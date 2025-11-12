Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Татьяна Лазарева* ответила на обвинения в алкоголизме
Совместные игры укрепляют связь собаки и хозяина — кинологи
Плов по-узбекски с бараниной: традиционный рецепт от шеф-поваров
Холод против лени: как ледяная вода заставляет клетки вырабатывать больше энергии
Рынок стейблкоинов вырастет до $4 трлн к 2035 году — Bernstein
Российские звёзды обходят США из-за угроз и ограничений
Учёные: зоотерапия помогает нормализовать давление и снизить уровень тревожности
Метод Коломийца повышает урожайность без травмирования — садоводы
Учёные: кошачий паразит влияет на сексуальное поведение мужчин

Спартак ищет нового вожака: кандидат уже на примете

Деменко назвал Личку главным кандидатом на пост тренера "Спартака"
3:00
Спорт

Освобождение тренерского поста в московском "Спартаке" вновь оживило разговоры о том, кто возглавит клуб.

Спартак
Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Спартак

После расторжения контракта с Деяном Станковичем исполняющим обязанности назначен Вадим Романов, однако эксперты уверены — это временная мера. Об этом сообщил экс-футболист красно-белых Максим Деменко.

Временное решение и поиск преемника

По мнению Деменко, клуб уже ведёт переговоры с потенциальными наставниками. Он подчеркнул, что назначение Романова носит промежуточный характер и окончательное решение будет принято позже.

"Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов — уверен, что это всё-таки временное решение", — сказал Максим Деменко.

Бывший игрок считает, что в случае успешных ближайших матчей руководство может сохранить статус-кво, но в целом "Спартак" активно рассматривает варианты. Среди кандидатов — как иностранные специалисты, так и известные российские тренеры, связанные с клубом в прошлом, уточняет Газета.Ru.

Главный фаворит — Марцел Личка

Деменко отметил, что особое внимание московский клуб уделяет Марцелу Личке, бывшему наставнику брестского и московского "Динамо". Чех зарекомендовал себя как амбициозный и результативный тренер: под его руководством белорусское "Динамо" стало чемпионом страны, а российское — боролось за верхние позиции в таблице.

По мнению Деменко, именно Личка наиболее вероятный претендент на вакантный пост. Он хорошо знаком с реалиями российского футбола и способен быстро адаптироваться к требованиям топ-клуба.

Возможные альтернативы

В числе возможных вариантов эксперт также назвал Сергея Юрана и Станислава Черчесова - бывших футболистов "Спартака", имеющих значительный тренерский опыт. Оба способны вернуть команде дисциплину и боевой настрой.

Кроме того, упомянут Валерий Карпин, ныне работающий в "Динамо". Деменко отметил, что условия для Карпина там комфортные, и вероятность его ухода невелика, однако не исключил сценарий, при котором руководство "Спартака" попробует договориться о его переходе.

Ближайшие матчи решат многое

До конца календарного года "Спартаку" предстоит три ключевых поединка — против ЦСКА, "Балтики" и "Динамо". От их исхода может зависеть не только турнирное положение, но и судьба тренерского кресла. Если команда под руководством Романова сумеет показать уверенную игру, руководство может отложить кадровые перестановки до зимнего перерыва.

Тем не менее, по словам Деменко, шансы Лички остаются самыми высокими: чешский специалист обладает необходимым опытом и потенциалом, чтобы возродить амбиции красно-белых.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Красота и стиль
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Кулинары Москвы представили рецепт салата Кобыла под шубой — РИА Новости
Еда и рецепты
Кулинары Москвы представили рецепт салата Кобыла под шубой — РИА Новости
Популярное
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.

В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Старое видео ударило по репутации Диброва: блогеры уверены — компромат всплыл не просто так
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Поклонники бьют тревогу: Пугачёва готовится к шагу, о котором может пожалеть слишком поздно
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Последние материалы
Метод Коломийца повышает урожайность без травмирования — садоводы
Деменко назвал Личку главным кандидатом на пост тренера "Спартака"
Учёные: кошачий паразит влияет на сексуальное поведение мужчин
4 уникальные локации Ростовской области, которые стоит увидеть своими глазами
Врач предупредил о вреде матчи при гипертонии и сердечных заболеваниях
*WhatsApp готовит россиян к новым проблемам
Срок поиска работы может снизиться до четырёх месяцев — "Газета.Ru"
Агроволокно под микроскопом: почему не каждый спанбонд спасёт ваш огород
Психолог Зберовский заявил, что бабушки больше не хотят быть няньками — NewsInfo
Компания Toyota представила гибридный пикап Hilux
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.