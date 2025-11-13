Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Антисемейной" назвал ипотеку под 12 процентов Сергей Миронов
Массивная мебель и работающая электроника создают помехи Wi-Fi
Ходьба улучшила устойчивость мозга к старению — неврологи
Гладилин призвал не вспоминать ошибку Сафонова в матче с Перу
Ветеринары: кошки инстинктивно избегают мисок, стоящих рядом с едой
Жители Кузбасса ощутили подземные толчки — Единая геофизическая служба РАН
Винные туры в Армении набирают популярность
Приспособления Быстрокреп ускоряют подвязку растений — ogorod.ru
Бекон усиливает аромат тушёной картошки при умеренной обжарке

Корпус вытягивается в линию, как натянутый канат: асана, после которой шаги становятся увереннее

Асана Воина III улучшает устойчивость стопы, по мнению преподавателей йоги
5:42
Спорт

Поза Воина III, или Вирабхадрасана III, выглядит эффектно и динамично, хотя на деле она требует предельной концентрации. Это асана, в которой тело вытягивается в одну прямую линию, а опорная нога удерживает весь вес. Позу часто включают в флоу-практики для развития устойчивости, силы корпуса, стабильности голеностопа и координации. Несмотря на внешнюю простоту, асана довольно техническая: малейший перекос корпуса или неправильное распределение веса делает баланс неустойчивым и снижает пользу упражнения.

Девушка выполняет асану Вирабхадрасана III
Фото: Designed by Freepik by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка выполняет асану Вирабхадрасана III

Но при правильном выполнении Вирабхадрасана III помогает не только укрепить мышцы ног и корпуса, но и развить внимание, научиться "подключать" дыхание к движению и выстраивать тело в устойчивой линии.

Основные акценты и смысл работы в позе

Асана строится на балансе: вся нагрузка падает на одну ногу, а корпус и поднятая нога образуют прямую линию параллельно полу. Важно удерживать стопу устойчивой, не уходить на носки и не "проседать" в коленном суставе. Руки могут быть вытянуты вперёд или направлены вдоль корпуса — это влияет на степень нагрузки и удобство удержания.

Поза развивает силу спины, живота, бёдер и ягодиц, улучшает работу вестибулярного аппарата, делает шаги более уверенными и укрепляет осанку.

Сравнение вариантов выполнения Вирабхадрасаны III

Вариант Уровень Особенности Кому подходит
Классический (руки вперёд) средний максимальная вытянутость, сложный баланс практикующим с опытом
Руки вдоль корпуса базовый легче удерживать спину ровной новичкам и при слабой подвижности плеч
С опорой на стул начинающий снижает нагрузку на корпус при тренировке техники
У стены базовый опора пяткой на стену для выстраивания прямой линии
С блоками под ладони адаптивный уменьшает наклон корпуса при проблемах с равновесием

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте стопу. Плотно прижмите её к полу всей поверхностью: внешняя дуга, пятка и основание большого пальца работают одинаково.

  2. Подтяните корпус. Живот мягко втянут, чтобы не допускать прогиба в пояснице.

  3. Вытяните спину. Представьте прямую линию от макушки до пятки поднятой ноги.

  4. Поднимайте ногу постепенно. Не бросайте её вверх сразу — ищите баланс шаг за шагом.

  5. Выберите положение рук. Если тяжело — оставьте их у бёдер. Если уверенно — вытяните вперёд.

  6. Смотрите в пол перед собой. Это сохраняет шею расслабленной и помогает держать равновесие.

  7. Дышите ровно. Спокойные вдохи и выдохи через нос помогают удерживать баланс дольше.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Согнутая опорная нога → колено перегружается → слегка активируйте квадрицепс, выровняйте ногу.
  • Плечи подняты → зажим в шее → опустите плечи и направьте лопатки вниз.
  • Корпус "провисает" → дискомфорт в пояснице → подтяните живот, уменьшите угол наклона.
  • Стопа заваливается внутрь → потеря равновесия → распределите вес по внешнему краю.
  • Слишком высокий подъём ноги → перекос таза → выровняйте таз, поднимайте ногу не выше линии корпуса.

А что если удерживать баланс не получается

Если удерживать баланс не получается — начните возле стены: поставьте поднятую ногу пяткой на стену и почувствуйте линию тела. Если тяжело выносить руки вперёд, тянитесь ладонями назад — это уменьшает нагрузку на плечи. Если опорная нога быстро устаёт, выполняйте позу в динамике: несколько раз входите и выходите из неё, как в плавном флоу.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Развивает силу ног и корпуса требует устойчивого баланса
Улучшает осанку ошибочная техника вызывает напряжение
Укрепляет стопы и голеностоп сложна для новичков без опоры
Развивает концентрацию не подходит при острых болях в пояснице

FAQ

Как долго удерживать позу

От 15 до 40 секунд на каждую сторону. Со временем можно увеличивать до минуты.

Если трудно держать баланс, с чего начать

Используйте стул или блоки: положите ладони на опору и выстраивайте тело постепенно.

Какие мышцы работают в позе

Бёдра, ягодицы, мышцы спины, глубокие мышцы корпуса, стопы и голеностоп.

Мифы и правда

Миф: "Поза Воина III — только для продвинутых".
Правда: при использовании опор и адаптаций её может освоить почти каждый.

Миф: "Чем выше нога, тем лучше".
Правда: важна ровная линия корпуса, а не высота подъёма.

Миф: "Баланс держат только мышцы ног".
Правда: ключевую роль играют мышцы корпуса и дыхание.

Сон и психология

Асана помогает развивать внутреннюю устойчивость: работа с балансом тренирует концентрацию и умение удерживать спокойствие даже при напряжении. После выполнения позы многие отмечают чувство собранности и ясности. Благодаря активации глубоких мышц тело чувствует тонус, а ум — устойчивость, что делает позу полезной как утреннюю практику.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Шоу-бизнес
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Красота и стиль
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Популярное
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа

Защитите свою деревянную мебель от тараканов с помощью простых и экологичных методов. Вот как отпугнуть вредителей и сохранить ваш дом в чистоте.

Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Британия пытается остановить экспорт российских нефти и газа через Ла-Манш
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
WhatsApp* предупредил россиян: готовьтесь к худшему — раскрыт важный секрет
Пинается коробка-автомат? Время не тянет — как избежать рывков и не платить за дорогостоящий ремонт
Нужно думать головой: какие последствия могут ждать Дмитрия Диброва после видео с закрытой вечеринки
Нужно думать головой: какие последствия могут ждать Дмитрия Диброва после видео с закрытой вечеринки
Последние материалы
"Антисемейной" назвал ипотеку под 12 процентов Сергей Миронов
Массивная мебель и работающая электроника создают помехи Wi-Fi
Ходьба улучшила устойчивость мозга к старению — неврологи
Гладилин призвал не вспоминать ошибку Сафонова в матче с Перу
Ветеринары: кошки инстинктивно избегают мисок, стоящих рядом с едой
Жители Кузбасса ощутили подземные толчки — Единая геофизическая служба РАН
Винные туры в Армении набирают популярность
Приспособления Быстрокреп ускоряют подвязку растений — ogorod.ru
Бекон усиливает аромат тушёной картошки при умеренной обжарке
Биткоин и Ethereum подешевели на крипторынке — данные Coinmarketcap и Coinglass
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.