Всю жизнь оставалась худой — пока не изменила один расчёт в питании: теперь вес приходит сам

Спорт

Набрать вес может быть так же сложно, как и похудеть, особенно если ваш организм склонен к быстрому обмену веществ. Но при правильном подходе это не только реально, но и безопасно для здоровья. Главное — создать грамотный баланс между калориями, питательными веществами и физической активностью. Такой подход позволяет не просто прибавлять в весе, а развивать мышечную массу, улучшать самочувствие и поддерживать энергию на протяжении дня.

накаченное тело
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
накаченное тело

Как определить стартовую точку

Первым шагом на пути к увеличению веса является понимание своей базовой потребности в калориях. Рассчитайте, сколько энергии требуется организму для поддержания текущего веса, а затем добавьте 300-500 ккал для создания профицита. Для людей с быстрым метаболизмом или высоким уровнем физической активности может потребоваться больше калорий. Онлайн-калькуляторы помогают получить ориентир, но точнее всего оценить потребности организма позволяет метаболическое тестирование, рекомендуют диетологи. 

Следующий момент — анализ состава тела. Индекс массы тела (ИМТ) даёт общую картину, но не различает мышечную и жировую массу. Для более точной оценки подойдут биоимпедансометрия (BIA) или анализ жировых отложений и мышечной массы в спортивных центрах.

Правильное питание для набора веса

Рацион должен быть разнообразным и сбалансированным. Белки играют ключевую роль: мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые и тофу помогают строить и восстанавливать мышцы. Углеводы из цельного зерна, овощей и фруктов дают энергию и поддерживают обмен веществ. Жиры из авокадо, орехов, семян, оливкового масла и жирной рыбы регулируют гормоны и способствуют усвоению витаминов.

Полезные перекусы помогают сохранить калорийный профицит в течение дня. Ореховая паста с цельнозерновым хлебом, смузи с протеином или сухофрукты обеспечивают дополнительную энергию без вреда для организма. Главное — есть регулярно, каждые 3-4 часа, чтобы поддерживать стабильный уровень энергии.

Телосложение тоже влияет на подход

Тип Особенности Стратегия набора веса
Эктоморф Худощавый, быстрый метаболизм Увеличивать калории на 500-700 ккал, упор на углеводы, силовые тренировки, минимум кардио
Мезоморф Атлетическое телосложение, легко набирает мышцы Сбалансированный рацион 40/30/30, комбинированные тренировки, умеренный профицит
Эндоморф Склонен к полноте, легко набирает жир Контроль калорий, больше белка, сложные углеводы, умеренное кардио

Советы по набору веса

  1. Определите свою норму калорий и создайте небольшой профицит.
  2. Постройте рацион из белков, углеводов и жиров, распределяя приемы пищи равномерно.
  3. Включайте базовые силовые упражнения: приседания, жимы, становую тягу, подтягивания.
  4. Постепенно увеличивайте вес или количество повторений для стимуляции роста мышц.
  5. Отдыхайте и спите 7-8 часов, чтобы организм восстанавливался.
  6. Ведите дневник питания и тренировок, чтобы отслеживать прогресс.

А что если?

А что если вес не растет даже при увеличении калорий? Возможные причины: ускоренный обмен веществ, стресс, недостаток сна, хронические заболевания или чрезмерные тренировки. В этом случае важно скорректировать рацион, уменьшить кардио и уделить внимание восстановлению.

Выбираем подход для себя

Подход Плюсы Минусы
Увеличение калорий Быстрый набор массы Риск набрать жир при неправильном подходе
Силовые тренировки Развитие мышц и силы Возможны травмы без техники и контроля
Полезные перекусы Удобно и питательно Требует планирования и подготовки
Добавки (протеин, креатин, гейнер) Поддержка рациона, рост силовых показателей Не заменяют полноценное питание

Как выбрать продукты для набора веса?

Отдавайте предпочтение цельным продуктам: мясо, рыба, молочные, орехи, цельнозерновые крупы и овощи.

Сколько калорий нужно, чтобы набрать вес?

Начинайте с профицита 300-500 ккал, корректируя при необходимости. Людям с быстрым метаболизмом может потребоваться 700-1000 ккал.

Что лучше — тренажеры или свободные веса?

Свободные веса эффективнее для роста мышц, тренажеры помогают контролировать технику и минимизировать риск травм.

Влияние сна на набор веса

Качественный сон и минимизация стресса критически важны. Недосып и высокий уровень кортизола замедляют восстановление и мешают набору массы, а регулярный сон стимулирует гормоны роста.

Интересные факты об организме

  1. Белок не только строит мышцы, но и помогает сохранять чувство сытости между приемами пищи.
  2. Прогрессивная перегрузка в тренировках активирует гормоны, способствующие росту мышечной ткани.
Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
