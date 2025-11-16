Это упражнение улучшает координацию и развивает мышцы-стабилизаторы — но многие его игнорируют

Отжимания с шагом вперед укрепляют руки и мышцы-стабилизаторы

Your browser does not support the audio element. Спорт

Отжимания с шагом вперед — это отличное упражнение, которое помогает развить не только силу рук, но и координацию, а также прорабатывает мышцы стабилизаторы. Это упражнение требует использования всего тела, и его можно адаптировать для различных уровней подготовки.

Фото: freepik отжимания

Техника выполнения упражнения

Отжимания с шагом вперед активируют мышцы рук, груди и стабилизаторы, такие как пресс и спина. Для поддержания устойчивости корпуса работают также мышцы ног.

Шаги выполнения

Встаньте в упор на колени и ладони, расположив их на ширине плеч. Поднимите левую ногу и вытяните её параллельно полу. На вдохе согните руки в локтях и опуститесь грудью к полу, удерживая таз в прежнем положении. Плечи и грудная клетка должны уходить вниз, а левая нога — подняться выше параллели с полом и стать на одной линии с туловищем. На выдохе перенесите вес на правое колено. Резко оттолкнитесь руками от пола, поднимите туловище перпендикулярно полу и вынесите левую ногу на шаг вперед. Приподнимите левую ногу от пола и отведите её назад и в сторону, удерживая равновесие на правом колене. Опустите левое колено на пол и вернитесь в исходное положение.

В чем польза отжиманий с шагом вперед

Тренируют мышцы рук

Отжимания с шагом вперед — это упражнение, которое активно задействует не только грудные и плечевые мышцы, но и мышцы рук. При медленном движении вниз мышцы работают в эксцентрическом режиме (удлинение), а при подъеме — в концентрическом, что помогает развивать взрывную силу.

Тренируют мышцы-стабилизаторы

Это упражнение задействует не только поверхностные, но и глубокие мышцы, которые отвечают за стабильность и баланс. Мышцы пресса, спины и ног активно работают, чтобы поддерживать равновесие и стабильное положение корпуса, особенно при выполнении шага вперед и назад.

Развивают координацию

Одним из основных аспектов выполнения отжиманий с шагом вперед является координация движений. Ноги и руки выполняют разные действия, и вам нужно держать тело стабильно. Это упражнение учит нервную систему точнее управлять телом, развивая вашу координацию и баланс.

Как разнообразить отжимания с шагом вперед

Для дополнительной нагрузки на косые мышцы

Чтобы повысить нагрузку на косые мышцы живота, добавьте поворот корпуса.

Встаньте в упор на колени и ладони, расположив их на ширине плеч. Поднимите левую ногу и вытяните её параллельно полу. На вдохе согните руки в локтях и опуститесь грудью к полу, удерживая таз в прежнем положении. На выдохе перенесите вес на правое колено. Резко оттолкнитесь руками от пола и поднимите туловище, вынеся левую ногу на шаг вперед. Согните руки в локтях, заведите ладони за голову и разверните грудную клетку влево на выдохе. На вдохе верните грудную клетку в исходное положение. Приподнимите левую ногу и отведите её назад и в сторону, удерживая равновесие на правом колене. Опустите левое колено на пол и вернитесь в исходное положение.

Для упрощения упражнения

Если вы хотите упростить упражнение, уберите взрывное отжимание.

Встаньте в упор на колени и ладони, расположив их на ширине плеч. На вдохе согните руки в локтях и опуститесь грудью к полу, удерживая таз в прежнем положении. На выдохе медленно поднимитесь в прежнее положение. На вдохе шагните левой ногой максимально близко к левой ладони. На выдохе заведите ладони за голову и поднимите корпус, напрягая мышцы пресса и спины. На вдохе поставьте ладони на пол и шагните левой ногой назад, возвращаясь в исходное положение.

Сколько и как часто выполнять отжимания с шагом вперед

Отжимания с шагом вперед — это отличное упражнение для включения в тренировочную программу. Вы можете выполнять их в начале или в конце тренировки на руки. Рекомендуется делать один-два минутных подхода на каждую сторону в комфортном темпе, с отдыхом 20-30 секунд между подходами.

Плюсы и минусы отжиманий с шагом вперед

Плюсы Минусы Прорабатывают грудные и плечевые мышцы. Требуют хорошей координации. Активируют мышцы-стабилизаторы. Может быть сложным для новичков. Развивают взрывную силу и гибкость. Требуют высокой стабильности и баланса. Улучшают координацию и баланс. Не подходят для людей с проблемами коленей.

FAQ

Как правильно делать отжимания с шагом вперед?

Старайтесь контролировать движение, особенно на фазе спуска и подъема, и не спешите. Делайте упражнение плавно, чтобы максимально задействовать мышцы стабилизаторы.

Можно ли выполнять отжимания с шагом вперед, если у меня есть проблемы с коленями?

Если у вас есть проблемы с коленями, проконсультируйтесь с врачом перед выполнением упражнения. Модификации, такие как отжимания с колен, могут быть лучшим вариантом.

Как часто следует делать отжимания с шагом вперед?

Рекомендуется выполнять это упражнение 2-3 раза в неделю, добавляя их в начало или конец тренировки.