Удар, которого не было видно: второй гол Чили стал точкой невозврата для сборной России

Карпин оценил ошибки в обороне сборной РФ после поражения от Чили
2:59
Спорт

Над сочинским стадионом "Фишт" вечер выдался напряжённым: сборная России прервала внушительную беспроигрышную серию, уступив команде Чили в товарищеской встрече.

Валерий Карпин
Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Валерий Карпин

Матч, проходивший под судейством узбекского арбитра Фирдавса Норсафарова, стал для российской команды испытанием, которое она пройти не смогла.

Оценка тренера

Главный тренер Валерий Карпин после финального свистка говорил сдержанно. Он подчёркивал, что в атакующей фазе его подопечные не реализовали задуманного, а оборона допустила ошибки, повлиявшие на счёт. В его словах звучало сожаление о том, что команда не смогла переломить ход встречи, хотя старалась использовать каждый шанс.

Карпин признал, что второй пропущенный мяч стал следствием грубого сбоя, не похожего на полноценный игровой эпизод.

"Не получилось забить. Не получилось не допустить ошибок в обороне. Второй гол даже моментом нельзя назвать", — передаёт слова Карпина корреспондент "Чемпионата" Дмитрий Зимин.

После сказанного тренер дал понять, что команда будет разбирать ошибки, не отступая от выбранной линии подготовки.

Ход матча

Азарт в начале встречи быстро перешёл в осторожный футбол. Россия пыталась продвигать мяч через фланги, но чилийская сборная удерживала плотность и навязывала борьбу в центре. Вратарь россиян несколько раз выручил в напряжённых моментах, однако давление соперника постепенно нарастало и привело к первому голу.

После перерыва игра сместилась ближе к российским воротам. Чилийские нападющие использовали свободные зоны, возникавшие после неудачных попыток выхода из обороны. Второй пропущенный мяч стал решающим: команда Карпина не смогла вернуть контроль над темпом, а замены не изменили структуру игры. Так завершился матч, в котором России не удалось найти устойчивый ритм.

Серия, которая прервалась

Поражение от Чили стало первым для российской сборной за последние 19 матчей. Эта серия тянулась почти год и воспринималась как показатель стабильности команды. Но игровой вечер в Сочи напомнил, что удача может отвернуться от команды в один момент, когда не складывается ни атака, ни оборона.

Последний раз россияне уступали 11 сентября 2023 года — тогда команда проиграла сборной Египта U23 со счётом 1:2. Сравнение этих встреч создаёт ощущение цикличности: обе игры выявили проблемы в завершении атак и в работе оборонительной линии. Но нынешний статус команды подразумевает, что анализ ошибок станет частью подготовки к следующим встречам, где стабильность придётся подтверждать заново.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
