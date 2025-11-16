Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ночное погружение у Австралии: Сэм Гленн-Смит заснял морского дракона
Машина до оформления наследства остаётся в общей долевой собственности — эксперт
Запечённый в духовке лосось получается мягким и сочным
Эффективный способ прочистки канализации солью — сантехники
Вика Цыганова высказалась о расчеловечивании русского народа
Все его выбрасывают, но не вы: секретный источник золота в вашем доме
Диабет у детей часто маскируется под инфекцию — эндокринолог Петеркова
Пиво оставляет самый стойкий запах перегара у водителей
Нырки гриндов до 1000 метров подтверждены исследователями Уильяма Гофа

Два движения — и спина выпрямляется сама: хитрость с валиком меняет осанку за минуты в день

Круговые движения с полотенцем укрепляют плечевой пояс — хореограф Пушкарёва
2:45
Спорт

Домашние упражнения нередко оказываются действенными, когда речь идёт о выравнивании спины и борьбе с сутулостью.

Метод Фукуцудзи: упражнение с валиком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Метод Фукуцудзи: упражнение с валиком

Об этом рассказала хореограф Татьяна Пушкарёва в комментарии для MosTimes, подчеркнув, что простые техники могут стать эффективной основой для восстановления правильной осанки.

Домашние аксессуары для укрепления спины

Специалист объясняет, что ремень или полотенце подходят для упражнений, которые задействуют верхний отдел спины и плечевой пояс. Она отмечает, что круговые движения с этими аксессуарами помогают проработать шею и руки, создавая мягкое вытяжение и постепенно возвращая корпусу естественное положение. Такой подход способствует уменьшению напряжения, которое накапливается из-за длительного сидения.

Пушкарёва также подчёркивает, что валик становится универсальным инструментом для расслабления грудного отдела. Она рассказывает, что его можно положить под спину и выполнить небольшие перекаты, охватывая весь позвоночник. Эти движения уменьшают зажимы, улучшают подвижность и формируют привычку удерживать осанку более ровно.

Хореограф описала ключевой элемент техники.

"Взять ремень или полотенце, обхватить руками с двух сторон и делать круговые движения спереди-назад. Очень хорошо выпрямляет спину работа с валиком, их можно положить под грудной отдел", — добавила она.

Укрепление мышц за счёт правильного положения тела

Эксперт отмечает, что глубокие мышцы спины особенно активно включаются в работу, когда человек садится на пол с прямой спиной и вытянутыми ногами. Это положение требует постоянного удержания корпуса, поэтому, несмотря на внешнюю простоту, вызывает заметное подключение стабилизирующих мышц. Регулярная практика помогает лучше осознавать положение позвоночника и укрепляет мышечный корсет.

Пушкарёва подчёркивает, что упражнение можно усложнить, вытягивая руки вверх: такое движение усиливает нагрузку и помогает добиться более заметного эффекта. Она объясняет, что сформированный навык ровной спины постепенно закрепляется и переносится в повседневные ситуации — от работы за ноутбуком до обычной домашней активности.

Хореограф рекомендует периодически проверять осанку у стены, прижимая к ней затылок, чтобы понимать, насколько ровно стоит корпус. Она также подчёркивает, что слишком высокая подушка способна вызвать смещение шеи, поэтому качество подушки становится важной частью профилактики сутулости.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Интеллект медведя сопоставим с уровнем 3–4-летнего ребёнка
Домашние животные
Интеллект медведя сопоставим с уровнем 3–4-летнего ребёнка
Семга и форель дороже горбуши из-за аквакультуры
Домашние животные
Семга и форель дороже горбуши из-за аквакультуры
Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Недвижимость
Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
Рыбный парадокс века: почему горбуша теряет статус, а семга из садков продаётся как люкс
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Приседания без травм: как правильно выполнять технику для максимальной безопасности и результата
Там, где звезда не убивает, а согревает: найден мир, способный удержать атмосферу и воду
Морщины тают, как снег: это природное масло осветляет кожу и возвращает ей фарфоровое сияние
Морщины тают, как снег: это природное масло осветляет кожу и возвращает ей фарфоровое сияние
Последние материалы
Запечённый в духовке лосось получается мягким и сочным
Эффективный способ прочистки канализации солью — сантехники
Все его выбрасывают, но не вы: секретный источник золота в вашем доме
Вика Цыганова высказалась о расчеловечивании русского народа
Диабет у детей часто маскируется под инфекцию — эндокринолог Петеркова
Круговые движения с полотенцем укрепляют плечевой пояс — хореограф Пушкарёва
Пиво оставляет самый стойкий запах перегара у водителей
Нырки гриндов до 1000 метров подтверждены исследователями Уильяма Гофа
Неправильный уход снижает размер цветоносов гиацинта
Авиакомпании редко признают продажу лишних билетов — авиаэксперт Роман Гусаров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.