Перу оказалось крепче, чем ожидали: Россия испытала нервы в Санкт-Петербурге

Товарищеский матч между сборными России и Перу завершился со счётом 1:1, став первым очным противостоянием команд в истории. Игра прошла на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и собрала заметную аудиторию болельщиков.
После встречи главный тренер национальной сборной Валерий Карпин поделился впечатлениями от результата. Об этом сообщил корреспондент издания "Чемпионат".
Главный тренер подчеркнул, что не считает итог матча неудачей. По его словам, результат отражает характер равной игры против достойного соперника, а не упущенную победу.
"Можно ли назвать ничью поражением? Приравнивать к этому надо поражение, а ничьи случаются. Она не вытекала из игры. Это ничья с хорошим и достойным соперником", — сказал Валерий Карпин.
Карпин отметил, что команда действовала слаженно, старалась контролировать мяч и создавать моменты. Несмотря на упущенные возможности, наставник остался доволен самоотдачей игроков и организацией игры.
Матч против сборной Перу стал историческим для российского футбола — ранее команды никогда не пересекались. Южноамериканский стиль игры оказался серьёзным испытанием для россиян, но коллектив Карпина справился с задачей, сумев навязать сопернику борьбу на равных.
Игра завершилась ничейным исходом, но для тренерского штаба это стало возможностью оценить новые тактические решения и проверить игроков в нестандартных условиях.
Следующим соперником российской сборной станет национальная команда Чили. Встреча состоится 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи. Этот матч станет продолжением южноамериканской серии, которую Карпин запланировал как часть подготовки к будущим официальным турнирам.
Осенью сборная России демонстрирует уверенную форму: в октябре команда обыграла Иран со счётом 2:1 и Боливию — 3:0. Эти результаты, по мнению экспертов, подтверждают стабильность игрового рисунка и эффективность обновлённой системы взаимодействия игроков.
Карпин подчеркнул, что такие встречи важны не только ради результата, но и для укрепления командного духа. Они позволяют игрокам получить международный опыт, а тренерскому штабу — увидеть потенциал состава на фоне разных футбольных школ.
