Перу оказалось крепче, чем ожидали: Россия испытала нервы в Санкт-Петербурге

Карпин назвал ничью с Перу достойным результатом
2:34
Спорт

Товарищеский матч между сборными России и Перу завершился со счётом 1:1, став первым очным противостоянием команд в истории. Игра прошла на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и собрала заметную аудиторию болельщиков.

Валерий Карпин
Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Валерий Карпин

После встречи главный тренер национальной сборной Валерий Карпин поделился впечатлениями от результата. Об этом сообщил корреспондент издания "Чемпионат".

"Ничья — не поражение"

Главный тренер подчеркнул, что не считает итог матча неудачей. По его словам, результат отражает характер равной игры против достойного соперника, а не упущенную победу.

"Можно ли назвать ничью поражением? Приравнивать к этому надо поражение, а ничьи случаются. Она не вытекала из игры. Это ничья с хорошим и достойным соперником", — сказал Валерий Карпин.

Карпин отметил, что команда действовала слаженно, старалась контролировать мяч и создавать моменты. Несмотря на упущенные возможности, наставник остался доволен самоотдачей игроков и организацией игры.

Историческая встреча

Матч против сборной Перу стал историческим для российского футбола — ранее команды никогда не пересекались. Южноамериканский стиль игры оказался серьёзным испытанием для россиян, но коллектив Карпина справился с задачей, сумев навязать сопернику борьбу на равных.

Игра завершилась ничейным исходом, но для тренерского штаба это стало возможностью оценить новые тактические решения и проверить игроков в нестандартных условиях.

Впереди — матч с Чили

Следующим соперником российской сборной станет национальная команда Чили. Встреча состоится 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи. Этот матч станет продолжением южноамериканской серии, которую Карпин запланировал как часть подготовки к будущим официальным турнирам.

Осенью сборная России демонстрирует уверенную форму: в октябре команда обыграла Иран со счётом 2:1 и Боливию — 3:0. Эти результаты, по мнению экспертов, подтверждают стабильность игрового рисунка и эффективность обновлённой системы взаимодействия игроков.

Карпин подчеркнул, что такие встречи важны не только ради результата, но и для укрепления командного духа. Они позволяют игрокам получить международный опыт, а тренерскому штабу — увидеть потенциал состава на фоне разных футбольных школ.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
