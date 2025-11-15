Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Повреждённый уплотнитель холодильника повышает расход энергии — инженер-технолог
Ангола ищет пути возобновления сотрудничества с Алросой — посол страны
Эволюцию поездной еды от СССР до наших дней описали историки
Натуральные подкормки делают смородину слаще и крупнее
Новых автомобилей до миллиона почти не осталось
Регулярное употребление риса снижает поступление меди сообщили диетологи
Разогрев до 200 °C делает тортилью максимально хрустящей — рекомендации поваров
Даня Милохин напомнил, что Россия остаётся его родиной
Ледяные аномалии моря Росса связаны с подледной структурой

Алкоголь обнуляет тренировку: как один вечер сушит мышцы и разгоняет кортизол

Алкоголь снижает восстановление мышц после тренировки — врачи
4:36
Спорт

О том, можно ли совмещать спорт и алкоголь, спорят не только начинающие любители фитнеса, но и опытные спортсмены. Одни уверяют, что бокал пива или вина после тренировки помогает расслабиться, другие категорически избегают спиртного ради прогресса. На самом деле взаимодействие этанола с организмом после физической нагрузки куда сложнее, чем кажется. Чтобы понять, стоит ли наливать себе что-то крепкое после подходов со штангой или серии забегов, важно разобраться, как спиртное влияет на восстановление, гормоны и общую работоспособность.

Выпьем пива
Фото: Desingned by Freepik by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Выпьем пива

Как алкоголь меняет процессы восстановления

Организм воспринимает этанол как токсин и бросает силы на его нейтрализацию. Печень, сердце, мозг, желудок — все эти системы начинают работать иначе, и восстановление мышц отходит на второй план. Это особенно чувствуется после нагрузок, когда тело нуждается в полноценном сне, белке, жидкости и микроэлементах.

"Однократное употребление спиртного до лёгкого опьянения равнозначно пропуску 1 тренировки, а до сильного опьянения – снижению спортивного прогресса на протяжении 2 недель", — говорится в эксперименте 2014 года под контролем учёных.

Что происходит в теле после тренировки, если выпить

  1. Боли в мышцах. После тяжёлой тренировки волокна нуждаются в отдыхе, но алкоголь снижает качество сна и мешает усвоению питательных веществ.

  2. Чувство слабости. Синтез мышечного белка замедляется, поэтому силовые показатели на следующий день падают.

  3. Обезвоживание. Алкоголь усиливает мочегонный эффект, уменьшая объём плазмы крови и влияя на работу сердца.

  4. Замедление роста мышц. Снижаются запасы гликогена, выводятся минералы и витамины, без которых невозможны скорость, сила и выносливость.

Гормоны под влиянием алкоголя

Тестостерон

Главный гормон, поддерживающий мышечный тонус. Этанол снижает его уровень, тормозя набор массы.

Гликоген

Основной источник энергии для мышц. При недостатке гликогена появляется ощущение «разряженности».

Соматотропин

Гормон, отвечающий за жиросжигание. Особенно сильно его замедляет пиво.

Кортизол

Гормон стресса повышается, что влияет на рост жировой ткани и скачки глюкозы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Выпить сразу после тренировки → замедление регенерации → подождать 4–6 часов и поесть белковую пищу.
• Комбинировать алкоголь с энергетиками → обезвоживание и скачки давления → заменить на изотоники.
• Пить на голодный желудок → усиленное воздействие на ЖКТ → перекусить йогуртом, бананом или батончиком.

А что если выпить один бокал

Если речь идёт о очень умеренном количестве, вред будет не таким ярким, но всё равно процесс восстановления замедлится. Особенно осторожными нужно быть тем, кто тренируется на набор массы или выполняет силовые упражнения.

Плюсы и минусы алкоголя в спортивном режиме

Плюсы Минусы
кратковременное расслабление обезвоживание
улучшение настроения замедление роста мышц
социальный отдых ухудшение сна
снижение гормонального баланса
вывод витаминов и минералов

FAQ

Можно ли пить пиво после тренировки?
Можно, но нежелательно: пиво сильнее других напитков повышает уровень кортизола и усиливает обезвоживание.

Что лучше пить, если праздник совпал с тренировочным днём?
Предпочтительнее сухое вино или сидр. Они мягче влияют на обмен веществ.

Сон и психология

Алкоголь ухудшает глубину сна, а именно во время глубоких стадий тело восстанавливает повреждённые мышечные волокна. Из-за фрагментированного ночного отдыха человек просыпается разбитым, а тренировки становятся менее продуктивными.

Три коротких факта

  1. Алкоголь снижает скорость реакции на 12–20%.

  2. Этанол усиливает потерю магния — важного минерала для сердца.

  3. Пиво содержит фитоэстрогены, которые могут влиять на гормональный баланс.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Змеи используют кучи опавших листьев как укрытие — данные французских биологов
Домашние животные
Змеи используют кучи опавших листьев как укрытие — данные французских биологов
Медленное моргание у кошек связано с эмоциональной привязанностью
Домашние животные
Медленное моргание у кошек связано с эмоциональной привязанностью
Популярное
Холодильник создаст гармонию холода и свежести: микроклимат поддержит один крошечный предмет

Маленький секрет поможет вашему холодильнику работать эффективнее и экономить электроэнергию.

Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Океан заговорил голосом разума: учёные раскрыли язык существ, чья речь пугающе похожа на нашу
Камень из космоса меняет траекторию как сумасшедший: 2024 YR4 играет с Землёй в опасный чёрный ящик
Тёплая гавань для четвероногого друга: как утеплить будку, чтобы пёс легко пережил зиму
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Картофель, который созревает в июне: с каждого куста до 20 крупных клубней — и минимум ухода
Владельцы умиляются, а кошка страдает: главная ошибка в холодный сезон
Тишина под капотом — надолго: три корейских кроссовера с репутацией железного характера
Тишина под капотом — надолго: три корейских кроссовера с репутацией железного характера
Последние материалы
Алкоголь снижает восстановление мышц после тренировки — врачи
Новых автомобилей до миллиона почти не осталось
Регулярное употребление риса снижает поступление меди сообщили диетологи
Разогрев до 200 °C делает тортилью максимально хрустящей — рекомендации поваров
Даня Милохин напомнил, что Россия остаётся его родиной
Ледяные аномалии моря Росса связаны с подледной структурой
Туфли Мэри Джейн вернулись в моду с металлическим блеском
В мороз для отдыха важно проверить генератор и аккумулятор — автоэксперт
Вода перед едой помогает избежать переедания, отметили специалисты
Диетологи: лёгкие закуски помогают избежать вечерней тяжести
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.