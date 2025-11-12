Спартак ищет нового вожака: кандидат уже на примете

Деменко назвал Личку главным кандидатом на пост тренера "Спартака"

Освобождение тренерского поста в московском "Спартаке" вновь оживило разговоры о том, кто возглавит клуб.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Спартак

После расторжения контракта с Деяном Станковичем исполняющим обязанности назначен Вадим Романов, однако эксперты уверены — это временная мера. Об этом сообщил экс-футболист красно-белых Максим Деменко.

Временное решение и поиск преемника

По мнению Деменко, клуб уже ведёт переговоры с потенциальными наставниками. Он подчеркнул, что назначение Романова носит промежуточный характер и окончательное решение будет принято позже.

"Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов — уверен, что это всё-таки временное решение", — сказал Максим Деменко.

Бывший игрок считает, что в случае успешных ближайших матчей руководство может сохранить статус-кво, но в целом "Спартак" активно рассматривает варианты. Среди кандидатов — как иностранные специалисты, так и известные российские тренеры, связанные с клубом в прошлом, уточняет Газета.Ru.

Главный фаворит — Марцел Личка

Деменко отметил, что особое внимание московский клуб уделяет Марцелу Личке, бывшему наставнику брестского и московского "Динамо". Чех зарекомендовал себя как амбициозный и результативный тренер: под его руководством белорусское "Динамо" стало чемпионом страны, а российское — боролось за верхние позиции в таблице.

По мнению Деменко, именно Личка наиболее вероятный претендент на вакантный пост. Он хорошо знаком с реалиями российского футбола и способен быстро адаптироваться к требованиям топ-клуба.

Возможные альтернативы

В числе возможных вариантов эксперт также назвал Сергея Юрана и Станислава Черчесова - бывших футболистов "Спартака", имеющих значительный тренерский опыт. Оба способны вернуть команде дисциплину и боевой настрой.

Кроме того, упомянут Валерий Карпин, ныне работающий в "Динамо". Деменко отметил, что условия для Карпина там комфортные, и вероятность его ухода невелика, однако не исключил сценарий, при котором руководство "Спартака" попробует договориться о его переходе.

Ближайшие матчи решат многое

До конца календарного года "Спартаку" предстоит три ключевых поединка — против ЦСКА, "Балтики" и "Динамо". От их исхода может зависеть не только турнирное положение, но и судьба тренерского кресла. Если команда под руководством Романова сумеет показать уверенную игру, руководство может отложить кадровые перестановки до зимнего перерыва.

Тем не менее, по словам Деменко, шансы Лички остаются самыми высокими: чешский специалист обладает необходимым опытом и потенциалом, чтобы возродить амбиции красно-белых.