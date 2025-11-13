Перу забрало гол на финише, но главный вывод другой: российский вратарь выдерживает огонь критики

Гладилин призвал не вспоминать ошибку Сафонова в матче с Перу

Ошибки голкиперов нередко становятся поводом для споров, особенно когда речь идет о матчах национальной команды. Бывший тренер "Спартака" Валерий Гладилин подчеркивает, что промах Матвея Сафонова в игре России против Перу не заслуживает чрезмерного внимания.

Матвей Сафонов

Оценка эпизода

Гладилин напомнил, что подобные моменты встречались и у легендарных вратарей прошлого, и сам эпизод, по его мнению, не влияет на общую картину.

Он подчеркнул, что Сафонов сохраняет статус вратаря международного уровня и продолжает подтверждать свою стабильность. Гладилин сравнил ситуацию с прежними случаями, когда известные голкиперы тоже ошибались, но сохраняли доверие тренеров и болельщиков, пишет Газета.Ru.

"Эта ошибка никак не скажется, даже не надо ее вспоминать. Наши выдающиеся вратари тоже допускали иногда ошибки — Яшин, Дасаев. Где-то поскользнулся, чуть-чуть упустил какой-то момент, ничего страшного. Он хороший вратарь международного класса, в прошлом сезоне он это всем показал, так что никаких проблем нет", — заявил бывший тренер Валерий Гладилин.

Ход матча

Товарищеская встреча прошла на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1. На 18-й минуте российская команда открыла счет: результативный удар Александра Головина стал возможным благодаря передаче Алексея Миранчука. Игра долго оставалась под контролем хозяев, но к концу второго тайма перуанцы восстановили равновесие. На 82-й минуте Алекс Валера сумел реализовать момент и вернуть команде шанс на ничейный итог.

Российская сборная продолжает серию товарищеских игр. Следующий матч назначен на 15 ноября в Сочи, где команда встретится со сборной Чили. Этот этап подготовки воспринимается как возможность отработать новые комбинации и дать игрокам дополнительную практику в условиях ограниченного международного календаря.

Контекст ограничений

Спортивная ситуация вокруг российских команд по-прежнему остается сложной. В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА ввели санкции, отстранив сборные, включая молодежную, и клубы от участия в турнирах под своей эгидой. Это решение лишило мужскую сборную шанса побороться за выход на чемпионат мира 2022 года и исключило клубы из еврокубков нескольких сезонов.

Последствия оказались долгосрочными: российские футболисты не приняли участия в чемпионате Европы 2024 года и не получили доступа к жеребьевке мирового первенства 2026 года. В результате сборная вынуждена поддерживать игровой тонус через ограниченное число товарищеских матчей, что осложняет оценку ее реального уровня в сравнении с ведущими командами мира.