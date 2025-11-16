Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нырки гриндов до 1000 метров подтверждены исследователями Уильяма Гофа
Неправильный уход снижает размер цветоносов гиацинта
Авиакомпании редко признают продажу лишних билетов — авиаэксперт Роман Гусаров
Салат "Красная Грива" готовят из крабовых палочек, помидоров и перца
Общение помогает справляться с сезонной депрессией — психологи
Секретные совещания: Microsoft запретили пользователям делать скриншоты
Настя Ивлеева чуть не заплакала при просмотре старых видео
Жёсткая вода создаёт известковый налёт и быстрее забивает форсунки — эксперт
Похудение без подсчёта калорий: рекомендации диетолога

Ноги, которые могут перевернуть мир: как болгарские приседания изменят ваш тренинг

Сплит-приседания увеличивают мобильность и гибкость — тренер Джеймс Бикерстафф
10:25
Спорт

Болгарские сплит-приседания — одно из самых эффективных упражнений для тренировки ног. Оно не только развивает мышцы, но и улучшает баланс, координацию, а также способствует укреплению всего нижнего тела, включая ягодичные и бедренные мышцы. В отличие от обычных приседаний, это упражнение задействует одну ногу за раз, что позволяет выявить и устранить мышечный дисбаланс.

Женщина делает приседания
Фото: https://ru.freepik.com by diana.grytsku is licensed under Free
Женщина делает приседания

Важность болгарских сплит-приседаний

Когда речь заходит о тренировки ног, многие атлеты склоняются к таким упражнениям, как приседания с тяжелыми штангами или становая тяга. Эти упражнения развивают мышцы, но болгарские сплит-приседания дают еще больше пользы, поскольку заставляют работать мышцы кора, улучшают равновесие и координацию. Также это упражнение помогает избежать перенапряжения суставов, часто встречающегося при выполнении традиционных приседаний.

"Болгарские сплит-приседания — одно из самых эффективных упражнений на одной ноге, поскольку задействует сразу несколько основных групп мышц, включая подколенные сухожилия и корпус для стабильности, а также квадрицепсы и ягодичные мышцы"- отмечает персональный тренер Джеймс Бикерстафф.

Это упражнение является не только отличным способом накачать ноги, но и помогает улучшить общую физическую подготовленность, что способствует достижению результатов в других упражнениях, таких как приседания, выпады и становая тяга.

Какие мышцы работают при болгарских сплит-приседаниях

Болгарские сплит-приседания задействуют широкий спектр мышц, особенно нижней части тела и кора. Это упражнение помогает укрепить и развить мышцы, которые часто не прорабатываются в других упражнениях.

  1. Квадрицепсы.
    Квадрицепсы — это мышцы передней части бедра, которые играют ключевую роль при выполнении болгарских сплит-приседаний. Они активно работают во время подъема, помогая стабилизировать и выпрямлять ногу.
  2. Ягодичные мышцы.
    В процессе выполнения упражнения ягодичные мышцы стабилизируют таз, обеспечивая правильное выпрямление бедра. Это один из основных источников силы, который помогает контролировать движение.
  3. Подколенные сухожилия.
    Эти мышцы оказывают поддержку и стабильность при опускании в низкую позицию. Подколенные сухожилия помогают ягодицам правильно поддерживать фазу опускания, что позволяет выполнять более плавные и контролируемые повторения.
  4. Кор и мышцы пресса.
    Мышцы кора, включая пресс и спину, играют важную роль в поддержании стабильности туловища, особенно когда вы работаете с одной ногой. Это помогает поддерживать позвоночник в стабильном положении и предотвращает его наклон.

Пошаговая инструкция: как выполнять болгарские сплит-приседания

Чтобы получить максимальную пользу от этого упражнения, важно соблюдать правильную технику. Вот простая инструкция по выполнению болгарских сплит-приседаний:

  1. Встаньте на расстоянии около 60 см от скамьи, расставив ноги на ширине бедер.
  2. Поместите верхнюю часть одной ноги на скамью, направив шнурки вниз.
  3. Напрягите мышцы кора, держите грудь прямо и не наклоняйтесь вперед.
  4. Опускайтесь вниз, пока переднее бедро не станет параллельно полу.
  5. Оттолкнитесь пяткой передней ноги, чтобы вернуться в исходное положение.
  6. Выполните 8-12 повторений на каждую ногу, выполняя 3-4 подхода. Отдыхайте между подходами 90-120 секунд.

Для выполнения этого упражнения вам понадобится лишь прочная скамья или другая устойчивая поверхность, которая будет заменять скамью. Главное — правильно подобрать высоту, чтобы задняя нога могла комфортно располагаться на платформе.

"Одна из распространенных ошибок — ставить скамью слишком близко. Это ограничивает амплитуду движения и может создать ненужную нагрузку на колени"- предупреждает Джеймс Бикерстафф.

Если вы новичок, важно сосредоточиться на поиске равновесия. Вначале можно опираться на стену или другую устойчивую поверхность, чтобы развить координацию и силу.

Преимущества болгарских сплит-приседаний

Добавление этого упражнения в вашу тренировочную программу принесет множество преимуществ для нижней части тела, но его воздействие выходит за рамки просто укрепления ног.

  1. Укрепление мышц нижней части тела
    Болгарские сплит-приседания эффективно развивают квадрицепсы, ягодичные и подколенные сухожилия, увеличивая их силу и объем. Это упражнение активирует мышцы за счет глубокого диапазона движения, что особенно полезно для их дальнейшего развития.
  2. Улучшение равновесия и координации
    Так как это упражнение выполняется на одной ноге, оно требует высокого уровня координации и стабилизации. Мышцы кора работают усиленно, поддерживая тело в равновесии, что помогает улучшить общую стабильность.
  3. Повышение гибкости и мобильности
    При выполнении болгарских сплит-приседаний растягиваются сгибатели бедра, что способствует улучшению диапазона движений. Также укрепляются ягодицы и квадрицепсы, что способствует лучшей гибкости в этих областях.
  4. Исправление мышечного дисбаланса
    Это упражнение помогает устранять дисбаланс в мышцах, который часто возникает при выполнении двусторонних упражнений, таких как стандартные приседания. Благодаря изоляции каждой ноги, болгарские сплит-приседания помогают устранить неравномерное развитие ног.
  5. Повышение производительности в других упражнениях
    Болгарские сплит-приседания развивают силу и выносливость ног, что способствует улучшению показателей в других упражнениях для нижней части тела, таких как приседания, выпады и становая тяга.
  6. Разнообразие болгарских сплит-приседаний

Для того чтобы разнообразить тренировки и повысить результативность, можно использовать несколько вариантов болгарских сплит-приседаний.

  1. С медболом.
    Удерживайте медбол на уровне груди или над головой. Поставьте заднюю ногу на скамью и выполните упражнение по стандартной методике. Это добавит нагрузку на верхнюю часть тела.
  2. Со штангой.
    Положите штангу на верхнюю часть спины, а заднюю ногу поставьте на скамью. Следуйте стандартной технике, выполняя упражнение с дополнительным весом.

Ошибки при выполнении болгарских сплит-приседаний

Несмотря на свою эффективность, болгарские сплит-приседания могут привести к травмам при неправильном выполнении. Вот распространенные ошибки, которых следует избегать:

  1. Слишком близкое расположение скамьи — ограничивает амплитуду движения и может привести к нагрузке на колени. Лучше держать скамью на расстоянии около 60 см.
  2. Наклон вперед — чрезмерный наклон корпуса может привести к перенапряжению позвоночника и низкой спине. Корпус должен оставаться прямым на протяжении всего упражнения.
  3. Отсутствие баланса — если вы не уверены в своем равновесии, используйте стену или стул для дополнительной поддержки.

Плюсы и минусы болгарских сплит-приседаний

Плюсы Минусы
Работает на все основные мышцы ног Требует баланса и координации
Устраняет мышечный дисбаланс Может быть сложно для новичков
Помогает улучшить гибкость Некоторые могут испытывать дискомфорт из-за нестабильности

FAQ

Как выбрать подходящий вариант болгарских сплит-приседаний для меня?

Если вы новичок, начните с пустого тела и увеличивайте нагрузку постепенно. Для более опытных атлетов добавление штанги или медбола увеличит эффективность упражнения.

Сколько подходов нужно делать для достижения хороших результатов?

3-4 подхода по 8-12 повторений на каждую ногу — это оптимальный вариант для развития силы и выносливости.

Можно ли делать болгарские сплит-приседания каждый день?

Рекомендуется выполнять это упражнение 2-3 раза в неделю, чтобы избежать перенапряжения и дать мышцам время для восстановления.

Мифы и правда

  • Миф: болгарские сплит-приседания слишком сложны для новичков.
    Правда: с правильной техникой и умеренной нагрузкой это упражнение доступно для всех уровней.
  • Миф: это упражнение слишком перегружает колени.
    Правда: при правильной технике нагрузка на колени минимальна, а укрепление мышц ног помогает их защищать.
  • Миф: болгарские сплит-приседания не подходят для развития силы.
    Правда: они являются отличным упражнением для наращивания силы и выносливости в ногах.

Три интересных факта

  • Болгарские сплит-приседания помогают улучшить координацию и баланс, что особенно важно для атлетов.
  • Они могут предотвратить травмы, развивая стабильность в коленях и лодыжках.
  • Это упражнение идеально подходит для тех, кто хочет тренировать ноги без использования тяжёлых весов.

Исторический контекст

  1. В 1950-х годах упражнения на одной ноге были популярны в спортивных программах.
  2. С начала 2000-х болгарские сплит-приседания стали основным упражнением для улучшения баланса и координации.
  3. Сегодня они активно используются в тренировках для повышения спортивных результатов.

Болгарские сплит-приседания — эффективное упражнение для укрепления ног, улучшения равновесия и исправления дисбаланса. Они развивают квадрицепсы, ягодицы, подколенные сухожилия и мышцы кора, повышают мобильность и силу, а также полезны для улучшения производительности в других упражнениях.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Мать поневоле и ребёнок по обязанности: Мой сын — драма, в которой любовь заменили формальностью
Кино. Новости и обзоры
Мать поневоле и ребёнок по обязанности: Мой сын — драма, в которой любовь заменили формальностью
Повышенная жажда и чихание у кошки указывают на приближение дождя: зоологи
Домашние животные
Повышенная жажда и чихание у кошки указывают на приближение дождя: зоологи
Семга и форель дороже горбуши из-за аквакультуры
Домашние животные
Семга и форель дороже горбуши из-за аквакультуры
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
Рыбный парадокс века: почему горбуша теряет статус, а семга из садков продаётся как люкс
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Приседания без травм: как правильно выполнять технику для максимальной безопасности и результата
Там, где звезда не убивает, а согревает: найден мир, способный удержать атмосферу и воду
Дом, в который влюбляешься с порога: простое решение меняет всё восприятие пространства
Дом, в который влюбляешься с порога: простое решение меняет всё восприятие пространства
Последние материалы
Неправильный уход снижает размер цветоносов гиацинта
Авиакомпании редко признают продажу лишних билетов — авиаэксперт Роман Гусаров
Салат "Красная Грива" готовят из крабовых палочек, помидоров и перца
Сплит-приседания увеличивают мобильность и гибкость — тренер Джеймс Бикерстафф
Общение помогает справляться с сезонной депрессией — психологи
Секретные совещания: Microsoft запретили пользователям делать скриншоты
Настя Ивлеева чуть не заплакала при просмотре старых видео
Жёсткая вода создаёт известковый налёт и быстрее забивает форсунки — эксперт
Похудение без подсчёта калорий: рекомендации диетолога
Повышенные налоги увеличат стоимость автомобилей в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.