Дзюба остаётся в режиме ожидания: поражение от Чили сделало тему его возвращения ещё острее

Карпин ответил на вопрос о возвращении Дзюбы в сборную

Вечер после матча с Чили обернулся обсуждением не только поражения, но и будущего состава российской сборной.

В центре внимания оказался нападающий Артём Дзюба, чей возможный возврат в национальную команду вновь стал предметом вопросов к Валерию Карпину.

Ответ тренера

Главный тренер сборной России предпочёл сохранять осторожность в оценках. Он отмечал, что после матча с Чили команда переживает период разбора ошибок, а кадровые решения требуют времени. Карпин говорил о том, что поражение стало поводом для пересмотра ряда игровых моментов, в том числе и ротации в атакующей линии, пишет "Чемпионат".

На вопрос о планах по вызову Артёма Дзюбы он ответил коротко, подчёркивая, что вопрос остаётся открытым.

"Вызову ли Дзюбу ещё? Посмотрим", — передаёт слова Карпина корреспондент "Чемпионата".

Его реакция показала, что обсуждение состава продолжается, а окончательные решения ещё не приняты.

Возвращение Дзюбы в сборную

Для Артёма Дзюбы 2025 год стал знаковым. Нападающий "Акрона" впервые с 2021 года был вновь включён в заявку национальной команды. Этот шаг рассматривался как важный этап для игрока, который долгое время оставался вне обоймы, но продолжал выступать на клубном уровне и сохранял результативность.

Его возвращение состоялось 19 марта в матче против Гренады, завершившемся со счётом 5:0. В этой игре нападающий установил рекорд по количеству голов за сборную России, забив свой 31-й мяч в национальной форме. Этот факт лишь усилил интерес к возможному продолжению его карьеры в составе команды Валерия Карпина.

Перспективы состава

Поражение от Чили создало фон для дополнительных размышлений о балансе между опытом и обновлением состава. Карпин не единожды подчёркивал, что решения принимаются исходя из формы игроков и их готовности вписаться в структуру командной игры. Вопрос о будущем Дзюбы в сборной, таким образом, остаётся зависимым от непосредственной ситуации в команде.

Пока что тренерский штаб анализирует прошедший матч и оценивает состояние игроков. Дзюба, обладая статусом рекордсмена и большим опытом, остаётся фигурой, чья роль может вновь оказаться востребованной. Но решение о его следующем вызове, как дал понять Карпин, будет принято только после комплексной оценки всех факторов.