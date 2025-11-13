Станковича убрали слишком рано: в Спартаке могли подождать зимы

Масалитин заявил, что Станковичу следовало доработать до зимы

Отставка Деяна Станковича из московского "Спартака" вызвала споры среди специалистов.

Фото: fc-zenit.ru by Вячеслав Евдокимов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Деян Станкович

Бывший футболист красно-белых Валерий Масалитин считает, что сербскому тренеру следовало дать возможность доработать до зимней паузы.

Решение, принятое преждевременно

По мнению Масалитина, увольнение Станковича выглядит поспешным. Он полагает, что клуб мог дождаться завершения первого круга чемпионата, чтобы спокойно оценить результаты работы тренерского штаба и принять взвешенное решение.

"Нужно было Станковичу дать доработать до конца 2025 года, а потом уже принимать решение", — сказал Валерий Масалитин.

Экс-футболист отметил, что зимний перерыв традиционно используется клубами для анализа и перестановок. Именно в это время можно без давления скорректировать курс команды и подобрать нового наставника, если в этом возникнет необходимость, цитирует тренера Газета.Ru.

Масалитин предположил, что причиной столь быстрого увольнения могли стать внутренние условия контракта. По его словам, возможно, соглашение предусматривало обязательное место в таблице после первого круга, но достоверно об этом ничего не известно.

Контекст и результаты Станковича

Сербский специалист возглавил "Спартак" летом 2024 года. Под его руководством команда завершила сезон 2024/25 на четвёртой строчке чемпионата России — показатель, который многие эксперты расценивали как успешный старт для нового тренера.

Тем не менее, в текущем сезоне "Спартак" выступает не столь стабильно. После 15 туров команда набрала 25 очков и занимает шестое место. Выше располагаются клубы, демонстрирующие более ровную форму, включая лидирующий ЦСКА, который после своего матча 15-го тура имеет 33 очка.

На фоне этих результатов руководство приняло решение о расторжении контракта с Станковичем. Исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов.

Впереди — московское дерби

Следующий матч "Спартак" проведёт против московского ЦСКА 22 ноября. Для команды этот поединок станет проверкой после кадровых перемен и возможным индикатором будущей стратегии.

Масалитин считает, что дерби покажет, насколько быстро игроки смогут адаптироваться к новому тренеру и сохранить командный баланс. Однако он остаётся убеждён: при более взвешенном подходе Станкович мог бы завершить год без давления и предоставить руководству объективную картину развития коллектива.