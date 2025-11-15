Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посадочная яма для туи должна быть вдвое шире корневого кома
Архитектурный стиль усадьбы Грачёвка включает элементы сказочного дворца
Быстрая обжарка сохраняет сочность говяжьей печени
Bonham’s проведет в Париже торги фильмовыми автомобилями сообщил аукционный дом
Витамин C и ниацинамид эффективны для борьбы с воспалениями кожи
Объект открыт благодаря сочетанию новых и старых наблюдений — данные исследователей
Шаман хватался за гитару своего музыканта на концерте
Гирлянду можно закрепить на душевой штанге без инструментов — дизайнеры
Дрожжи усиливают рост и плодоношение груши при поливе — агрономы

Пресс берёт удар на себя: возрастные нормы скручиваний выявляют, где организм сдаёт первым

Три подхода усилили эффект скручиваний — тренер Джозеф Дэвид
8:26
Спорт

Прокачка мышц корпуса кажется простой задачей, но именно состояние пресса определяет, насколько уверенно и стабильно мы двигаемся ежедневно. Персональный тренер Джозеф Дэвид предлагает представить жизненный сценарий: вы падаете на футбольном поле, а на вас уже несётся команда соперников. Получится ли быстро подняться? Ответ на этот вопрос показывает, насколько крепок ваш корпус и стоит ли добавить в программу тренировок упражнения, укрепляющие центр тела.

Интервальные тренировки
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Интервальные тренировки

По словам тренера, работа над мышцами пресса помогает держать корпус устойчивым и улучшает контроль движений. А вот перегружать себя скручиваниями не стоит: каждая возрастная группа имеет свои ориентиры, и неспособность их выполнить иногда указывает на потенциальные проблемы со здоровьем. Скручивания — базовое упражнение, которое увеличивает силу прямых и косых мышц живота, улучшает осанку и помогает сохранять равновесие, что особенно важно с годами.

Как изменяется способность к скручиваниям с возрастом

С возрастом мышечная масса сокращается, а сила снижается, поэтому количество повторений, которое человек может выполнить, постепенно меняется. Регулярная нагрузка помогает компенсировать этот процесс, сохраняя стабильность корпуса и предотвращая дискомфорт в спине.

Сравнение возрастных норм

Возраст Рекомендуемое количество Комментарий
20 лет 40-50 Максимальный запас сил и естественная выносливость
30 лет 30-40 Уменьшение мышечной активности из-за образа жизни
40 лет 20-30 Замедление метаболизма, необходимость поддерживающих тренировок
50 лет 15-25 Важна регулярность и сочетание с низкоударными нагрузками
60+ лет 10-20 Поддержание подвижности и функциональности организма

С возрастом снижение силы пресса — естественный процесс, но он замедляется при помощи грамотных тренировок. Поддержание мышц кора помогает избежать типичных возрастных ограничений вроде нестабильности корпуса, усталости после ходьбы и болей в спине.

Сколько подходов выполнять

По словам тренера, одноразовое выполнение нескольких скручиваний почти не влияет на состояние пресса. Чтобы ощутить изменения, нужно выполнять упражнение в три подхода хотя бы несколько раз в неделю. Этого достаточно, чтобы мышцы адаптировались и укрепились.

"Работа над корпусом позволяет вам подниматься, выпрямляться и ходить уверенно и целеустремленно", — подчеркивает тренер.

При этом он напоминает: речь не о рекордах. Сам Дэвид ставит себе цель делать до 500 повторений в сутки, но большинству людей такие объёмы не нужны. Гораздо важнее регулярность и грамотное сочетание упражнений, например, планки, подъёмов ног и медленных вращательных движений.

Советы шаг за шагом: как правильно выполнять скручивания

  1. Лягте на спину, согните колени, поставьте стопы устойчиво на пол.
  2. Подбородок держите слегка прижатым, чтобы не тянуть шею.
  3. Поднимайте плечи за счёт мышц пресса, а не рывком головы.
  4. Выполняйте движение плавно, без инерции.
  5. Делайте небольшой выдох на подъёме и вдох на опускании.
  6. Поддерживайте амплитуду небольшой — скручивания не должны быть глубокими.
  7. Завершите подход лёгкой растяжкой поясницы.

Регулярные тренировки укрепляют прямые и косые мышцы живота, улучшают устойчивость корпуса и повышают эффективность всех других упражнений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: делать слишком много скручиваний за один раз.
    Последствие: перенапряжение мышц шеи и спины.
    Альтернатива: распределить нагрузку на подходы, добавить планку.
  • Ошибка: выполнять упражнения без контроля техники.
    Последствие: боли в пояснице, низкая эффективность.
    Альтернатива: следить за положением корпуса и работать медленно.
  • Ошибка: игнорировать укрепление других мышц корпуса.
    Последствие: слабый пресс при перегрузке поясницы.
    Альтернатива: включить подъёмы ног, боковые планки, вращательные движения.
  • Ошибка: выполнять упражнения без разминки.
    Последствие: риск потянуть мышцы или вызвать спазм.
    Альтернатива: лёгкая суставная подготовка 2-3 минуты.

А что если упражнения даются слишком тяжело?

Если даже минимальное количество скручиваний вызывает трудности, это может говорить о слабой мышечной базе или о скрытом дискомфорте в спине. В таком случае стоит начать с простых альтернатив:

  • наклоны таза лежа,
  • планка на коленях,
  • подъёмы ног поочерёдно,
  • мягкие упражнения на стабилизацию.

Они помогают развить глубокие мышцы корпуса, необходимые для безопасных скручиваний.

Плюсы и минусы скручиваний

Плюсы Минусы
Укрепляют мышцы живота Неправильная техника вызывает нагрузку на шею
Улучшают осанку и стабильность Не подходят людям с острой болью в пояснице
Доступны в любых условиях Требуют регулярности для результата
Улучшают баланс и координацию Могут перегружать корпус при чрезмерных объёмах
Хорошо сочетаются с другими упражнениями Не тренируют мышцы спины самостоятельно

FAQ

Как выбрать оптимальное количество повторений?

Ориентируйтесь на свою возрастную группу и самочувствие, постепенно увеличивая объём.

Как понять, что техника скручиваний правильная?

Спина не болит, шея остаётся расслабленной, а чувствуется работа пресса.

Можно ли заменить скручивания другими упражнениями?

Да, отличной альтернативой станут планки, подъёмы ног, упражнения пилатеса.

Мифы и правда

  • Миф: скручивания вредят позвоночнику.
    Правда: вред приносит только неправильная техника и чрезмерная нагрузка.
  • Миф: достаточно делать скручивания каждый день.
    Правда: разнообразие упражнений даёт лучший эффект.
  • Миф: сильный пресс равен плоскому животу.
    Правда: внешний вид зависит от питания и общего процента жира.

Сон и психология

Укрепление мышц кора помогает улучшить осанку и снижает усталость, что влияет на качество сна. Уверенность в движениях, отсутствие боли в спине и способность держать корпус стабильно уменьшают дневной стресс. Умеренные тренировки положительно воздействуют на эмоциональный фон и помогают легче переносить нагрузки.

Три интересных факта

  • Мышцы пресса работают в большинстве бытовых движений, от подъёма сумок до поворотов корпуса.
  • Скручивания активируют мышцы стабилизации, которые поддерживают позвоночник.
  • Сильный корпус снижает риск травм коленей и поясницы в повседневной жизни.

Исторический контекст

  1. В середине XX века скручивания стали основой армейских тестов выносливости во многих странах.
  2. В 1980-х фитнес-индустрия популяризировала их как базовое упражнение для укрепления пресса.
  3. Современные тренеры рассматривают скручивания как часть комплексной системы укрепления мышц кора.

Скручивания — простое и доступное упражнение, которое помогает укрепить мышцы кора, поддерживать стабильность корпуса и снижать риск возрастных ограничений. Рекомендуемое количество повторений зависит от возраста, но в любом десятилетии главное — регулярность, грамотная техника и сочетание с другими нагрузками. Если упражнения даются слишком тяжело, это может быть сигналом о слабости мышц или скрытых проблемах, и стоит начать с более лёгких вариантов. Сильный корпус улучшает осанку, помогает двигаться уверенно и остаётся основой для здоровой и активной жизни в любом возрасте.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Картофель "Ривьера" созревает через 45 дней после всходов
Садоводство, цветоводство
Картофель "Ривьера" созревает через 45 дней после всходов
Двигатели Kia Sportage сохраняют ресурс после пробега
Авто
Двигатели Kia Sportage сохраняют ресурс после пробега
Ford Kent был основой для спортивных моторов Lotus и Cosworth — Autonews
Авто
Ford Kent был основой для спортивных моторов Lotus и Cosworth — Autonews
Популярное
Холодильник создаст гармонию холода и свежести: микроклимат поддержит один крошечный предмет

Маленький секрет поможет вашему холодильнику работать эффективнее и экономить электроэнергию.

Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Океан заговорил голосом разума: учёные раскрыли язык существ, чья речь пугающе похожа на нашу
Тёплая гавань для четвероногого друга: как утеплить будку, чтобы пёс легко пережил зиму
Владельцы умиляются, а кошка страдает: главная ошибка в холодный сезон
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Свободная полоса за забором может стать вашей: вот как законно добавить участок к своим владениям
Камень из космоса меняет траекторию как сумасшедший: 2024 YR4 играет с Землёй в опасный чёрный ящик
Под пеплом древних бурь: на Марсе найдены пещеры, которые могут стать домом для людей и жизни
Под пеплом древних бурь: на Марсе найдены пещеры, которые могут стать домом для людей и жизни
Последние материалы
Три подхода усилили эффект скручиваний — тренер Джозеф Дэвид
Bonham’s проведет в Париже торги фильмовыми автомобилями сообщил аукционный дом
Витамин C и ниацинамид эффективны для борьбы с воспалениями кожи
Объект открыт благодаря сочетанию новых и старых наблюдений — данные исследователей
Шаман хватался за гитару своего музыканта на концерте
Гирлянду можно закрепить на душевой штанге без инструментов — дизайнеры
Дрожжи усиливают рост и плодоношение груши при поливе — агрономы
Налог на банковские карты принесёт в бюджет 30 млрд — Комитет ГД по бюджету
Кариес у младенцев выявлен уже в шесть месяцев — стоматолог
Преобразование курортной среды Светлогорска оценили урбанисты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.