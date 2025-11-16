Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дачники в восторге: 7 овощей, с которыми вы точно не прогадаете на участке
Аэрофлот разрешил бесплатно провозить комплект лыж — авиакомпании
Рекомендуется проводить осмотр крыши после ливней — кровельщики
Постная свинина ускоряет рост мышц после тренировок — специалисты
Бакучиол признан растительным заменителем ретинола — дерматологи
Декабрьские магнитные бури: учёные сообщили о четырёх периодах
Дачники готовят почвенные смеси для рассады заранее
Прибыль Volkswagen в США резко упала из-за роста пошлин
Британскую рекламную империю WPP ждут перемены — The Times

Мёртвая тяга заставляет тело работать как единый мотор: одно упражнение вместо половины тренажёрного зала

Мертвая тяга укрепляет мышцы спины подтвердили тренеры
5:51
Спорт

Мёртвая тяга — одно из тех упражнений, которое может не стать любимым, но почти всегда остаётся обязательным: оно развивает силу, улучшает работу всего корпуса и учит уверенно поднимать тяжёлые предметы в быту. Многие считают его сложным, однако именно грамотная техника делает тягу безопасной и крайне эффективной.

Крупным планом женщина тренируется со штангой
Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крупным планом женщина тренируется со штангой

Что представляет собой мёртвая тяга

В классическом варианте спортсмен поднимает вес с пола и контролируемо возвращает его обратно. Это похоже на базовый бытовой навык — поднять коробку, сумку или детское кресло, — но в тренажёрном зале такой подъём превращается в силовое упражнение, задействующее крупные мышечные группы: ноги, спину, корпус и предплечья.

Суть тяги проста: вы подходите к грифу, занимаетесь устойчивую позицию, выравниваете спину, делаете вдох — и поднимаете вес. При этом тело работает согласованно: ноги создают первоначальный импульс, ягодицы "запечатывают" движение, а мышцы спины сохраняют стабильность.

Какие мышцы работают

Основные группы

• ягодичные мышцы — отвечают за мощный подъём;
• подколенные сухожилия и квадрицепсы — помогают сгибаться и разгибаться;
• широчайшая мышца спины, ромбовидные и трапециевидные — стабилизируют корпус;
• предплечья — удерживают гриф;
• мышцы пресса — фиксируют корпус, распределяя нагрузку.

Такое комплексное включение делает упражнение полезным не только для силы, но и для осанки, выносливости и общего тонуса.

Советы шаг за шагом

Как правильно выполнять упражнение

  1. Выберите ровную площадку — идеальна подиумная платформа, но подойдёт и плотный резиновый настил.

  2. Подойдите к штанге так, чтобы середина стопы оказалась под грифом.

  3. Упритесь голенями в гриф, возьмите его прямым хватом.

  4. Расправьте плечи и грудь — это выровняет спину.

  5. Сделайте глубокий вдох, задержите его и начните подъём, сохраняя руки прямыми.

  6. Контролируемо опустите штангу обратно, избегая ударов о пол.

Для повышения комфорта часто используют фиксаторы хвата, лифтерские ремни, пояс для тяжёлой атлетики и магнезию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Сутулость в верхней точке
    • Последствие: нагрузка уходит в поясницу.
    • Альтернатива: уменьшить вес, использовать пояс, добавить гиперэкстензию в тренировку.

  2. Рывковое отрывание штанги
    • Последствие: риск травмы плеча и запястья.
    • Альтернатива: разогрев суставов эспандером, плавное включение движения.

  3. Неправильное положение стоп
    • Последствие: потеря баланса.
    • Альтернатива: выбрать обувь на плоской подошве — кеды, лифтерки или специальную силовую обувь.

А что если…

…не получается удерживать гриф?

Можно использовать тяговые ремни или крюки — они разгружают кисти и позволяют сосредоточиться на технике.

…болит спина после тренировки?

Вероятно, была потеряна фиксация корпуса. Попробуйте уменьшить вес и уделить внимание тренировке пресса и разгибателей спины.

…нет штанги дома?

Подойдёт гиря, гантели, а при необходимости — даже тяжёлая сумка. Принцип движения остаётся тем же.

Плюсы и минусы упражнения

Плюсы Минусы
Укрепляет весь корпус Требует техники
Улучшает осанку Возможна нагрузка на поясницу при ошибках
Сжигает много калорий Не всегда комфортно новичкам
Развивает функциональную силу Нужен инвентарь и место

Для тех, кто тренируется дома, помогают альтернативы: регулируемые гантели, тренировочные петли и гири.

FAQ

Как выбрать правильный вес?

Начинайте с лёгкого, который позволяет удерживать прямую спину. В среднем — от 20-40% от собственного веса.

Сколько стоит снаряжение для тяги?

Бюджетный комплект — гриф, блины и ремни — может уложиться в средний ценовой диапазон спортивного инвентаря. Домашние наборы стоят дешевле.

Что лучше для новичка — тяга или присед?

Оба упражнения полезны, но тяга легче по амплитуде и быстрее даёт ощущение контроля над телом.

Мифы и правда

Миф: мёртвая тяга опасна для спины

Правда: опасность возникает только при нарушении техники. При правильном выполнении тяга укрепляет поясничный отдел.

Миф: девушкам она не подходит

Правда: упражнение универсально. Оно помогает формировать ягодицы и укрепляет корпус.

Миф: обязательно использовать пояс

Правда: пояс нужен на больших весах. Новичкам полезнее учиться работать корпусом.

Сон и психология

Регулярные силовые упражнения, включая тягу, помогают нормализовать сон, уменьшить тревожность и повышают стрессоустойчивость. После интенсивной тренировки организм естественно стремится к полноценной ночной регенерации.

Интересные факты

  1. Тяга — одно из трёх упражнений пауэрлифтинга, наряду с приседом и жимом лёжа.

  2. Мужчины и женщины показывают наиболее быстрый прирост силы именно в тяге.

  3. Ранние версии упражнения использовали не штанги, а мешки с песком.

Исторический контекст

  1. Первые упоминания о подъёме тяжестей встречаются в древнегреческих гимнасиях.

  2. В 1960-х появились стандартизированные правила для силовых соревнований.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Недвижимость
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Ледяные аномалии моря Росса связаны с подледной структурой
Наука и техника
Ледяные аномалии моря Росса связаны с подледной структурой
Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Недвижимость
Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
Морщины тают, как снег: это природное масло осветляет кожу и возвращает ей фарфоровое сияние
Рыбный парадокс века: почему горбуша теряет статус, а семга из садков продаётся как люкс
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
Приседания без травм: как правильно выполнять технику для максимальной безопасности и результата
Медведица с детёнышами выходит к трассе не от голода: в тайге появился тот, кто страшнее охотника
Медведица с детёнышами выходит к трассе не от голода: в тайге появился тот, кто страшнее охотника
Последние материалы
Почему пельмени нужно варить только в кипящей воде, объясняют кулинары
Серые вороны распознали скрытую механику конструкции в опытах — МГУ
Осушители воздуха помогают предотвратить образование плесени зимой
Мертвая тяга укрепляет мышцы спины подтвердили тренеры
Овальные солнцезащитные очки вернулись в моду 2025 года
Признание Архыза лучшим горнолыжным комплексом подтвердил Темрезов глава КЧР
Полное открытие Большого Египетского музея подтвердили музейные специалисты
Toyota, Honda и Lexus стали самыми надёжными авто по версии TopSpeed
В центре Чёрного моря кружат опасные вихри — океанологи
Старение к 30 годам связано с конфликтами в подростковом возрасте — исследование JHP
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.