Японская ходьба превращает обычную прогулку в печку для жира: ритм, который делает тело легче

3:19
Спорт

Метод интервальной ходьбы из Японии постепенно становится популярным среди тех, кто хочет повысить эффективность обычных прогулок. Врач-эндокринолог Юлия Атаманова объясняет, почему такая техника помогает сжигать больше калорий и поддерживать организм в тонусе.

Ходьба
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ходьба

Принцип интервальной нагрузки

Атаманова отмечает, что метод создан японскими исследователями и основан на чередовании быстрых и спокойных отрезков движения. Такая схема заставляет организм постоянно адаптироваться к изменению темпа и активнее расходовать энергию.

Она подчеркивает, что именно контраст ритмов позволяет добиться того, что метаболическая активность остается повышенной и после завершения тренировки.

По ее словам, эффект связан с попыткой организма восстановить нормальный уровень кислорода. Это помогает удерживать повышенное энергопотребление некоторое время после нагрузки. Подход подходит тем, кто не готов к интенсивным видам спорта, но стремится увеличить эффективность ежедневной активности без риска перегрузки.

Эта методика ходьбы была придумана японскими учеными. В ней чередуются циклы ходьбы в быстром и медленном темпе. При такой, интервальной, ходьбе тратится больше калорий, чем когда человек идёт с одной и той же скоростью, уточняет Газета.Ru.

"Такая нагрузка создает "эффект дожигания”, при котором калории продолжают уходить даже после окончания тренировки, потому что организм стремится восстановить нормальный уровень кислорода для восстановления", — объяснила врач Юлия Атаманова.

Как правильно выполнять интервалы

Схема тренировки предполагает равномерные циклы: три минуты активного темпа и столько же — восстановительного. Атаманова указывает, что во время быстрой фазы говорить должно быть заметно труднее, а в медленной — дыхание приходит в норму. Такой ориентир помогает регулировать интенсивность без спортивных приборов, ориентируясь только на собственные ощущения.

Специалист советует повторять цикл минимум пять раз, исходя из уровня подготовки и времени, которое человек готов посвятить прогулке. Она подчеркивает, что важно завершать занятие медленным шагом и короткой растяжкой. Это снижает нагрузку на мышцы и позволяет телу перейти в спокойное состояние без резких перепадов.

Частота тренировок и прогресс

Интервальные прогулки подходят для регулярных занятий несколько раз в неделю. Оптимальной частотой Атаманова считает три-четыре тренировки, которые можно корректировать по длительности и интенсивности. Такой подход делает метод удобным как для начинающих, так и для тех, кто постепенно увеличивает нагрузку.

Доктор добавляет, что при улучшении физической формы можно удлинять интервалы или увеличивать скорость в быстрых сегментах. Развитие происходит естественно и безопасно, так как тело адаптируется к растущей нагрузке без резких скачков. Такой формат тренировок помогает встроить активность в повседневный ритм и при этом получать ощутимый результат.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
