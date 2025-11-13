Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это станет заменой смартфону через несколько лет — Илон Маск
Металлический черенок увеличивает прочность инструмента — агроном Илья Федотов
Лёгкая аэробная нагрузка снижает частоту мигрени, по данным спортивных врачей
Шахназаров заступился за Лепса после слов Шнурова о нём
Защита территории усиливает шипение кошки на других животных по данным этологов
Ветеринары: кошка показывает живот только при ощущении полной безопасности
В Германии официально зарегистрировано более 3200 видов хлеба — Институт хлеба
Выращивание салата на подоконнике требует досветки — овощеводы
Прогнозируемое подорожание запчастей в 2026 году достигнет 15% — Fit Service

Футбол без ставки на будущее: российская команда застряла в череде матчей, где не за что бороться

Игроки сборной России потеряли мотивацию, считает тренер Балахнин
2:55
Спорт

Потеря соревновательного азарта в сборной России становится заметнее на фоне затяжной паузы в официальных турнирах. Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин высказал своё мнение о причинах снижения мотивации игроков.

Футбольный мяч на поле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Футбольный мяч на поле

Отсутствие турнирного давления

Балахнин убежден, что длительное отсутствие матчей, в которых есть очки, таблица и турнирные задачи, влияет на внутреннее состояние футболистов.

Он отмечает, что переход к серии спаррингов неизбежно снижает уровень эмоционального подъема и не требует той концентрации, которая сопровождает встречи на результат. По его словам, в таких условиях исчезает ощущение реального вызова, а привычный игровой ритм подменяется рутиной, сообщает Газета.Ru.

"Нет мотивации, потому что нет официальных игр. Когда сборная в последний раз играла на результат? Выходишь на поле — а где ты борешься? За какие-то очки или за спасение от вылета? Все это превращается в обыденность: вышел, товарищескую игру провел", — считает Балахнин.

Как проходил матч с Перу

12 ноября команда провела встречу с перуанцами на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге, завершив ее со счетом 1:1. Матвей Сафонов отыграл всю игру и вновь подтвердил стабильность, действуя уверенно на протяжении большей части матча. Россияне вышли вперед уже на 18-й минуте: после передачи Алексея Миранчука отличился Александр Головин. Перу восстановило равновесие на 82-й минуте благодаря точному удару Алекса Валеры, сумевшего реализовать единственный по-настоящему острый момент гостей.

Для сборной этот матч стал очередным эпизодом в серии встреч, не влияющих на турнирное положение. И хотя команда демонстрирует структурную игру, отсутствие соревновательной интриги осложняет оценку ее прогресса и реальной силы.

Продолжение подготовительного цикла

График сборной по-прежнему ограничен лишь товарищескими встречами. Следующий матч пройдет 15 ноября в Сочи, где команда Валерия Карпина сыграет с Чили. Игра станет очередным этапом подготовки в условиях, когда участие в международных турнирах остается недоступным. В таких обстоятельствах нагрузка на тренерский штаб возрастает: ему приходится поддерживать игровой тонус и формировать коллектив без привычной мотивации борьбы за выход в плей-офф или участие в чемпионате.

Вне турнирной среды товарищеские матчи превращаются в инструмент поддержания формы и проверки состава. Но отсутствие спортивных ориентиров продолжает создавать эмоциональный вакуум, который и вызывает дискуссии среди специалистов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Шоу-бизнес
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Британия пытается остановить экспорт российских нефти и газа через Ла-Манш
Нефть
Британия пытается остановить экспорт российских нефти и газа через Ла-Манш
Популярное
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа

Защитите свою деревянную мебель от тараканов с помощью простых и экологичных методов. Вот как отпугнуть вредителей и сохранить ваш дом в чистоте.

Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Британия пытается остановить экспорт российских нефти и газа через Ла-Манш
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур
ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Пинается коробка-автомат? Время не тянет — как избежать рывков и не платить за дорогостоящий ремонт
WhatsApp* предупредил россиян: готовьтесь к худшему — раскрыт важный секрет
Нужно думать головой: какие последствия могут ждать Дмитрия Диброва после видео с закрытой вечеринки
Нужно думать головой: какие последствия могут ждать Дмитрия Диброва после видео с закрытой вечеринки
Последние материалы
Прогнозируемое подорожание запчастей в 2026 году достигнет 15% — Fit Service
Эпоха тяжёлых чемоданов закончилась: путешественники выбирают мобильность и свободу
Добавление брокколи повышает сочность котлет из горбуши
Исследование: собаки способны ревновать хозяина к телефону или книге
Стоимость фьючерсов на драгоценные металлы снизилась — NYMEX и Comex
Голос матери помогает ребёнку различать "своих" и "чужих" — ученые
Игроки сборной России потеряли мотивацию, считает тренер Балахнин
Пелагея зарабатывает вдвое меньше Кадышевой и Булановой
Центры мониторинга подтвердили кратковременный рост нейтронного потока
Хоббидогинг в России: психологи оценили новый тренд на выгул воображаемых собак
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.