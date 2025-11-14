Чемпионка России по бобслею попала в базу Миротворец: что это значит для её карьеры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Российская спортсменка Анастасия Макарова была включена в базу Миротворца
4:41
Спорт

Чемпионка России по бобслею Анастасия Макарова была внесена в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец"*. Спортсменка оказалась в базе ресурса 9 ноября. Её обвинили в "пропаганде войны", "публичной поддержке убийства граждан Украины" и "посягательстве на территориальную целостность" Украины. Также ей приписывают "распространение российской пропаганды" и "участие в антиукраинских мероприятиях".

Бобслей
Фото: commons.wikimedia.org by Sandro Halank, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бобслей

В карточке спортсменки указано, что она является действующим военнослужащим Росгвардии и имеет звание прапорщика.

Кто такая Анастасия Макарова

Анастасия Макарова — чемпионка России по бобслею, одна из ведущих спортсменок в своём виде спорта, пишет "Постньюс". Она многократный победитель и призёр национальных чемпионатов, а также участник международных соревнований.

Макарова активно поддерживает российский спорт и критикует международные санкции против российских спортсменов. Макарова ведёт активную публичную деятельность, включая выступления на спортивных форумах и интервью, в которых открыто выражает свою позицию по вопросам, связанным с российским спортом и международной политикой.

Что такое "Миротворец"

Ресурс "Миротворец"* был создан украинскими активистами в 2014 году. На сайте публикуются данные людей, которых авторы считают причастными к "угрозам национальной безопасности Украины". В базе размещаются персональные данные, фотографии и обвинения против политиков, журналистов, спортсменов и других общественных деятелей, которые, по мнению создателей ресурса, поддерживают действия, угрожающие территориальной целостности Украины.

Множество организаций по защите прав человека критикуют этот сайт за публикацию персональных данных без согласия самих граждан, что нарушает их права и может привести к угрозам безопасности. В России сайт был признан экстремистским и запрещён на территории страны. Множество людей, попавших в базу, утверждают, что обвинения, размещённые на сайте, часто не имеют юридической силы и основаны на неподтверждённых данных.

Советы шаг за шагом

Как защитить себя в публичном пространстве

  1. Ограничьте личную информацию.
    Не публикуйте личные данные, такие как адрес, геолокацию, информацию о семье.

  2. Настройте защиту аккаунтов.
    Используйте двухфакторную аутентификацию и сложные пароли для ваших аккаунтов в социальных сетях.

  3. Храните скриншоты публикаций.
    Если ваши данные оказались в открытом доступе, сохранение доказательств (скриншоты, дата, ссылка) поможет при необходимости обратиться к юристам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: реагировать на публикации эмоционально.
Последствие: усиление внимания и рост репостов, что может только усугубить ситуацию.
Альтернатива: сохранять спокойствие и, при необходимости, обращаться в правовое поле для защиты своих прав.

А что если…

А что если ваши данные попали в сеть?
Не паникуйте. Зафиксируйте публикацию (сделайте скриншоты, отметьте дату и ссылку), и обратитесь в юрконсультацию для консультации по дальнейшим действиям.

А что если вы — публичный человек?
Лучше заранее продумать стратегию коммуникации с вашей аудиторией и СМИ. Подготовьте свои официальные заявления для того, чтобы эффективно отвечать на возникающие вопросы.

FAQ

Что делает сайт "Миротворец"?
Он публикует персональные данные лиц, которых авторы считают "угрожающими национальной безопасности Украины".

Можно ли удалить информацию о себе из базы?
Нет официальной процедуры удаления данных с сайта.

Почему ресурс называют экстремистским?
Потому что его деятельность связана с публикацией персональных данных без согласия людей и угрозами безопасности граждан.

Мифы и правда

Миф: попадание в базу "Миротворца"* означает уголовное преследование.
Правда: сам сайт не является официальным органом, и публикация на нем не имеет юридической силы.

Миф: данные в базе проверяются экспертами.
Правда: информация публикуется без подтверждения, часто только на основе открытых источников.

сайт "Миротворец" признан экстремистским и запрещён на территории Российской Федерации.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
