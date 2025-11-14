Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главные оттенки года Лошади — красный, оранжевый и зелёный
Спиртовой уксус удаляет запахи в стиральной машине по данным бытовых экспертов
Найдено золото на глубине 2200 метров под морем — SS Central America
Рост вспышек грибковых болезней подтвердили агрономы
Ковровые средства удалили пятна на ткани сообщили автолюбители
Ветеринары объяснили, почему кот постоянно просит еду, даже если он сыт
Дочь Даны Борисовой рассказала, что мать принуждала её худеть
Минеральная паста повышает блеск ногтей при японском маникюре
Дерматолог Акерман: постельное бельё нужно менять раз в неделю

Фраза, опубликованная Кэхиллом, взорвала теннисный мир: намёк на Джоковича оказался слишком громким

Кэхилл разместил цитату на фоне дела Синнера — итальянские СМИ
2:37
Спорт

Иногда одно высказывание в социальных сетях оказывается куда громче развернутых комментариев.

Янник Синнер
Фото: commons.wikimedia.org by Like tears in rain, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Янник Синнер

В материале, размещённом Eurosport, отмечено, что тренер Янника Синнера Даррен Кэхилл поделился у себя в сети цитатой, которую многие восприняли как ответ на обсуждение допинг-дела его подопечного.

Цитата, вызвавшая отклик

Кэхилл опубликовал выдержку, давно приписываемую американскому политику Биллу Булларду. Эта фраза получила широкое распространение и, как подчёркивается в материале Eurosport, стала предметом активного обсуждения. Для части аудитории именно такой способ высказывания оказался более выразительным, чем прямой комментарий тренера, что придало ситуации дополнительную остроту.

"Мнение на самом деле является низшей формой человеческого знания. Оно не требует ни ответственности, ни понимания. Высшая форма знания — это сопереживание, поскольку оно требует от нас отстранения от своего эго и жизни в мире других", — эту цитату опубликовал тренер, и она принадлежит Биллу Булларду.

Реакции болельщиков и СМИ

После публикации пользователи активно обсуждали возможный подтекст. Фанаты и некоторые медиа сочли, что таким образом Кэхилл косвенно ответил на слова Новака Джоковича о ситуации вокруг Синнера. Эта трактовка быстро распространилась, хотя сам тренер не дал дополнительных разъяснений.

Комментаторы обратили внимание на момент публикации: она появилась вскоре после интервью серба, что усилило предположения о связанной реакции.

Южноевропейские СМИ также включились в обсуждение. Итальянская редакция Eurosport обратила внимание на совпадение по времени и возможную адресность сообщения.

"Кэхилл так отвечает Джоковичу? Тренер Синнера опубликовал эту фразу всего через несколько часов после интервью, в котором Джокович поговорил о деле Синнера", — отмечается в материале Eurosport.

Контекст вокруг дела Синнера

Споры вокруг допинговой темы усилили чувствительность аудитории к любым косвенным сигналам со стороны участников процесса. Для окружения спортсмена каждое высказывание становится элементом публичной дискуссии, где формальные комментарии перемежаются символическими жестами. Именно поэтому публикация Кэхилла сразу вызвала широкий резонанс и попала в поле внимания спортивных аналитиков.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Наука и техника
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Шоу-бизнес
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Газ
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Популярное
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур

Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.

Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Пинается коробка-автомат? Время не тянет — как избежать рывков и не платить за дорогостоящий ремонт
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
WhatsApp* предупредил россиян: готовьтесь к худшему — раскрыт важный секрет
WhatsApp* предупредил россиян: готовьтесь к худшему — раскрыт важный секрет
Последние материалы
Дочь Даны Борисовой рассказала, что мать принуждала её худеть
Минеральная паста повышает блеск ногтей при японском маникюре
Дерматолог Акерман: постельное бельё нужно менять раз в неделю
Увеличение доли российских туристов в Армении отметил Комитет по туризму
Поставки Audi выросли почти вдвое по сравнению с 2024 годом — Автостат
Нарвалы в Гренландии фиксируют контакт с гидрофонами — данные Университета Хоккайдо
Казахстан скупает российские вафли и сгущёнку — ФЦ "Агроэкспорт"
Плетистая роза Вартбург подходит для арок и живых изгородей
Шеф-повара предложили новый способ приготовления капусты на сковороде
Учёные обнаружили кипящую реку в Амазонке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.