: Основная причина — изменение поведения и рациона.

Интересные факты

  1. В первые пять лет брака мужчины набирают вес активнее всего.

  2. Развод часто приводит к снижению веса.

  3. Женщины подвержены влиянию общественных стандартов фигуры сильнее, чем мужчины.

Исторический контекст

В XIX веке полнота считалась символом достатка и счастья. Сегодня идеалы изменились — стройность ассоциируется со здоровьем и самоконтролем. Возможно, поэтому в современном обществе брак и лишний вес воспринимаются не как норма, а как вызов.

Главное — помнить, что брак не приговор для фигуры. Сбалансированное питание, физическая активность и забота о себе помогут сохранить гармонию не только в отношениях, но и в теле.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
