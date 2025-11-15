Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи: большинство редких пород являются рабочими, а не декоративными
Неполное высыхание вызывает плесень — предупреждение сервисов
Свиной фарш подходит для быстрых фрикаделек в томатном соусе
Электронные сигареты нарушили функцию инсулина — ученые
В южных регионах почвы беднее бором, из-за чего томаты страдают чаще — эксперт
США и Япония создали инвестиционную структуру на $550 млрд — Jefferies
Карпин оценил ошибки в обороне сборной РФ после поражения от Чили
Ксении Собчак раскритиковала модные сумки для смартфонов
Камень Фиппсаксла может перевернуть представление об истории Марса — исследователи

Испания превратила Тбилиси в красную зону: грузинская сборная не удержала натиск чемпионов Европы

Испания выиграла у Грузии 4:0 в отборе к ЧМ-2026
2:44
Спорт

Неожиданно жарким выдался вечер в Тбилиси, где сборная Испании уверенно закрепила статус фаворита, одержав крупную победу над хозяевами поля.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

На переполненном стадионе "Борис Пайчадзе" испанская команда с первых минут задала темп, который грузинская сборная так и не смогла навязать сопернику.

Ход матча

Как сообщает издание "Чемпионат", темп игры быстро стал определяющим фактором. Уже на 11-й минуте Микель Оярсабаль реализовал пенальти, задав направление всей встрече. Испанская сборная, привыкшая контролировать мяч, использовала пространство и скорость, создавая давление на оборону хозяев. Грузинская команда пыталась отвечать контратаками, но ни одна из них не привела к опасным моментам.

Вскоре испанцы удвоили преимущество. Мартин Субименди, подключившийся к атаке, забил второй гол на 22-й минуте. Этот эпизод стал иллюстрацией того, как уверенно гости чувствовали себя в центре поля. К середине тайма контроль над игрой окончательно перешёл к испанцам, что привело к третьему голу — на 35-й минуте отличился Ферран Торрес.

Вторая половина встречи

После перерыва испанская команда сохранила темп, продолжая наращивать давление. Грузинская сборная делала попытки перестроить игру через короткие розыгрыши, но быстро сталкивалась с плотной обороной гостей. Испания, действуя компактно и технично, не позволяла хозяевам продвинуться к своей штрафной.

На 63-й минуте Оярсабаль оформил дубль, поставив окончательную точку. Этот гол стал итогом последовательных атаковых комбинаций, которые испанская команда выстраивала с высокой точностью. Грузия, несмотря на отдельные фрагменты активности, так и не сумела изменить ход встречи.

Положение в группе

После пяти туров ситуация в группе Е складывается контрастно. Грузия заработала три очка и занимает третье место, зависая в середине таблицы. Команда ищет стабильность, но серия неудачных матчей усложняет борьбу за лидирующие позиции.

Испания же идёт без потерь — 15 очков в пяти матчах отражают её текущую форму. Лидерство в группе выглядит закономерным, учитывая уверенность, с которой команда проводит квалификацию. Испанцы укрепляют заявку на прямой выход на чемпионат мира, сохраняя высокий уровень игры на протяжении всей кампании.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Астероид 2024 YR4 повысил риск сближения с Землёй — данные NASA
Наука и техника
Астероид 2024 YR4 повысил риск сближения с Землёй — данные NASA
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Домашние животные
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
Рыбный парадокс века: почему горбуша теряет статус, а семга из садков продаётся как люкс
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Там, где звезда не убивает, а согревает: найден мир, способный удержать атмосферу и воду
Приседания без травм: как правильно выполнять технику для максимальной безопасности и результата
Дом, в который влюбляешься с порога: простое решение меняет всё восприятие пространства
Дом, в который влюбляешься с порога: простое решение меняет всё восприятие пространства
Последние материалы
Ксении Собчак раскритиковала модные сумки для смартфонов
Камень Фиппсаксла может перевернуть представление об истории Марса — исследователи
На бирже произошел форменный крах — писала газета Русское Слово 16 ноября 1905 года
Зимой кактусы переходят в период покоя и замедляют рост — агрономы
Китайские бренды с низкой потерей стоимости назвал автоэксперт Кадаков
Испания выиграла у Грузии 4:0 в отборе к ЧМ-2026
Фелинолог: домашние кошки могут заразить бешенством или столбняком
Причины появления плесени в квартире назвал эксперт по отделке Орехов
Минфин США продлил разрешение для зарубежных активов Лукойла до 2025 года
До 10 тысяч посетителей принимает сад Хвадам в Южной Корее — Korea Herald
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.