Испания превратила Тбилиси в красную зону: грузинская сборная не удержала натиск чемпионов Европы

Неожиданно жарким выдался вечер в Тбилиси, где сборная Испании уверенно закрепила статус фаворита, одержав крупную победу над хозяевами поля.

На переполненном стадионе "Борис Пайчадзе" испанская команда с первых минут задала темп, который грузинская сборная так и не смогла навязать сопернику.

Ход матча

Как сообщает издание "Чемпионат", темп игры быстро стал определяющим фактором. Уже на 11-й минуте Микель Оярсабаль реализовал пенальти, задав направление всей встрече. Испанская сборная, привыкшая контролировать мяч, использовала пространство и скорость, создавая давление на оборону хозяев. Грузинская команда пыталась отвечать контратаками, но ни одна из них не привела к опасным моментам.

Вскоре испанцы удвоили преимущество. Мартин Субименди, подключившийся к атаке, забил второй гол на 22-й минуте. Этот эпизод стал иллюстрацией того, как уверенно гости чувствовали себя в центре поля. К середине тайма контроль над игрой окончательно перешёл к испанцам, что привело к третьему голу — на 35-й минуте отличился Ферран Торрес.

Вторая половина встречи

После перерыва испанская команда сохранила темп, продолжая наращивать давление. Грузинская сборная делала попытки перестроить игру через короткие розыгрыши, но быстро сталкивалась с плотной обороной гостей. Испания, действуя компактно и технично, не позволяла хозяевам продвинуться к своей штрафной.

На 63-й минуте Оярсабаль оформил дубль, поставив окончательную точку. Этот гол стал итогом последовательных атаковых комбинаций, которые испанская команда выстраивала с высокой точностью. Грузия, несмотря на отдельные фрагменты активности, так и не сумела изменить ход встречи.

Положение в группе

После пяти туров ситуация в группе Е складывается контрастно. Грузия заработала три очка и занимает третье место, зависая в середине таблицы. Команда ищет стабильность, но серия неудачных матчей усложняет борьбу за лидирующие позиции.

Испания же идёт без потерь — 15 очков в пяти матчах отражают её текущую форму. Лидерство в группе выглядит закономерным, учитывая уверенность, с которой команда проводит квалификацию. Испанцы укрепляют заявку на прямой выход на чемпионат мира, сохраняя высокий уровень игры на протяжении всей кампании.