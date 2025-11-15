Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спартак застрял между двумя мирами: смена тренера грозит обрушить всю игровую систему клуба

Масалитин поддержал выбор российского тренера для Спартака
Спорт

В российском футболе продолжается поиск решений, которые должны определить направление развития одного из самых титулованных клубов страны. На фоне смены тренера в "Спартаке" вновь обострилась дискуссия о модели управления командой и роли иностранных специалистов.

Матч Спартак - Зенит
Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru
Матч Спартак - Зенит

Позиция Валерия Масалитина

Бывший нападающий "Спартака" Валерий Масалитин напомнил, что на протяжении многих лет выступал за идею опоры на отечественных игроков и тренеров.

Он подчеркнул, что присутствие иностранца в клубе оправдано лишь тогда, когда специалист заметно превосходит российских коллег и способен стать примером для них. В его оценке ключевым фактором остаётся последовательность работы, а не смена персоналий.

При обсуждении последних событий Масалитин привёл пример работы Деяна Станковича. По его словам, сербский специалист строил игру под собственное понимание футбола и приглашал тех, кто подходил под выбранную модель. Он отметил, что любой новый тренер может столкнуться с ситуацией несовпадения игровых представлений с текущим набором исполнителей, приводит слова тренера Газета.Ru.

"Если система не работает, ну ты хоть кого пригласи, не будет полноценного результата", — считает бывший форвард.

Смена тренера и положение команды

Уход Деяна Станковича был объявлен после победы над "Ахматом" со счётом 2:1. Его место временно занял россиянин Вадим Романов, которому предстоит провести команду через переходный этап. Решение принято на фоне продолжающегося выступления "Спартака" в чемпионате, где клуб пытается удержаться в зоне претендентов на еврокубковые позиции.

На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. Команда отстаёт от расположившихся на первых двух строчках "Краснодара" и ЦСКА на восемь очков, что оставляет пространство для манёвра, но требует стабильных результатов. В клубе ожидают, что назначение нового наставника позволит встроить актуальный состав в более устойчивую систему работы.

Дискуссия вокруг модели развития

Перемены в тренерском штабе вновь обнажили вопрос о долгосрочной стратегии. Масалитин убеждён, что без единой схемы игры и чёткой концепции развития приглашение любого специалиста оказывается рискованным. Он отмечает, что действующая модель должна быть понятной всем участникам процесса, иначе каждый новый шаг приводит к повторной перестройке.

Такой подход, по мнению бывшего футболиста, важен не только для текущего результата, но и для сохранения преемственности. Он подчёркивает, что в работающую систему можно безболезненно привлекать игроков и тренеров, тогда как отсутствие общего фундамента вынуждает клуб каждый раз начинать заново. В контексте продолжающейся борьбы за место в верхней части таблицы этот вопрос приобретает дополнительную значимость.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
