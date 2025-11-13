Вес растёт не из-за орехов: скрытая ошибка, которая превращает полезный перекус в калорийную ловушку

Орехи и семечки давно считаются перекусом "на грани": полезно, но будто бы слишком калорийно. Многие уверены, что именно эти продукты могут испортить фигуру. Однако диетологи утверждают: проблема не в орехах, а в том, как мы их едим. Разобраться в нюансах помогает специалист по пищевому поведению Ольга Ромашина, чьи пояснения заставляют по-новому взглянуть на привычный перекус.
Большинство опасений основано на мифе о "жирных" продуктах. Но в реальности орехи — источник тех самых жиров, которые организм использует как строительный материал и помощника для обмена веществ. Они насыщают лучше быстрых шоколадных батончиков, а обычная небольшая горсть способна заменить плотный перекус.
"Поправляются ли конкретно от орехов и семечек ответа нет, потому что нет какого-то продукта конкретного, от которого человек поправляется", — сказала диетолог, специалист по пищевому поведению Ольга Ромашина.
Калорийность действительно высокая, но именно из-за этого человек быстрее чувствует сытость. Главное — не превращать горсть в пакет.
Диетолог напоминает: допустимое дневное количество — всего 20-30 г. Это примерно 10-12 орешков или маленькая ладонь семян. Такое количество легко вписывается даже в строгий рацион и не мешает держать вес под контролем.
"Что касается орехов и семечек, это такой очень коварный продукт, потому что при небольшом объеме он имеет достаточно высокую калорийность…" — пояснила диетолог Ольга Ромашина.
По её словам, незаметно можно "догрызть" и пакет, а это — дополнительные 600 килокалорий, сопоставимые с полноценным приёмом пищи.
|Продукт
|Калорийность на 100 г
|Основная польза
|Миндаль
|~575 ккал
|Витамин Е, клетчатка
|Грецкий орех
|~650 ккал
|Омега-3, магний
|Фисташки
|~560 ккал
|Белок, антиоксиданты
|Семечки подсолнуха
|~580 ккал
|Витамин В6, цинк
Если человек не любит орехи или семечки, их легко заменить смесью сухофруктов, гранолой или кусочком горького шоколада. Но важно помнить: все эти продукты тоже калорийны. Поэтому правила порций остаются прежними.
Ищите варианты без соли, сахара и жарки. Лучше — в прозрачной упаковке, где видно качество.
Орехи: они дольше насыщают, содержат витамины и не поднимают резко уровень сахара.
Да, но не более 20-30 г. Это количество отлично вписывается в сбалансированный рацион.
Орехи содержат магний и триптофан — вещества, помогающие нервной системе восстанавливаться. Умеренное количество перед сном (например, пару миндальных орешков) улучшает качество расслабления, но большая порция вызовет тяжесть. Семечки же перед сном лучше исключить: они бодрят и стимулируют жевательную активность.
Орехи и семечки могут быть полноценной частью здорового рациона, если придерживаться одного главного правила — соблюдать меру. Именно контроль порций, а не отказ от продуктов, помогает поддерживать стабильный вес и получать пользу от натуральных источников жиров, витаминов и минералов.
