Сборная России готовится к более жёсткой встрече: Чили проверит, осталась ли у команды спортивная злость

Булыкин призвал сборную России бороться за победу над Чили

2:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

Перед матчем в Сочи интерес к игре российской сборной вновь усилился: на фоне ничьей с Перу болельщики ожидают более убедительного выступления команды.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

Предстоящая встреча с Чили рассматривается как возможность изменить настроение вокруг сборной и вернуть уверенность в результатах.

Оценка Дмитрия Булыкина

Бывший нападающий национальной команды Дмитрий Булыкин считает, что предстоящий матч станет важным испытанием. Он подчеркнул, что состав сборной на игру с Чили будет иным, а значит, и характер встречи должен измениться. По его словам, предыдущая ничья вызвала неоднозначную реакцию в профессиональной среде и среди болельщиков.

Булыкин отметил, что качество игры против Перу оставило вопросы. Он подчеркнул, что критика коснулась не только результата, но и общего впечатления от действий игроков, сообщает Газета.Ru.

"Похожей на матч с Перу игра с Чили не будет… Хочется, чтобы завтра наша сборная выиграла, порадовала болельщиков и игрой, и голами. Ждем победы", — заявил бывший форвард.

Матч с Чили и результаты сбора

Сборная России завершила предыдущую игру со счетом 1:1, что стало ключевым событием ноябрьского сбора. Контрольный матч против Перу не позволил команде укрепить позиции, зато вызвал дополнительные вопросы о текущем уровне игроков. При этом предстоящая встреча с Чили воспринимается как шанс изменить тон обсуждений.

Игра пройдет в Сочи на стадионе "Фишт" 15 ноября. Начало назначено на 18:00 по московскому времени. В команде рассчитывают на более динамичный футбол, учитывая смену состава и настрой, который был заметен в предматчевых заявлениях.

Международные ограничения

Контекст, в котором сборная проводит товарищеские встречи, остаётся непростым. После решений ФИФА и УЕФА, принятых в феврале 2022 года, российские сборные и клубы были отстранены от международных турниров. Это ограничило участие национальной команды в ключевых соревнованиях и исключило её из квалификаций чемпионатов мира и Европы.

Мужская сборная не смогла участвовать в отборе на чемпионат мира 2022 года и пропустила чемпионат Европы 2024 года. Кроме того, команда не была включена в жеребьевку квалификации мирового первенства 2026 года. На фоне этих обстоятельств каждая товарищеская игра приобретает дополнительную ценность — как возможность сохранить игровой тонус и оценить потенциал состава.