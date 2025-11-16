Два движения — и спина выпрямляется сама: хитрость с валиком меняет осанку за минуты в день

Домашние упражнения нередко оказываются действенными, когда речь идёт о выравнивании спины и борьбе с сутулостью.
Об этом рассказала хореограф Татьяна Пушкарёва в комментарии для MosTimes, подчеркнув, что простые техники могут стать эффективной основой для восстановления правильной осанки.
Специалист объясняет, что ремень или полотенце подходят для упражнений, которые задействуют верхний отдел спины и плечевой пояс. Она отмечает, что круговые движения с этими аксессуарами помогают проработать шею и руки, создавая мягкое вытяжение и постепенно возвращая корпусу естественное положение. Такой подход способствует уменьшению напряжения, которое накапливается из-за длительного сидения.
Пушкарёва также подчёркивает, что валик становится универсальным инструментом для расслабления грудного отдела. Она рассказывает, что его можно положить под спину и выполнить небольшие перекаты, охватывая весь позвоночник. Эти движения уменьшают зажимы, улучшают подвижность и формируют привычку удерживать осанку более ровно.
Хореограф описала ключевой элемент техники.
"Взять ремень или полотенце, обхватить руками с двух сторон и делать круговые движения спереди-назад. Очень хорошо выпрямляет спину работа с валиком, их можно положить под грудной отдел", — добавила она.
Эксперт отмечает, что глубокие мышцы спины особенно активно включаются в работу, когда человек садится на пол с прямой спиной и вытянутыми ногами. Это положение требует постоянного удержания корпуса, поэтому, несмотря на внешнюю простоту, вызывает заметное подключение стабилизирующих мышц. Регулярная практика помогает лучше осознавать положение позвоночника и укрепляет мышечный корсет.
Пушкарёва подчёркивает, что упражнение можно усложнить, вытягивая руки вверх: такое движение усиливает нагрузку и помогает добиться более заметного эффекта. Она объясняет, что сформированный навык ровной спины постепенно закрепляется и переносится в повседневные ситуации — от работы за ноутбуком до обычной домашней активности.
Хореограф рекомендует периодически проверять осанку у стены, прижимая к ней затылок, чтобы понимать, насколько ровно стоит корпус. Она также подчёркивает, что слишком высокая подушка способна вызвать смещение шеи, поэтому качество подушки становится важной частью профилактики сутулости.
