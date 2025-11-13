Футбол без ставки на будущее: российская команда застряла в череде матчей, где не за что бороться

Игроки сборной России потеряли мотивацию, считает тренер Балахнин

Потеря соревновательного азарта в сборной России становится заметнее на фоне затяжной паузы в официальных турнирах. Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин высказал своё мнение о причинах снижения мотивации игроков.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Футбольный мяч на поле

Отсутствие турнирного давления

Балахнин убежден, что длительное отсутствие матчей, в которых есть очки, таблица и турнирные задачи, влияет на внутреннее состояние футболистов.

Он отмечает, что переход к серии спаррингов неизбежно снижает уровень эмоционального подъема и не требует той концентрации, которая сопровождает встречи на результат. По его словам, в таких условиях исчезает ощущение реального вызова, а привычный игровой ритм подменяется рутиной, сообщает Газета.Ru.

"Нет мотивации, потому что нет официальных игр. Когда сборная в последний раз играла на результат? Выходишь на поле — а где ты борешься? За какие-то очки или за спасение от вылета? Все это превращается в обыденность: вышел, товарищескую игру провел", — считает Балахнин.

Как проходил матч с Перу

12 ноября команда провела встречу с перуанцами на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге, завершив ее со счетом 1:1. Матвей Сафонов отыграл всю игру и вновь подтвердил стабильность, действуя уверенно на протяжении большей части матча. Россияне вышли вперед уже на 18-й минуте: после передачи Алексея Миранчука отличился Александр Головин. Перу восстановило равновесие на 82-й минуте благодаря точному удару Алекса Валеры, сумевшего реализовать единственный по-настоящему острый момент гостей.

Для сборной этот матч стал очередным эпизодом в серии встреч, не влияющих на турнирное положение. И хотя команда демонстрирует структурную игру, отсутствие соревновательной интриги осложняет оценку ее прогресса и реальной силы.

Продолжение подготовительного цикла

График сборной по-прежнему ограничен лишь товарищескими встречами. Следующий матч пройдет 15 ноября в Сочи, где команда Валерия Карпина сыграет с Чили. Игра станет очередным этапом подготовки в условиях, когда участие в международных турнирах остается недоступным. В таких обстоятельствах нагрузка на тренерский штаб возрастает: ему приходится поддерживать игровой тонус и формировать коллектив без привычной мотивации борьбы за выход в плей-офф или участие в чемпионате.

Вне турнирной среды товарищеские матчи превращаются в инструмент поддержания формы и проверки состава. Но отсутствие спортивных ориентиров продолжает создавать эмоциональный вакуум, который и вызывает дискуссии среди специалистов.