Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Магазины одежды и обуви стали лидерами закрытий в ТЦ — CORE.XP
Импорт китайских автомобилей в Россию сократился почти вдвое
Фатальные ошибки чаще случаются на спуске — президент федерации Анна Буракова
Регулярные упражнения для глаз повышают чёткость зрения — офтальмологи
Подзимний посев капусты ускорил всходы по данным агрономов
Намазка из яиц и орехов для новогоднего меню готовится без майонеза
Почему собака воет и нервничает в отсутствие хозяина — мнение ветеринаров
Лимонный пар размягчает налёт в микроволновке по данным бытовых экспертов
Виктория Боня призвала нежеланных женщин не винить себя

Мини-тренировка, которая оживляет тело быстрее утреннего душа: всего 10 минут — и вы уже в тонусе

Мини-тренировка, которая помогает восстановить мышечный тонус — физиотерапевты
Спорт

Когда в теле чувствуется вялость, а мысль о полноценной тренировке вызывает лишь желание завернуться в плед, можно начать с малого. Короткая и мягкая разминка помогает вернуть телу подвижность, а голове — переключиться.

упражнение на диване
Фото: freepik
упражнение на диване

Такой формат особенно подходит тем, кто только возвращается к регулярной активности или, наоборот, устал от насыщенных тренировок и ищет щадящий вариант. Всего 10 минут — и мышцы становятся теплее, дыхание ровнее, а в теле появляется приятная лёгкость.

Что важно знать перед началом

Небольшие комплексы кажутся несерьёзными, но они запускают кровообращение, улучшают подвижность суставов и мягко усиливают тонус. Для людей, проводящих много времени за ноутбуком, это может быть почти спасением: несколько движений снимают напряжение в спине и плечах. А если вы тренируетесь дома, то такая серия упражнений легко помещается в любой график — не нужны ни инвентарь, ни тренажёры, ни спортивная форма.

При желании мини-разминку можно сочетать с дневной рутиной: например, делать её перед утренним душем или пока греется чайник. Если же в доме есть фитнес-инвентарь — коврик, лёгкие гантели или массажный ролик — их можно подключить для усиления ощущений, но обязательными они не являются.

Сравнение форматов лёгкой нагрузки

Формат Что включает Для кого подходит Интенсивность
Мягкая разминка Простые суставные движения Новички, люди после перерыва Очень низкая
Лёгкая домашняя тренировка Присед, наклоны, шаги Для поддержания формы Низкая-средняя
Растяжка Удлинение мышц, статические позы Для расслабления Низкая
Короткая кардиосессия Быстрая ходьба, марш на месте Тем, кто хочет разогреться сильнее Средняя

Такая таблица помогает понять, что "ленивая" тренировка — это не про отсутствие пользы, а про мягкий вход в активность.

Как выполнять тренировку: пошаговое руководство

1. Ходьба на месте с подъёмом рук

Для выполнения движения нужна ровная поверхность и немного пространства.

  • Поднимайте колени выше обычного шага.
  • Первые два шага сопровождаются подъёмом рук вверх через стороны.
  • Следующие два — плавным опусканием рук.

Десяти повторов достаточно, чтобы активировать мышцы ног и плечевого пояса.

2. Наклоны с вытягиванием рук

Это упражнение хорошо раскрывает спину.

  • Руки согнуты, ладони лежат на противоположных локтях.
  • Спина прямая, таз слегка уходит назад.
  • Туловище опускается до положения, параллельного полу.
  • Руки вытягиваются вперёд, затем снова складываются над головой.

Пять повторов дают мягкую растяжку мышцам спины и задней поверхности бедра.

3. Приседание с боковым наклоном

Комбинированное движение, которое включает ноги и мышцы корпуса.

  • Ноги ставятся на ширину плеч.
  • Присед выполняется в комфортной глубине.
  • После подъёма делается наклон в сторону с вытянутой рукой.

По пять наклонов в каждую сторону — оптимальный баланс нагрузки.

4. Разведение и подъём рук

Упражнение особенно полезно для тех, кто много работает за компьютером.

  • Исходное положение — руки вытянуты вперёд, предплечья соединены.
  • Без разгибания рук они разводятся в стороны, затем поднимаются вверх.
  • Плечи остаются опущенными.

Можно выполнить 5-10 повторов, ориентируясь на ощущения.

5. Наклоны с касанием стопы

Движение активирует боковые мышцы корпуса и улучшает гибкость.

  • Ноги широко расставлены, руки подняты в стороны.
  • Вес переносится на согнутую ногу.
  • Противоположная рука касается стопы.
  • Вторая рука тянется вверх, корпус слегка разворачивается.

Пять наклонов на каждую сторону хорошо включают боковые мышцы и ноги.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: слишком глубокий присед без разминки.
    Последствие: дискомфорт в коленях.
    Альтернатива: использовать ортопедические наколенники или уменьшить амплитуду.
  2. Ошибка: скругление спины при наклонах.
    Последствие: напряжение в пояснице.
    Альтернатива: выполнять наклон у стены или на фитнес-коврике.
  3. Ошибка: поднятые плечи при упражнениях на руки.
    Последствие: боль в шее.
    Альтернатива: контролировать положение плеч или применить эластичную ленту-эспандер для поддержки.

FAQ

Как выбрать уровень нагрузки?
Опирайтесь на самочувствие. Если дыхание ровное и движения не вызывают боли, можно постепенно увеличивать повторения.

Можно ли делать такую тренировку каждый день?
Да, мягкая разминка не перегружает мышцы и подходит для ежедневной практики.

Что лучше — разминка или растяжка?
Если хочется активизироваться, подходит разминка. Если ощущается зажатость — умеренная растяжка. Можно сочетать оба варианта.

Мифы и правда

  • Миф: лёгкая тренировка бесполезна.
    Правда: даже мягкая нагрузка улучшает кровообращение и снижает мышечное напряжение.
  • Миф: без оборудования тренировки неэффективны.
    Правда: собственный вес тела — достаточный инструмент для базовой активности.
  • Миф: разминка нужна только перед спортом.
    Правда: это способ разогнать кровь и уменьшить скованность после сидячего дня.

Достаточно пары простых движений, чтобы почувствовать лёгкость и желание двигаться дальше. Это удобный и мягкий способ поддерживать активность каждый день — особенно тогда, когда полноценная тренировка кажется слишком тяжёлой.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Газ
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера
Военные новости
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера
Популярное
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа

Защитите свою деревянную мебель от тараканов с помощью простых и экологичных методов. Вот как отпугнуть вредителей и сохранить ваш дом в чистоте.

Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Британия пытается остановить экспорт российских нефти и газа через Ла-Манш
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур
ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Пинается коробка-автомат? Время не тянет — как избежать рывков и не платить за дорогостоящий ремонт
WhatsApp* предупредил россиян: готовьтесь к худшему — раскрыт важный секрет
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Последние материалы
Почему собака воет и нервничает в отсутствие хозяина — мнение ветеринаров
Лимонный пар размягчает налёт в микроволновке по данным бытовых экспертов
Виктория Боня призвала нежеланных женщин не винить себя
Картофель "Ривьера" созревает через 45 дней после всходов
В Германии и на Острове Мэн можно ездить без ограничений скорости
Мини-тренировка, которая помогает восстановить мышечный тонус — физиотерапевты
Расширение маршрутов вне Европы отметила руководитель Go Travel Наталья Ансталь
Диетологи назвали овсянку оптимальным завтраком для энергии
Специалисты рассказали, как утеплить спальню в холодный сезон
Фрины признаны древнейшими паукообразными на Земле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.