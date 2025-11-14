Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Листья лилии скручиваются при переувлажнении и жаре — агрономы
Участники The Hatters отреагировали на популярность Кадышевой
В Чехии обнаружен тайник с семью килограммами золота — археологи
Ежедневное употребление манго улучшает уровень глюкозы — ученые
Старые рождественские украшения стоит хранить — дизайнер Кэрол Аппельбаум
МРОТ в России вырастет до 27 093 рублей с 2026 года — Госдума
Блогер Кривцова заявила об отсутствии информации о беременности Лерчек
СМИ: чипирование собак в Челябинской области сделали обязательным
Collider назвал топ-3 рождественских фильмов всех времен

Как освоить асану Полумесяца: секреты правильной техники для максимальной пользы для тела

Поза Полумесяца помогает развить координацию и концентрацию — тренеры
7:49
Спорт

Поза Полумесяца (или Арда-Чандрасана) — это прекрасная асана, которая сочетает в себе элементы баланса, силы и растяжки. Она требует сосредоточенности, но в то же время помогает развить гибкость и улучшить координацию. Практикуя её, вы не только укрепляете мышцы всего тела, но и улучшаете вестибулярный аппарат, развивая чувство равновесия. Этот комплекс положительно влияет как на физическое состояние, так и на ментальное — помогает развивать концентрацию, что делает позу полезной в ежедневной практике йоги.

Девушка с йога - ковриком в спортивной форме
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с йога - ковриком в спортивной форме

Как эта поза влияет на ваше тело и разум

Поза Полумесяца воздействует на несколько групп мышц, оказывая разностороннее влияние на тело. Она не только укрепляет, но и растягивает, улучшая координацию движений.

Укрепление нижней части тела

Прежде всего, асана активирует мышцы бедер, ягодиц и кора. Эти группы мышц становятся более сильными и выносливыми, что благоприятно сказывается на общей физической форме. Регулярная практика помогает улучшить осанку и выносливость, создавая прочный фундамент для других йога-поз.

Развитие баланса и координации

Поза отлично тренирует вестибулярный аппарат. Во время выполнения позы вам нужно будет держать равновесие, стоя на одной ноге, при этом поднимете другую и откроете грудную клетку. Это помогает развивать координацию и улучшает общее чувство баланса, что полезно не только в йоге, но и в повседневной жизни.

Растяжка и раскрытие грудного отдела

Поза эффективно раскрывает грудной отдел, что очень важно для тех, кто много времени проводит в сидячем положении. Работая над грудной клеткой, вы снижаете напряжение в области спины и плеч. Это особенно полезно после продолжительных часов за компьютером или в автомобиле.

Улучшение концентрации и фокусировки

Для того чтобы выполнить эту асану, необходимо удерживать концентрацию на своём теле и дыхании. Это развивает способность быть более сосредоточенным, учит удерживать внимание в одном месте и помогает в медитации. Важно сохранять спокойствие и фокус, чтобы не потерять баланс.

Стимуляция органов брюшной полости

Кроме того, поза стимулирует работу органов брюшной полости, улучшая пищеварение и общую циркуляцию крови в животе. Это оказывает мягкое тонизирующее воздействие, что особенно полезно для людей с замедленным обменом веществ.

Техника выполнения

Выполнение позы Полумесяца требует внимания к деталям, чтобы избежать травм и достичь желаемого эффекта.

  1. Начальная позиция: начните из позы Горка (Уттанасана) или Треугольника (Триконасана). Обе эти асаны идеально подготавливают тело к дальнейшему раскрытию и растяжке.

  2. Шаг вперёд: сделайте шаг вперед левой ногой, затем поставьте левую ладонь на пол или на йога-блок перед левой стопой. Это создаст опору и стабилизирует вашу позицию.

  3. Поднимите ногу: перенесите весь вес на левую ногу и начинайте поднимать правую, при этом она должна быть параллельна полу. Важно держать ногу прямой, активируя мышцы бедра.

  4. Раскрытие тела: поверните грудную клетку и таз вправо, одновременно поднимите правую руку вверх, открывая плечи. Стремитесь к выстраиванию одной прямой линии от поднятой ноги до руки.

  5. Глазами к ладони: посмотрите на правую ладонь, это поможет поддерживать равновесие. Если вам трудно держать взгляд на руке, можно сосредоточиться прямо перед собой.

  6. Задержитесь: удерживайте позу от 20 до 30 секунд, не забывая дышать ровно и глубоко. После этого переходите на другую сторону и повторите.

Важные нюансы для выполнения

Для того чтобы поза приносила максимальную пользу и не травмировала, важно следить за рядом деталей.

  • Сила опорной ноги: держите опорную ногу прямой и сильной. Колено не должно быть заблокировано — оно должно слегка "пружинить" для большей стабильности.

  • Правильное выравнивание: вся линия тела должна быть в одном уровне — от поднятой ноги, через таз до груди. Это позволяет не перегружать суставы и сохранять баланс.

  • Расслабленная шея и раскрытая грудная клетка: не зажимайте шею, позволяйте ей быть свободной, а грудной отдел должен быть максимально раскрытым для лучшей растяжки и дыхания.

Противопоказания

Несмотря на все плюсы, поза Полумесяца имеет несколько противопоказаний, при которых её выполнение может быть не рекомендовано.

  • Травмы коленей, лодыжек или бедер.
    При наличии травм в этих областях выполнение позы может привести к дополнительной нагрузке на поврежденные суставы.

  • Головные боли и мигрени.
    Если у вас часто болит голова или случаются мигрени, поза может усиливать эти симптомы из-за необходимости наклонять голову и шеи в определенных положениях.

  • Низкое давление.
    Если вы страдаете от гипотонии (низкое артериальное давление), поза может вызвать головокружение или потерю равновесия.

  • Беременность (на поздних сроках).
    На последних сроках беременности лучше избегать этой позы, так как она требует стабильного положения и натяжения в области живота, что может быть неудобно.

Упрощенные варианты

Для тех, кто только начинает практиковать или испытывает сложности с балансом, можно использовать несколько упрощений.

  • Поддержка стены: для дополнительной безопасности выполняйте позу рядом со стеной, опираясь на неё, если почувствуете неуверенность.

  • Использование йога-блока: поставьте блок под нижнюю руку, если не можете достать рукой до пола. Это поможет сделать позу более комфортной.

  • Сгибание колена: в случае нехватки гибкости в бедре или ногах слегка согните опорную ногу, чтобы облегчить позу.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Укрепление мышц всего тела Требует хорошей гибкости и баланса
Развитие чувства равновесия и координации Может быть сложной для начинающих
Улучшение осанки и растяжка грудной клетки Не рекомендуется при травмах суставов
Стимуляция органов брюшной полости Требует внимательности и концентрации

FAQ

  1. Как выбрать правильную опору для руки?
    Если не можете достать рукой до пола, используйте йога-блок для поддержки. Это сделает позу более доступной и безопасной.

  2. Сколько времени нужно удерживать позу?
    Для начинающих достаточно 10-15 секунд на каждую сторону. Опытные практикующие могут задерживаться в позе до 30 секунд и больше.

  3. Какие другие позы помогают улучшить баланс?
    Поза Дерева (Врикшасана) и Поза Воина III (Вирабхадрасана III) также активно развивают баланс и могут быть хорошими подготовительными асанами.

Мифы и правда

Миф: поза Полумесяца слишком сложна для начинающих.
Правда: поза действительно требует усилий, но с помощью упрощений и правильной подготовки она доступна большинству практикующих.

Миф: поза не подходит для людей с ограниченной гибкостью.
Правда: поза может быть выполнена с использованием блока для рук или сгибанием колена, что делает её более доступной.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Медленное моргание у кошек связано с эмоциональной привязанностью
Домашние животные
Медленное моргание у кошек связано с эмоциональной привязанностью
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Наука и техника
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Недвижимость
Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Популярное
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур

Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.

Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Шарфы, береты и кепки заменяют зимой шапки — стилисты
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа
Секрет идеальной улыбки: как естественно приподнять уголки губ и вернуть лицу свежесть
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
Кошачья любовь без слов: 7 знаков того, что кошка вас любит и считает самым важным человеком
Если прав Гупта — полвека поисков были напрасны: космос обманул даже самых умных людей планеты
Если прав Гупта — полвека поисков были напрасны: космос обманул даже самых умных людей планеты
Последние материалы
Участники The Hatters отреагировали на популярность Кадышевой
В Чехии обнаружен тайник с семью килограммами золота — археологи
Поза Полумесяца помогает развить координацию и концентрацию — тренеры
Ежедневное употребление манго улучшает уровень глюкозы — ученые
Старые рождественские украшения стоит хранить — дизайнер Кэрол Аппельбаум
МРОТ в России вырастет до 27 093 рублей с 2026 года — Госдума
Блогер Кривцова заявила об отсутствии информации о беременности Лерчек
СМИ: чипирование собак в Челябинской области сделали обязательным
Collider назвал топ-3 рождественских фильмов всех времен
Стратегические ошибки ВСУ ведут к неизбежной капитуляции в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.