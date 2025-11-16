Два движения — и спина выпрямляется сама: хитрость с валиком меняет осанку за минуты в день

Круговые движения с полотенцем укрепляют плечевой пояс — хореограф Пушкарёва

Домашние упражнения нередко оказываются действенными, когда речь идёт о выравнивании спины и борьбе с сутулостью.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Метод Фукуцудзи: упражнение с валиком

Об этом рассказала хореограф Татьяна Пушкарёва в комментарии для MosTimes, подчеркнув, что простые техники могут стать эффективной основой для восстановления правильной осанки.

Домашние аксессуары для укрепления спины

Специалист объясняет, что ремень или полотенце подходят для упражнений, которые задействуют верхний отдел спины и плечевой пояс. Она отмечает, что круговые движения с этими аксессуарами помогают проработать шею и руки, создавая мягкое вытяжение и постепенно возвращая корпусу естественное положение. Такой подход способствует уменьшению напряжения, которое накапливается из-за длительного сидения.

Пушкарёва также подчёркивает, что валик становится универсальным инструментом для расслабления грудного отдела. Она рассказывает, что его можно положить под спину и выполнить небольшие перекаты, охватывая весь позвоночник. Эти движения уменьшают зажимы, улучшают подвижность и формируют привычку удерживать осанку более ровно.

Хореограф описала ключевой элемент техники.

"Взять ремень или полотенце, обхватить руками с двух сторон и делать круговые движения спереди-назад. Очень хорошо выпрямляет спину работа с валиком, их можно положить под грудной отдел", — добавила она.

Укрепление мышц за счёт правильного положения тела

Эксперт отмечает, что глубокие мышцы спины особенно активно включаются в работу, когда человек садится на пол с прямой спиной и вытянутыми ногами. Это положение требует постоянного удержания корпуса, поэтому, несмотря на внешнюю простоту, вызывает заметное подключение стабилизирующих мышц. Регулярная практика помогает лучше осознавать положение позвоночника и укрепляет мышечный корсет.

Пушкарёва подчёркивает, что упражнение можно усложнить, вытягивая руки вверх: такое движение усиливает нагрузку и помогает добиться более заметного эффекта. Она объясняет, что сформированный навык ровной спины постепенно закрепляется и переносится в повседневные ситуации — от работы за ноутбуком до обычной домашней активности.

Хореограф рекомендует периодически проверять осанку у стены, прижимая к ней затылок, чтобы понимать, насколько ровно стоит корпус. Она также подчёркивает, что слишком высокая подушка способна вызвать смещение шеи, поэтому качество подушки становится важной частью профилактики сутулости.