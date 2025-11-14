Российский футбол буксует: ничья с ослабленным Перу выглядит опаснее, чем поражение

Пономарев назвал состав сборной Перу в матче с Россией слабым

Неожиданно вялый футбол, показанный российской сборной в ноябрьском товарищеском матче, привёл к резкой оценке одного из самых опытных ветеранов отечественного спорта.

Контраст между громкими ожиданиями и реальной игрой стал поводом для обсуждений ещё до следующей встречи национальной команды.

Оценка ветерана

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в беседе с журналистами подчеркнул, что сборная Перу прибыла в ослабленном составе. Он напомнил, что на протяжении своей карьеры неоднократно сталкивался с южноамериканскими соперниками и привык к их быстрому и острому стилю. В его представлении нынешняя перуанская команда выглядела несопоставимо слабее прежних поколений.

При этом Пономарев отметил разрыв между уровнем соперника и качеством игры россиян. Он привёл пример собственных встреч с командами Чили и Перу, где приходилось выдерживать серьёзное давление, но сборная СССР регулярно находила решения. В этот раз, по его словам, национальная команда так и не смогла показать ни темпа, ни структуры, пишет Газета.Ru.

"Я же много играл с южноамериканскими командами… А то, что наши показали — это вообще непонятно, что во что они играли", — заявил бывший футболист.

Матч против Перу и предстоящая игра

Встреча с перуанцами завершилась ничьей 1:1 и стала центральным событием ноябрьского сбора. Игра получилась сдержанной, а темп редко переходил в динамику. Так что главный вывод, который обсуждают специалисты, — команда не использовала даже те преимущества, которые давал ослабленный состав соперника.

Следующий матч запланирован против сборной Чили. Игра пройдёт 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи, а стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. С учётом критики, прозвучавшей после встречи с Перу, предстоящая игра воспринимается как важная проверка, особенно на фоне затяжного отсутствия команды на крупных турнирах.

Ограничения для российских команд

Ситуация остаётся осложнённой решениями международных организаций. В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от турниров под своей эгидой. Это исключило участие в европейских клубных соревнованиях и лишило мужскую сборную шансов на отбор на чемпионат мира 2022 года.

В дальнейшем запрет распространился и на другие турниры. Команда не участвовала в чемпионате Европы 2024 года и не была включена в жеребьёвку квалификации к мировому первенству 2026 года. Эти ограничения продолжают формировать условия, в которых любая международная встреча становится редкой возможностью для оценки реального уровня команды.