Круговая тренировка улучшила выносливость спортсменов — поясняют тренера

6:39
Спорт

В круговой тренировке есть что-то притягательное: она не дает заскучать, помогает быстро почувствовать нагрузку и при этом подходит людям разного уровня подготовки. Такой формат давно используют тренеры, когда нужно за короткое время дать телу и сердцу поработать в одном ритме — и при этом оставить спортсмена мотивированным продолжать.

Отжимания с гантелями
Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Отжимания с гантелями

Что такое круговая тренировка и почему она стала популярной

Круговая тренировка состоит из последовательности упражнений, которые идут одно за другим почти без пауз. Каждый "круг" повторяется несколько раз, а внутри могут чередоваться аэробные и силовые элементы. Интервалы зависят от уровня подготовки, но сама идея проста: вы постоянно двигаетесь, а тело получает комплексную нагрузку — от лёгкого кардиоускорения до проработки крупных мышечных групп.

Особенность метода в том, что он одинаково хорош и для новичков, и для тех, кто уже тренируется давно. Для начинающих циклы делают короче, а перерывы между упражнениями увеличивают. На первых этапах в программу часто добавляют прыжки, шаги, лёгкий бег, то есть преимущественно аэробные активности — их легче контролировать и почти невозможно выполнить с техникой, опасной для новичка.

Если тренировка проходит в спортзале, достаточно спортивной одежды, обуви и бутылки воды — оборудование уже есть в зале.

Зачем начинать круговые тренировки

Круговой формат привлекает не только универсальностью. Он даёт несколько ощутимых преимуществ:

  1. Улучшение силы и плотности мышечной ткани. С возрастом эти показатели естественным образом снижаются, а регулярные силовые элементы помогают удерживать форму и поддерживать здоровье костей.

  2. Аэробная нагрузка ускоряет кровообращение. Прыжки на скакалке, бег на месте или динамичные связки помогают стабилизировать вес, улучшить сон и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

  3. Экономия времени. За одну тренировку можно совместить кардио и силовую часть — отличный вариант для тех, кто хочет быстро включиться в режим.

  4. Социальный аспект. В группе заниматься легче и интереснее — формат подходит тем, кто предпочитает движение в компании.

  5. Психологическая польза. Постоянная смена упражнений помогает сосредоточиться на процессе и легче отключаться от повседневного стресса.

Советы шаг за шагом

1. Определите цель

Похудение, повышение силы, подготовка к сезону или просто поддержание формы — от этого зависит структура кругов.

2. Подберите упражнения под свой уровень

• Новички: шаг на платформу, присед, лёгкий бег, планка.
• Средний уровень: выпады с гантелями, прыжки "звезда", отжимания.
• Продвинутые: берпи, спринты, взрывные приседания.

3. Задайте интервал

Для начала 30 секунд работы и 30-40 секунд отдыха достаточно. Постепенно можно двигаться к схеме 45/15.

4. Используйте простые инструменты

Скакалка, фитнес-резинки, лёгкие гантели, степ — их легко заменить домашними аналогами.

5. Контролируйте технику

Лучше делать медленнее, но правильно. При необходимости начните с групповых занятий под руководством тренера.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Слишком быстрый старт → Перегрузка и травмы → Градиентная нагрузка с увеличением темпа раз в неделю.

  2. Одни и те же упражнения ежедневно → Плато в прогрессе → Чередование кардио, силовых и функциональных дней.

  3. Игнорирование разминки → Болезненность мышц и риск растяжений → 5-7 минут суставной гимнастики и лёгкого кардио.

  4. Отсутствие инвентаря → Низкая интенсивность → Использование доступного оборудования: эспандера, гантелей, утяжелителей.

А что если

Вы давно тренируетесь, но результат стоит на месте? Круговая тренировка поможет встряхнуть рутину. Если у вас мало времени — 20-25 минут одного кругового комплекса заменят полноценное часовое занятие. Если нет доступа к залу — многие упражнения легко выполнять дома.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Быстрое вовлечение всех групп мышц Требуется контроль техники
Можно заниматься дома Высокая интенсивность подходит не всем
Разнообразие упражнений Новичкам иногда сложно подобрать темп
Экономия времени Потребность в регулярности
Совместимость с другими тренировками Возможна усталость при отсутствии отдыха

FAQ

Как выбрать упражнения для круговой тренировки?

Ориентируйтесь на цель: для похудения подойдут аэробные элементы, для силы — работа с гантелями и собственным весом.

Что лучше — круговая тренировка или классическая силовая?

Они дополняют друг друга. Круговая полезнее для выносливости и кардио, силовая — для набора мышц.

Мифы и правда

Миф: круговая тренировка подходит только подготовленным.
Правда: программы легко адаптируются под новичков.
Миф: круговые комплексы опасны.
Правда: опасность возникает только при нарушении техники.

Сон и психология

Круговой формат помогает снизить уровень стресса и улучшить качество сна благодаря активной работе сердца и последовательности динамичных движений. Это полезный способ сбросить напряжение, особенно в дни высокой умственной нагрузки.

Интересные факты

  1. Первые программы круговых тренировок появились в 1950-х в университетах Великобритании.

  2. Многие элитные бегуны используют круговой метод для работы над скоростью и длиной шага.

  3. В домашних условиях круговые комплексы стали популярны благодаря компактному оборудованию: эспандерам, мини-гантелям и степ-платформам.

Исторический контекст

• Распространение метода в фитнес-центрах — 1980-е годы, когда появились групповые тренировки.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
