Спорт

Главный тренер сборной России Валерий Карпин допустил, что состав национальной команды заметно отличался бы, если бы она принимала участие в отборочном этапе чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил корреспондент издания "Чемпионат".

Валерий Карпин
Фото: soccer.ru by Артём Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Валерий Карпин

По словам специалиста, половина нынешнего состава могла бы быть заменена, включая и основного вратаря Матвея Сафонова.

Изменения в составе при другом сценарии

Карпин отметил, что участие в официальных турнирах требует другой степени готовности и игровой практики от футболистов. В этом контексте он признал, что при реальных отборочных матчах пришлось бы делать ставку на игроков, регулярно выступающих за свои клубы.

"Если бы был отбор, состав был бы на 50% другим. Возможно, Сафонов бы и не играл", — сказал Валерий Карпин.

Слова тренера указывают на то, что текущие товарищеские встречи дают возможность проверить широкий круг футболистов, включая тех, кто не имеет стабильной игровой практики в клубах.

Ситуация с Матвеем Сафоновым

Вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов в нынешнем сезоне не провёл ни одного матча за французский клуб, оставаясь запасным для Люка Шевалье. Несмотря на это, Карпин продолжает привлекать его в сборную, оценивая потенциал и опыт, накопленный за годы выступлений в российской Премьер-лиге.

Тренер подчеркнул, что подобные вызовы позволяют сохранить игровой ритм вратаря и поддерживать его мотивацию. Однако при полноценном отборе к чемпионату мира ставка могла быть сделана на тех, кто находится в активном соревновательном тонусе.

Подготовка к матчу с Чили

Следующий товарищеский матч сборная России проведёт 15 ноября против национальной команды Чили. Встреча состоится на стадионе "Фишт" в Сочи и станет продолжением осенней серии контрольных игр, включающей также поединки с Ираном, Боливией и Перу.

Для Карпина эти встречи — возможность экспериментировать с составом и тактическими схемами в отсутствие официальных турниров. Он неоднократно подчёркивал, что каждый матч рассматривается как часть подготовки к будущим международным соревнованиям, где решающим фактором станет не только талант, но и стабильность игровой формы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
