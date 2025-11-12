Сборная России встала за Сафонова: никто не стал искать виноватых в ничьей с Перу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

После товарищеского матча между сборными России и Перу, завершившегося со счётом 1:1, в команде обсуждали эпизод с пропущенным мячом.

Матвей Сафонов
Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Матвей Сафонов

Гол на 82-й минуте стал решающим моментом встречи, но, по словам защитника национальной сборной Матвея Лукина, никто из игроков не стал возлагать ответственность на голкипера Матвея Сафонова. Об этом сообщает издание "Чемпионат".

Командный подход к результату

Лукин подчеркнул, что ошибки — естественная часть игры, и ни один из футболистов не ждал от Сафонова извинений за пропущенный гол.

"Никто не ждал извинений от Матвея. Все делают одно дело, все ошибаются. Я даже не видел сам момент. Не уверен даже, что он там ошибся. Да, не выручил, но Матвей очень хороший вратарь. На него точно не собираемся ничего вешать", — сказал Матвей Лукин.

По его словам, команда восприняла эпизод спокойно: важнее сохранить доверие и уверенность в партнёре, чем искать виновных. Такое отношение демонстрирует сплочённость коллектива и профессиональное понимание футбольных реалий.

Эпизод, решивший исход

Пропущенный мяч стал следствием атаки сборной Перу в концовке встречи. На 82-й минуте при счёте 1:0 в пользу России нападающий Алекс Валера мощным ударом из-за пределов штрафной сравнял счёт. Удар оказался неожиданным, и Сафонов не смог среагировать вовремя.

Несмотря на это, вратарь сохраняет доверие тренерского штаба и партнёров. Ранее он не раз спасал команду в сложных эпизодах, в том числе в октябрьских товарищеских матчах против Ирана и Боливии, завершившихся победами россиян.

Настрой сборной и поддержка вратаря

По словам игроков, атмосфера в команде остаётся позитивной. В штабе сборной считают, что подобные эпизоды полезны для анализа и укрепления взаимопонимания между футболистами.

Защитники отметили, что Сафонов остаётся одним из самых надёжных вратарей в распоряжении Валерия Карпина. Его уверенность и умение быстро восстанавливаться после ошибок помогают сохранять стабильность в обороне.

Российская сборная продолжит подготовку к следующему товарищескому матчу — 15 ноября команда встретится с национальной сборной Чили на стадионе "Фишт" в Сочи.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
