Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зима — время сильных решений: чек-лист дачника для теплицы, который окупится летом
Судьба кредита для Украины решена: жёсткое заявление Норвегии
Российская версия ИИ будет думать как человек — Мишустин
Леонов и Толкунова помогли Крутому получить комнату в Москве
В Псковской области автотуризм выходит на новый уровень — Кристина Кобызь
Подкова на елке поможет привлечь удачу в 2026 году, по мнению астрологов
Кошки любят маленькие коробки, считая их более безопасными
Изношенные фрикционные диски и масло вызывают рывки АКПП
Как приготовить сочное барбекю без гриля в скороварке

Станковича убрали слишком рано: в Спартаке могли подождать зимы

Масалитин заявил, что Станковичу следовало доработать до зимы
Спорт

Отставка Деяна Станковича из московского "Спартака" вызвала споры среди специалистов.

Деян Станкович
Фото: fc-zenit.ru by Вячеслав Евдокимов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Деян Станкович

Бывший футболист красно-белых Валерий Масалитин считает, что сербскому тренеру следовало дать возможность доработать до зимней паузы.

Решение, принятое преждевременно

По мнению Масалитина, увольнение Станковича выглядит поспешным. Он полагает, что клуб мог дождаться завершения первого круга чемпионата, чтобы спокойно оценить результаты работы тренерского штаба и принять взвешенное решение.

"Нужно было Станковичу дать доработать до конца 2025 года, а потом уже принимать решение", — сказал Валерий Масалитин.

Экс-футболист отметил, что зимний перерыв традиционно используется клубами для анализа и перестановок. Именно в это время можно без давления скорректировать курс команды и подобрать нового наставника, если в этом возникнет необходимость, цитирует тренера Газета.Ru.

Масалитин предположил, что причиной столь быстрого увольнения могли стать внутренние условия контракта. По его словам, возможно, соглашение предусматривало обязательное место в таблице после первого круга, но достоверно об этом ничего не известно.

Контекст и результаты Станковича

Сербский специалист возглавил "Спартак" летом 2024 года. Под его руководством команда завершила сезон 2024/25 на четвёртой строчке чемпионата России — показатель, который многие эксперты расценивали как успешный старт для нового тренера.

Тем не менее, в текущем сезоне "Спартак" выступает не столь стабильно. После 15 туров команда набрала 25 очков и занимает шестое место. Выше располагаются клубы, демонстрирующие более ровную форму, включая лидирующий ЦСКА, который после своего матча 15-го тура имеет 33 очка.

На фоне этих результатов руководство приняло решение о расторжении контракта с Станковичем. Исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов.

Впереди — московское дерби

Следующий матч "Спартак" проведёт против московского ЦСКА 22 ноября. Для команды этот поединок станет проверкой после кадровых перемен и возможным индикатором будущей стратегии.

Масалитин считает, что дерби покажет, насколько быстро игроки смогут адаптироваться к новому тренеру и сохранить командный баланс. Однако он остаётся убеждён: при более взвешенном подходе Станкович мог бы завершить год без давления и предоставить руководству объективную картину развития коллектива.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Токаев отверг существование проблем с Россией, где говорят о его предательстве
Казахстан
Токаев отверг существование проблем с Россией, где говорят о его предательстве
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Красота и стиль
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Садоводство, цветоводство
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Популярное
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.

В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Старое видео ударило по репутации Диброва: блогеры уверены — компромат всплыл не просто так
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Поклонники бьют тревогу: Пугачёва готовится к шагу, о котором может пожалеть слишком поздно
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Последние материалы
Как приготовить сочное барбекю без гриля в скороварке
Дмитрия Диброва могут "отменить" после скандального видео
Масалитин заявил, что Станковичу следовало доработать до зимы
Повышенный аппетит у кошки может быть признаком гипертиреоза
Джампинг джек ускоряет разогрев мышц и суставов — фитнес-инструкторы
Ким Кардашьян обратилась к экстрасенсам перед экзаменом
Заработает закон, который изменит рынок маркетплейсов — Михаил Мишустин
В России зарегистрировали 1076 новых машин Mazda за месяц — Автостат
Гольфстрим может исчезнуть — учёные бьют тревогу
Термокомпостеры ускоряют переработку отходов в 3 раза — специалисты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.