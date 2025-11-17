Умные, но не безошибочные: насколько фитнес-браслетам можно доверять как врачам на запястье

Фитнес-браслеты измеряют пульс с точностью до 99 % в покое — ITAB

Фитнес-браслеты и смарт-часы обещают быть персональными мини-лабораториями, измеряющими всё — от сна и стресса до пульса и калорий. Но насколько этим данным можно доверять? Современные гаджеты действительно стали точнее, однако до уровня медицинских приборов им всё ещё далеко.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Спортсмен проверяет время на тренировке

Как трекеры "видят" пульс

На внутренней стороне браслета мигают зелёные диоды — они не просто для красоты. Это технология фотоплетизмографии (ФПГ). Свет проходит через кожу, отражается от сосудов, и по изменениям интенсивности отражения датчики определяют частоту сердечных сокращений.

"ФПГ обеспечивает до 99% точности при измерении пульса в покое", — говорится в докладе конференции ITAB по биомедицинским технологиям.

Главная проблема — движение. При ходьбе или беге запястье смещается, свет рассеивается, и показатели сбиваются. Исследования показывают, что:

во время ходьбы гаджеты Xiaomi и Fitbit недосчитывают 0,5-9,5 ударов в минуту;

при беге погрешность вырастает до 11-18 ударов;

в среднем фитнес-браслеты занижают пульс на 6-11% по сравнению с нагрудным пульсометром.

Более новые устройства с красными светодиодами работают точнее: например, Apple Watch 2 ошибались всего на 1,8% при лёгкой активности.

Итог: современные трекеры достаточно точно измеряют пульс, если вы находитесь в покое. Во время тренировок возможна погрешность до 10-11%.

Как считают шаги

За шаги отвечает 3D-акселерометр, который фиксирует ускорения, и гироскоп, определяющий положение устройства в пространстве. Магнитометр помогает понять направление движения. В совокупности они распознают тип активности и ритм движений.

По данным обзора 22 научных работ, большинство моделей считают шаги с точностью до 99%, если речь идёт о ходьбе средней скорости. Однако есть нюансы:

при медленной ходьбе (2 км/ч) некоторые Fitbit недооценивают шаги;

при бытовой активности (уборка, сад, готовка) трекеры "теряют" до половины шагов;

в повседневной жизни средняя ошибка составляет 10-15%.

Итог: при обычной прогулке фитнес-браслеты считают шаги довольно точно. Но при низкой активности и домашних делах точность падает.

Откуда берутся калории

Гаджет комбинирует данные о пульсе, движении и ваших параметрах — росте, весе, возрасте. На основании этого алгоритм вычисляет энергозатраты. Некоторые модели также анализируют температуру кожи и её электропроводность.

Однако даже самые продвинутые трекеры пока не заменяют непрямую калориметрию — медицинский метод, измеряющий обмен веществ через анализ кислорода и углекислого газа.

В экспериментах установлено, что браслеты:

переоценивают энергозатраты при тренировках на 16-40% ;

; недооценивают калории при обычной активности на 27-34% ;

; относительно точны (ошибка до 8%) только в состоянии покоя.

Итог: фитнес-гаджеты не могут точно определить расход калорий. Их данные стоит воспринимать как ориентир, а не медицинский показатель.

Что не так с отслеживанием сна

Настоящая диагностика сна — полисомнография, где фиксируются мозговые волны, дыхание, насыщение крови кислородом. Трекеры же анализируют лишь движения и пульс.

Исследования показали:

Jawbone UP переоценивал время сна на 26-30 минут и эффективность сна на 5%;

Fitbit Flex завышал продолжительность сна на час и оценку его качества на 14%;

современные модели вроде Oura и Fitbit Charge 2 ошибаются в фазах сна на 20-30 минут.

"Фитнес-браслеты упускают периоды бодрствования, считая их сном", — отмечают исследователи.

Итог: гаджеты могут показать общее время сна, но фазы (глубокий, БДГ, лёгкий) определяют неточно. Если вы чувствуете усталость, даже при "отличной ночи" в приложении, верьте телу, а не графику.

Как измеряют стресс

Когда человек волнуется, симпатическая нервная система ускоряет сердцебиение, а интервалы между ударами сокращаются. Трекеры анализируют вариабельность пульса (HRV) — разброс между ударами, оценивая баланс нервной системы.

Однако лабораторное ЭКГ фиксирует электрическую активность напрямую, а браслет — лишь косвенно, через изменение кровотока. Малейшее движение руки создаёт помехи.

В одном исследовании Apple Watch показали хорошую корреляцию с ЭКГ-данными, но с ошибкой около 10%.

Итог: данные о стрессе в фитнес-приложениях условны. Они полезны как ориентир, но не отражают реальное физиологическое состояние.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагаться на показатели гаджета при недомогании.

Последствие: позднее обращение к врачу.

Альтернатива: использовать данные только как ориентир, а не диагноз.

Ошибка: считать показания калорий точными при составлении рациона.

Последствие: искажённые результаты похудения.

Альтернатива: ориентироваться на стабильность веса и самочувствие.

Ошибка: игнорировать усталость, полагаясь на трекер сна.

Последствие: хроническое переутомление.

Альтернатива: оценивать качество отдыха по ощущениям, а не по графикам.

Плюсы и минусы фитнес-гаджетов

Плюсы Минусы Помогают контролировать активность Не всегда точны при движении Мотивируют к спорту и режиму Завышают калории на тренировках Удобно отслеживать пульс и сон Путают фазы сна и моменты бодрствования Позволяют заметить изменения в состоянии Не подходят для медицинской диагностики

FAQ

Можно ли использовать фитнес-трекер вместо медицинского прибора?

Нет. Это вспомогательный инструмент, а не замена ЭКГ или анализатора сна.

Почему показатели на разных моделях отличаются?

Каждый производитель использует свой алгоритм обработки данных, поэтому результаты варьируются.

Как повысить точность измерений?

Плотно застёгивайте браслет, не носите его на косточке запястья, и делайте замеры в покое.

Мифы и правда

Миф: фитнес-трекеры заменяют врача.

Правда: они лишь помогают отслеживать образ жизни, но не ставят диагнозы.

Миф: если трекер показывает норму сна — всё хорошо.

Правда: гаджет может не заметить ночных пробуждений и переоценить качество отдыха.

Миф: подсчёт калорий помогает точно регулировать вес.

Правда: ошибки в подсчёте достигают 40%, поэтому важно ориентироваться на питание и самочувствие.

Три интересных факта

Первые шагомеры появились ещё в XVIII веке — их носили как брелоки. Современные фитнес-часы используют до шести датчиков одновременно. Врачи считают, что гаджеты лучше всего мотивируют людей с сидячей работой быть активнее.

Фитнес-трекеры стали массовыми после 2010-х, когда миниатюрные датчики и беспроводная передача данных сделали возможным постоянный мониторинг активности. Сегодня они развиваются в сторону медицинской точности: некоторые модели уже прошли сертификацию для ЭКГ-анализа. Но пока универсального "умного врача на запястье" не существует, и главный совет остаётся прежним — слушайте своё тело.