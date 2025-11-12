Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Это упражнение превращает тело в топку для калорий: вот как правильно его выполнять

Бег в планке усиливает работу кора и повышает выносливость — тренеры
5:27
Спорт

Многие ищут упражнение, которое способно заменить сразу несколько упражнений и при этом не требует сложного оборудования. Бег в планке давно стал фаворитом среди домашних тренировок именно потому, что одновременно включает пресс, ноги, руки и даёт хороший кардио-эффект. Это упражнение подходит тем, кто хочет подтянуть фигуру, повысить выносливость и разнообразить тренировки без лишних усилий.

Спортсменка, практикующая упражнения альпиниста
Фото: Designed by Freepik by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортсменка, практикующая упражнения альпиниста

Почему бег в планке так эффективен

В основе движения — классическая планка на прямых руках, которая сама по себе укрепляет кор и стабилизирующие мышцы. Когда к ней добавляется ритмичное подтягивание колен к груди, упражнение превращается в мини-кардио, вовлекающее всё тело. Мышцы пресса работают статически и динамически, ноги и руки усиливают нагрузку, а частота сердечных сокращений быстро растёт. Благодаря этому бег в планке помогает тратить больше энергии за короткий промежуток времени и усиливать обмен веществ.

Этот формат незаменим для домашних тренировок: он не занимает много места, не требует инвентаря, подходит для утренней зарядки и круговых тренировок. Переход от медленного темпа к быстрому позволяет адаптировать сложность под уровень подготовки.

Как выполняется упражнение

Правильная техника — основа эффективности. Начинают с положения, при котором корпус вытянут в одну линию, ладони расположены под плечами, мышцы живота напряжены. Далее колени поочередно подтягиваются к груди. Темп можно менять, но важно сохранять ровную спину и не задирать таз выше головы.

Бег в планке помогает развивать координацию, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и позволяет тренироваться в любое удобное время. Новичкам стоит начинать с медленного варианта, опытным спортсменам подойдут ускоренные серии.

Таблица "Сравнение"

Вариант Особенности Инвентарь Нагрузка
Медленный бег в планке Контроль техники, включение кора Не требуется Средняя
Быстрый бег в планке Интенсивное кардио Не требуется Высокая
Упрощённый вариант от опоры Меньше давления на запястья и поясницу Стул или скамья Низкая
Низкоударная версия Без прыжков и резких движений Не требуется Подходит начинающим

Советы шаг за шагом

  1. Перед началом тренировки выполните короткую разминку: махи руками, перекаты, вращения плечами.

  2. Ставьте ладони строго под плечи — это снижает нагрузку на запястья.

  3. Напрягайте мышцы живота, чтобы исключить прогиб в пояснице.

  4. Контролируйте темп: сначала техника, затем скорость.

  5. Добавляйте бег в планке в круговые тренировки или табата-протоколы.

  6. Используйте спортивный коврик, чтобы уменьшить давление на кисти.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Прогиб в пояснице → нагрузка смещается на поясничный отдел → выполняйте упражнение от опоры или сокращайте темп.
  • Слишком высокий таз → теряется работа кора → ориентируйтесь на прямую линию "плечи-таз-пятки".
  • Удерживание дыхания → быстрое утомление → контролируйте спокойный ритм вдохов.

А что если нет возможности прыгать или выполнять интенсивные движения

Подойдёт низкоударная версия. В ней колени подтягиваются без рывков, в медленном темпе, что снижает давление на суставы и позволяет безопасно укреплять мышцы.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы
Укрепляет кор и повышает выносливость Может вызвать дискомфорт в запястьях
Не требует оборудования Требуется контроль техники
Хорошо подходит для похудения Менее эффективно при сильных болях в пояснице
Универсально для разных уровней Нужна равномерная нагрузка на обе стороны тела

FAQ

Как включить бег в планке в тренировку

Его часто ставят в разминку, финальную часть или круговой комплекс. Оптимально — 30-40 секунд работы и 10-20 секунд отдыха.

Сколько стоит инвентарь для выполнения

Упражнение выполняется без оборудования. Для комфорта можно использовать недорогой спортивный коврик.

Что лучше для пресса — бег в планке или обычная планка

Обычная планка укрепляет мышцы статически, а бег в планке добавляет кардио-нагрузку и динамическую работу корпуса. Выбор зависит от цели: для рельефа полезны оба варианта.

Мифы и правда

Миф: бег в планке подходит только подготовленным спортсменам.
Правда: упражнение можно адаптировать под любой уровень, используя медленный темп или опору.

Миф: бег в планке вреден для спины.
Правда: проблемы возникают только из-за неправильной техники, а не из-за самого движения.

Сон и психология

Регулярная динамическая работа снижает уровень стресса и помогает быстрее переключаться после напряжённого дня. Короткие комплексные упражнения вроде бега в планке улучшают качество сна благодаря активному кислородному обмену и снижению мышечного напряжения.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
