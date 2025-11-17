Скрутился — и попал: почему популярные упражнения на пресс становятся врагами вашей шеи

Упражнения на пресс могут привести к боли в шее — фитнес-тренер Ольга Яблокова

Когда мы тренируем пресс, одна из самых частых проблем — это напряжение в шее. Это касается как новичков, так и опытных атлетов. Ошибки в технике могут привести к не только временным болям, но и долгосрочным проблемам с позвоночником. Шея — это одна из самых уязвимых зон нашего тела, и перенапряжение в этой области может повлиять на общую осанку и привести к травмам.

Фото: Designed by Freepik by tonodiaz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка делает упражнения на пресс

Причины напряжения в шее при выполнении упражнений на пресс

Среди наиболее частых причин напряжения шеи — это неправильная техника выполнения упражнений, когда мышцы шеи начинают компенсировать слабость мышц пресса. При этом шея становится перегруженной, а суставы и связки испытывают дополнительную нагрузку, что может привести к боли и даже хроническим заболеваниям.

Основные ошибки, которые приводят к напряжению в шее:

Неправильная фиксация головы и подбородка. Когда мы тянем подбородок вперед, это автоматически включает шейные мышцы, что приводит к их перенапряжению. Слабость глубоких мышц живота. Без достаточной силы пресса мы начинаем использовать шею и спину для выполнения движения, что увеличивает риск травм. Использование рук для подтягивания головы. Когда мы тянем голову руками, это также увеличивает нагрузку на шею. Неправильная техника и слишком большой диапазон движения. Попытка поднять корпус слишком высоко приводит к излишней нагрузке на шейку и спину.

Даже небольшой дискомфорт в шее может перерасти в хроническую боль и значительно ухудшить осанку, поэтому важно следить за техникой выполнения упражнений.

Как избежать напряжения шеи при тренировки пресса

Чтобы тренировать пресс без вреда для шеи, необходимо соблюдать несколько простых, но очень важных правил.

"При выполнении классических упражнений, таких как скручивания или подъемы корпуса, люди часто компенсируют слабость мышц пресса за счет перенапряжения шейных мышц", — сказала фитнес-тренер Ольга Яблокова.

1. Фиксация подбородка

При выполнении упражнений важно не тянуть подбородок вперед. Это приводит к активному вовлечению шейных мышц, что приводит к их перенапряжению. Голову нужно удерживать в нейтральном положении, а не активно тянуть её. Такой подход поможет минимизировать нагрузку на шейку.

2. Работать с прессом, а не с шеей

При выполнении упражнений важно не тянуться головой, а поднимать туловище за счет работы мышц пресса. Представьте, что вы поднимаете не голову, а живот, таким образом создавая необходимую силу без лишней нагрузки на шею. Голову нужно удерживать в нейтральном положении, а не пытаться помочь себе руками.

3. Расположение рук

Если вам необходимо поддерживать голову руками, их задача — только слегка касаться головы. Они не должны тянуть её, иначе нагрузка на шею возрастает. Лучше всего располагать руки перед грудной клеткой или слегка касаться головы, но не выполнять движение за счёт них.

4. Контроль дыхания

Дыхание играет важную роль в правильном выполнении упражнений. Начинайте движение на вдохе, а поднимайте корпус — на выдохе. Такое дыхание помогает активировать мышцы пресса, делая тренировки более эффективными и безопасными для шеи.

5. Уменьшение амплитуды

Не стоит поднимать корпус слишком высоко. Для того чтобы активировать пресс, достаточно лёгкого сгибания туловища. Слишком большое движение приводит к перегрузке шеи, а также снижает эффективность тренировки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Тянем подбородок вперед → Напряжение в шейке, боль и травмы → Удержание головы в нейтральном положении, работа мышцами пресса.

Используем руки для подтягивания головы → Перегрузка шеи и спины, боль → Руки должны лишь слегка касаться головы, без активной помощи.

Слишком большая амплитуда при подъеме корпуса → Напряжение в шейке, перегрузка мышц → Уменьшение амплитуды движений, акцент на мышцы пресса.

А что если…

Что если после тренировки болит шея?

Сделайте лёгкую растяжку шеи, используйте компрессы для снятия воспаления. Если боль не проходит, обратитесь к врачу для диагностики.

Что если не удается избежать напряжения в шее?

Возможно, стоит пересмотреть интенсивность тренировок или технику выполнения упражнений. Также полезно добавить упражнения для укрепления глубоких мышц пресса.

Плюсы и минусы

Плюсы правильной техники:

Снижение риска травм.

Улучшение осанки.

Повышение эффективности тренировки.

Минусы неправильной техники:

Напряжение и боль в шейке.

Хронические проблемы с позвоночником.

Снижение общей эффективности тренировки.

FAQ

Как выбрать упражнения для пресса, чтобы не перегружать шею?

Выбирайте упражнения с минимальной нагрузкой на шею, такие как планка, велосипеды или простые скручивания с фиксацией головы.

Сколько стоит консультация физиотерапевта при боли в шее после тренировки?

Цена консультации может варьироваться от 1000 до 3000 рублей в зависимости от региона и уровня специалиста.

Что лучше: скручивания или подъемы корпуса?

Для предотвращения напряжения в шее лучше начинать с простых скручиваний с небольшой амплитудой. Подъемы корпуса могут создать излишнюю нагрузку на шею.

Мифы и правда

Миф 1: Чем больше амплитуда, тем эффективнее упражнение.

Правда: Слишком большая амплитуда приводит к перенапряжению и травмам, а не к большему результату.

Миф 2: Руки должны активно подтягивать голову.

Правда: Руки лишь слегка поддерживают голову, основную работу выполняет пресс.

Миф 3: Боль в шее — это нормальный результат тренировки.

Правда: Боль в шее — это сигнал о том, что техника выполнения упражнения нарушена.

Интересные факты

Шея — одна из самых уязвимых частей тела, она может легко пострадать от неправильной нагрузки. Проблемы с шеей могут вызвать не только боль, но и мигрени, если неправильная техника сохраняется долго. Мышцы пресса могут быть укреплены не только через скручивания, но и через функциональные тренировки, такие как планка или упражнения на фитболе.

Исторический контекст

На протяжении всей истории физической культуры неправильная техника выполнения упражнений часто приводила к травмам. В античные времена атлеты не всегда следили за осанкой, что приводило к перегрузке шеи и спины. Сегодня с развитием науки о движении и анатомии тренировки стали более безопасными и эффективными, что позволяет избегать многих прежних проблем.