Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кому не стоит ускорять погашение ипотеки, объяснил финансист Андрюшкин
Samsung повысила цены на DDR5 до 60 процентов в ноябре — Reuters
Печеный чеснок усиливает вкус пюре из батата и картофеля — кулинары
Внезапные скачки мозговой активности происходят при засыпании — ученые
Дочь Лазаревой* и Шаца** раскрыла подробности об эмиграции из России
Руководитель банка рекомендовал отправлять деньги только знакомым
Рост интереса к поездкам в КНДР после открытия Вонсана отметили турэксперты
Современный интерьер упростил организацию пространства — дизайнеры
Об отсутствии причин для роста цен на красную икру заявил Рыбный союз

Российский футбол буксует: ничья с ослабленным Перу выглядит опаснее, чем поражение

Пономарев назвал состав сборной Перу в матче с Россией слабым
3:04
Спорт

Неожиданно вялый футбол, показанный российской сборной в ноябрьском товарищеском матче, привёл к резкой оценке одного из самых опытных ветеранов отечественного спорта.

Nike Total 90 Aerow II ball
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Nike Total 90 Aerow II ball

Контраст между громкими ожиданиями и реальной игрой стал поводом для обсуждений ещё до следующей встречи национальной команды.

Оценка ветерана

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в беседе с журналистами подчеркнул, что сборная Перу прибыла в ослабленном составе. Он напомнил, что на протяжении своей карьеры неоднократно сталкивался с южноамериканскими соперниками и привык к их быстрому и острому стилю. В его представлении нынешняя перуанская команда выглядела несопоставимо слабее прежних поколений.

При этом Пономарев отметил разрыв между уровнем соперника и качеством игры россиян. Он привёл пример собственных встреч с командами Чили и Перу, где приходилось выдерживать серьёзное давление, но сборная СССР регулярно находила решения. В этот раз, по его словам, национальная команда так и не смогла показать ни темпа, ни структуры, пишет Газета.Ru.

"Я же много играл с южноамериканскими командами… А то, что наши показали — это вообще непонятно, что во что они играли", — заявил бывший футболист.

Матч против Перу и предстоящая игра

Встреча с перуанцами завершилась ничьей 1:1 и стала центральным событием ноябрьского сбора. Игра получилась сдержанной, а темп редко переходил в динамику. Так что главный вывод, который обсуждают специалисты, — команда не использовала даже те преимущества, которые давал ослабленный состав соперника.

Следующий матч запланирован против сборной Чили. Игра пройдёт 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи, а стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. С учётом критики, прозвучавшей после встречи с Перу, предстоящая игра воспринимается как важная проверка, особенно на фоне затяжного отсутствия команды на крупных турнирах.

Ограничения для российских команд

Ситуация остаётся осложнённой решениями международных организаций. В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от турниров под своей эгидой. Это исключило участие в европейских клубных соревнованиях и лишило мужскую сборную шансов на отбор на чемпионат мира 2022 года.

В дальнейшем запрет распространился и на другие турниры. Команда не участвовала в чемпионате Европы 2024 года и не была включена в жеребьёвку квалификации к мировому первенству 2026 года. Эти ограничения продолжают формировать условия, в которых любая международная встреча становится редкой возможностью для оценки реального уровня команды.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Домашние животные
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Змеи используют кучи опавших листьев как укрытие — данные французских биологов
Домашние животные
Змеи используют кучи опавших листьев как укрытие — данные французских биологов
Популярное
Холодильник создаст гармонию холода и свежести: микроклимат поддержит один крошечный предмет

Маленький секрет поможет вашему холодильнику работать эффективнее и экономить электроэнергию.

Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Тёплая гавань для четвероногого друга: как утеплить будку, чтобы пёс легко пережил зиму
Океан заговорил голосом разума: учёные раскрыли язык существ, чья речь пугающе похожа на нашу
Камень из космоса меняет траекторию как сумасшедший: 2024 YR4 играет с Землёй в опасный чёрный ящик
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Тайна пирамид всплыла в архивах КГБ: за засекреченным следом стоит нечто несовместимое с логикой
Картофель, который созревает в июне: с каждого куста до 20 крупных клубней — и минимум ухода
Нейтронный всплеск накрыл Москву внезапно — космическое излучение повело себя необычно
Нейтронный всплеск накрыл Москву внезапно — космическое излучение повело себя необычно
Последние материалы
Руководитель банка рекомендовал отправлять деньги только знакомым
Рост интереса к поездкам в КНДР после открытия Вонсана отметили турэксперты
Современный интерьер упростил организацию пространства — дизайнеры
Об отсутствии причин для роста цен на красную икру заявил Рыбный союз
Журналиста Юрия Дудя* приговорили к тюремному заключению
Удержать переходное знамя — дело чести лишенных свободы... — писала газета К трудовому общежитию 15 ноября 1932 года
В салонах навязывают кредиты с скрытыми условиями сообщил юрист Русяев
Меган Маркл и принц Гарри встретились с астрологом Анжелой Перл
Ряженка улучшает структуру бисквита в ПП-медовике — кулинары
Ходьба помогает поддерживать активность мозга в пожилом возрасте — учёные Гарварда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.